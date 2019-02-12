Рыбку жалко…

Два рыборазводных завода сегодня ведут неравную борьбу с браконьерами, выпуская ежегодно в реки Приморья около 20 миллионов молоди симы и кеты

Сохранение водных биоресурсов - дело, которым занимался еще известный приморский исследователь Владимир Арсеньев. С 1947 года за это отвечает Приморский филиал ФГБУ «Главрыбвод». В их задачи входит разработка современных программ изучения и анализа водных биоресурсов, охрана и мелиорация водоемов, спасательные мероприятия и поддержка популяции лососевых. Последние десятилетия браконьерство и промышленное загрязнение среды обитания сильно на них сказались. Именно поэтому два завода, в Барабаше и Рязановке, ежегодно выпускают около 20 миллионов молоди симы и кеты в реки Приморья.

Занимаются этим интересным и нелегким трудом рыбоводы (ихтиологи, по-научному). Они очень трепетно относятся к природе и своим подопечным. О том, почему у них часто болят суставы, зачем отделять икру пинцетом, и что едят мальки на второй стадии развития рассказала Галина СИРЕНКО, главный инженер-рыбовод Барабашевского лососевого рыбоводного завода.

Досье "Золотого Рога": Галина Васильевна Сиренко. Закончила Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности ветеринарный врач. Отработала 21 год в совхозе «Тихоокеанский», начала с должности ветеринара, затем стала начальником бойни, а потом главным врачом. В начале двухтысячных, оставшись в числе сорока человек не попавших под сокращение, решила, что хочет сменить поле деятельности. Пришла на Барабашевский лососевый рыборазводный завод (ЛРЗ) в качестве главного рыбовода, а в прошлом году перешла на должность инженера-рыбовода. Приняла это решение, чтобы дать дорогу молодым.

Это все - сельское хозяйство!

- Как перестроиться с парнокопытных на рыб? Дело в том, что и то, и другое относится к сельскому хозяйству. Что в том случае, свиноматка поросится, что в этом - рыба нерестится. Единственное отличие - это среда обитания. А так, этим важно заниматься, если ты обладаешь любящим сердцем и светлой головой.

Мой прошлый опыт только помогает. Любой врач составляет план ветеринарно - профилактических мероприятий на год. То же самое мы сейчас делаем и здесь. Чтобы предотвратить болезни, проследить за сохранностью рыбы на всех этапах мероприятий, необходимо планировать все наперед.

Важно всегда понимать, что рыба - живая, и работа с ней требует определенных условий. Существует такой момент, когда ее необходимо пальпировать перед оплодотворением. По-хорошему, стоит делать это в перчатках, но не всегда так можно почувствовать, где икра живая, а где нет. Теплой рукой тоже трогать нельзя, потому мы набираем в емкость воды и охлаждаем в ней руку. Хоть и наносим себе вред, но зато не даем попасть в здоровую икру никаким примесям. Ты должен относиться к этому процессу как к роддому с ребенком. Всем новобранцам мы стараемся привить эту позицию.

Образование - не главное

- Много ли рыбоводов на Дальнем Востоке? Вы знаете, сейчас по профессии мало кто работает, тут не такие высокие зарплаты. Директор у нас по образованию инженер - механик, замдиректора - учитель. Несколько лет подряд по программе обучения от предприятия наши работники учились в Дальрыбвтузе. Каждый год занимались и повышением квалификации, я, например, училась в Москве по такой программе. Однако, в обучении дальневосточных специалистов и западных есть различия. У нас больше учат взаимодействовать с морскими рыбами, а там - с пресноводными. Сейчас в Москве делают упор на карпов. Почему так? Частный бизнес развивается, и состоятельные люди хотят создавать пруды на своих частных территориях, чтобы выращивать там именно карповые виды рыб.

Производственный процесс

- Как происходит наша работа? В конце сентября выдается разрешительный билет на вылов водно - биологических ресурсов. Мы на реке Барабашевке, в 3-4 км от залива Петра Великого устанавливаем пункты по отлову производителей. На этих пунктах устанавливаются садки, рыбоводные заграждения, ловушка, и выставляется бригада. Все строго записывается в журналы, несколько раз в год происходят прокурорские проверки. Бригада рыбоводов выезжает на место лова и начинает проверять рыбу на зрелость. Ту, которая достигла пятого уровня зрелости, изымают, обездвиживают и несут на специальных носилочках к нам. Мы работаем в специально оборудованных вагончиках, куда не проникает солнечный свет, который может повредить икру. У нас есть специальные тазики, наполненные проточной водой из нашей речки. В тазик помешают 10 здоровых самочек и столько же самцов. Потом перемешиваешь руками икру, заливаешь водой, чтобы молоки распределились равномерно. Оно постояло 3-5 минут, смываешь через специальное устройство, потом помещаешь в контейнер на два часа, чтобы она набухала. По истечению времени сливаешь воду, упаковываешь икру и транспортируешь на завод.

