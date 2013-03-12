В Приморском крае ИП уходят из бизнеса

Более 1,8 тысячи индивидуальных предпринимателей (ИП) Приморья с начала 2013 года подали заявки на закрытие бизнеса из-за двукратного увеличения отчислений в социальные фонды, сообщил председатель приморского отделения Всероссийской организации «Опора России» Игорь САВИНОВ.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования» обязал индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 года выплачивать государству около 36 тыс. рублей на обязательное пенсионное и медицинское страхование, причем более 32 тыс. рублей отчисляются в Пенсионный фонд РФ.

Кроме более чем 1,8 тыс. заявок индивидуальных предпринимателей края на закрытие бизнеса, ещё около 60% всех работающих в малом бизнесе людей планируют оставить предпринимательство в ближайшее время.

Ставки страховых взносов для индивидуальных предпринимателей с 1 января повышены почти в три раза: с 13 до 36 тыс. рублей в год. «Наиболее болезненно повышение сказалось для индивидуальных предпринимателей с годовыми доходами - до 100 тыс. рублей. На взносы они теперь отдают треть прибыли», - уточнил Савинов.

Он отметил, что сферы, откуда массово уходят «индивидуалы», - торговля, бытовой ремонт и услуги. Исчезают с улиц и ларьки. Для них ситуацию усугубляют и введенные запреты продавать самый выгодный товар - табак и пиво. Часть предпринимателей, официально закрыв бизнес, продолжают трудиться в тени.

Как сообщила директор Центра развития предпринимательства во Владивостоке Елена НОВГОРОДОВА, в Приморье ИП всегда считался самым удобным вариантом ведения бизнеса.

«Теперь все меняется. Желающих закрыться очень много, тем более каких-то других вариантов никто предложить не может», - сказала собеседница агентства.

Она сообщила, что на сегодня в Приморье, как и по всей России, предприниматели собирают подписи за уменьшение страховых тарифов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.