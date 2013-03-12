Во Владивостоке начал работу офис Уполномоченного по защите прав предпринимателей

По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей Марины ШЕМИЛИНОЙ, ее служба готова к решению задач - оказанию «скорой помощи» предпринимателям и проведению системной работы по созданию благоприятного делового климата.

«В своей работе я очень рассчитываю на поддержку бизнес-сообщества Приморского края. Я надеюсь, что обращения и вопросы, поднимаемые им, будут действительно серьезными, затрагивающими актуальные аспекты предпринимательской деятельности», - подчеркнула Марина Шемилина.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, представители малого и среднего бизнеса могут обращаться к Уполномоченному по разным вопросам, касающимся их деятельности и взаимодействия с органами власти. Офис находится по адресу: город Владивосток, ул. Первая Морская, 4, каб. 439. Телефоны: 241-20-01, 241-18-58.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.