На заводе необходимо выровнять температуру. Температура икры должна быть такой же, как и воды в цехе. Не должно быть никаких стрессовых факторов. Как только выровняли температуру, начинаем рассыпать икру ковшиками по боксам. Она там лежит до стадии глазка, 270 градусодней. Потом мы достаем ее и начинаем перебирать. Затем начинается стадия перед выклевом, когда ее необходимо перенести в специальные ванны. Там они находятся до того момента, пока у них не рассосется желточный мешок, и рыба не сможет плыть.

Искусственное воспроизводство - самое эффективное. В случае с естественным, существует слишком много возможных негативных факторов. Могут сыграть как природные факторы - паводки или засуха, так и браконьерство, когда рыба просто не успевает отнереститься.

Икра в стрессе

- Если икра испытала стресс, то рыбой она, скорее всего, не станет. Она может погибнуть, это значит, что она была нежизнестойкой. Раньше мы перебирали икру в три этапа, вручную, пинцетиком. Сейчас приобрели специальные машины, и эта работа стала механической. Теперь нежизнеспособная икра отходит за один этап.

Если допустить попадание мертвой икры в тару с живой, то она спокойно может начать прорастать плесенью, и будет погублена вся партия.

Кета – хамелеон…

- Рыба, выращенная искусственно на нашем заводе, практически не отличается от дикой. Дело в том, что условия выращивания максимально приближены к естественным. Единственный нюанс - дикая рыба лучше реагирует на внешние раздражители, ведь там очень много хищников. Наша, конечно, тоже начинает прятаться, если видит человеческую тень, но, возможно, не так хорошо. Также рыба приобретает цвет ареала обитания, и потому наши рыбки имеют голубоватый оттенок, под цвет бассейнов, где росли.

…а горбуша - самая верная рыба

Это расхожее выражение - на самом деле неправда. Горбуша - одна из самых неверных дам, у которых совсем не развит хоуминг, то есть возвращение на нерест в родную реку. А вот в случае с кетой, даже если в цистерну с 20 кубами воды добавить капельку воды из родной речки, то она туда и вернется. Мы выпускаем рыбу в речку из специальной трубы. Так когда кета приходила на нерест, она пыталась запрыгнуть обратно в эту трубу! Одно время мы метили рыб, и мы видели, что большой процент от выпущенных особей возвращается.

Здоровье не сберечь…

Эта работа проходит в холодных цехах, а значит - частые простудные заболевания гарантированы. Из-за охлаждения рук часто воспаляются суставы. Мы тут и ночевали, и жили, потому что себе не всегда доверяешь, а тут коллектив. Где - то свет не выключили, где-то вода бежит, поэтому привыкнуть к этому довольно сложно. В нашей работе покоя нет, и быть не может. Мы стараемся редко уходить на больничные, потому что если уйдешь, то что-то может выпасть из-под контроля.

Быть в струе

Чтобы всегда оставаться востребованным специалистом, важно не только повышать квалификацию, но и дружить с коллегами. Важны профессиональные совещания, обмен мнениями, круглые столы. Мы часто созваниваемся с другими заводами края и Дальнего Востока, чтобы посоветоваться. Это очень помогает быть в курсе последних тенденций и новостей.

Браконьерство - бич аквакультуры

- Это в нашей стране как коррупция, очень много об этом говорят, и ничего не меняется. Начинается путина, и начинается браконьерство. Самое страшное, что дети бросают школу, чтобы этим заниматься. Наверное, это от того, что социальный уровень жизни невысок. Приезжают машины из Владивостока, Спасска, Находки, Уссурийска и начинают охоту свою. Если бы не было инспекторов рыбоохраны, добровольцев и полиции, то не представляю, как бы мы работали. Составляют протоколы, возбуждают уголовные и административные дела. Некоторых в этом году посадили в тюрьму, сроки разные - от условных и до 1,5 лет реального срока.

Только праздный интерес

- Иностранные инвесторы проявляют к нам интерес только на словах. Почему так, никто нам не объясняет, несмотря на нашу готовность сотрудничать. Мы были готовы взять на себя ответственность за решение некоторых вопросов с Московским управлением и пойти на уступки. Но до каких-либо действий пока не дошло.

Досье "Золотого Рога": В 2017 году ФГБУ «Приморрыбвод» был реорганизован в ФГБУ «Главрыбвод». В числе интересных проектов «Приморрыбвода» были работы по акклиматизации китайской речной субтропической креветки в водохранилище Приморской ГРЭС, вселению дальневосточной кеты в Каспийское море, расселению карася и сазана в акваториях Приморья. Однако самым успешным проектом до сих пор считается акклиматизация камчатского краба в Баренцевом море в 1977-78 годах. Он настолько вольготно почувствовал себя, что теперь его ареал обитания включает и Норвежское море.

Диана БЕЛАЯ, фото Андрея УРБАНОВСКОГО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.