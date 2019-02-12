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В Приморье распродаются земли сельскохозяйственного назначения

12 Февраля 2019, 16:56 | Приморье

Цены на сотку колеблются от 291 тысячи до 216 рублей

Эксперты компании ООО «Индустрия-Р» подвели итоги четвертого квартала по публичному предложению и ценам участков земли сельскохозяйственного назначения, выставленных в Приморье на продажу в 4 квартале минувшего года.

Как выяснилось, наибольший объем предложения пришелся на Надеждинский район – около 596, 7 га или 27,5% от всех по Приморскому краю участков, выставленных  на продажу.  На втором месте Артем, где предлагались до 458,2 га или 13%, на третьем – Хасанский район (12,5%), четвертом Уссурийск (11%).

По ценам предложения наиболее дорогими были сотки во Владивостоке, средняя цена которой была 71 267 рублей, а максимальная – около 291 тысячи. На втором месте Артем со средней ценой 39 742 рублей за сотку, на третьем Надеждинский район - 21 674 рублей. Самые дешевые сотки предлагались в Хорольском районе – 146 рублей, Ханкайский район – 160, Черниговском районе – 216 рублей.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: земля  продажа  сельское хозяйство 






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