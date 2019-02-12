От "Примавтодора" потребовали работать лучше и быстрее

Обещанные Приморью средства на приведение в порядок дорог Владивостока как новой столицы ДФО, а также ассигнования федерального и краевого бюджетов на проект «Безопасные и качественные дороги», требуют эффективного использования. Однако у Контрольно-счетной палаты Приморья и депутатов краевого парламента возникли вопросы насчет эффективности использования средств, ранее выделенных краевому АО «Примавтодор». Ситуацию на нем обсудили в ходе состоявшегося на прошлой неделе заседания комитета ЗС ПК по экономической политике.

На заседании комитета были озвучены результаты проверки деятельности «Примавтодора» за 2017 год и девять месяцев 2018 года, проведенной Контрольно-счетной палатой Приморского края. Аудиторы проверили, как предприятие расходовало бюджетные средства, выделенные на приобретение дорожной техники и выполнение работ по программе «Безопасные и качественные дороги» и другим направлениям.

По данным КСП, если в 2017 году предприятие получило чистую прибыль в 182,4 млн рублей, то по итогам января-октября 2018 года «Примавтодор» сработал с убытком в 207,7 млн рублей. На 30 сентября 2018 года компания задолжала банкам по займам около 1,138 млрд рублей, а ее кредиторская и дебиторская задолженности превысили 861 и 669 млн рублей соответственно.

Несмотря на имеющиеся сложности, в 2017-2018 годах «Примавтодор» продолжал пополнять парк дорожной техники за счет помощи из краевого бюджета, а значительную часть собственного бюджета направлять на зарплаты сотрудникам. Аудиторы КСП и депутаты Заксобрания, которые регулярно голосуют за выделение бюджетных средств на приобретение техники для «Примавтодора», высказали и другие претензии к руководству компании. Одна из них – невыполнение в срок госконтрактов на восстановление дорог и мостов, поврежденных в 2016 году тайфуном «Лайонрок». При этом компания заключила восемь договоров субподряда на общую сумму 572 млн рублей, но работы по ним не были приняты, равно как и не были выставлены требования об оплате пени субподрядчиками.

- Решить проблемы «Примавтодора» без привязки к отраслевым задачам, которые формирует краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства, невозможно, - считает председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС. - При этом необходимо сделать глубокий анализ положения, в котором в настоящее время находится важное для края предприятие, с точки зрения материальных ресурсов, человеческого капитала, управленческих функций.

Еще жестче высказался вице-губернатор Гагик ЗАХАРЯН, который с конца 2018 года курирует дорожную отрасль Приморья. Состояние «Примавтодора» он назвал предбанкротным. Заместитель главы региона призвал компанию больше зарабатывать, а не только просить денег из бюджета. Но подчеркнул, что власти Приморья не бросят компанию на произвол судьбы.

Логично, что одна из рекомендаций, высказанная депутатами ЗС ПК по итогам комитета – подготовить программу финансового оздоровления предприятия. По мнению краевых законодателей, повысить эффективность работы «Примавтодора» важно в связи с планом по восстановлению ветхих и аварийных мостов, который подготовлен профильным департаментом. Программа предполагает проектирование и реконструкцию в 2019-2024 годах 128-ми мостов. Ориентировочная стоимость проектных работ составляет 807,8 млн рублей, строительно-монтажных работ - в 28,8 млрд рублей. Кстати, как следует из акта проверки Контрольно-счетной палаты, по строящимся сегодня мостам, возведение шести новых сооружений ведется «Примавтодором» без получения разрешительной документации. Кроме того, отсутствуют разрешение на ввод в эксплуатацию моста через реку Зеркальную возле села Суворово в Кавалеровском районе и проектная документация на капитальный ремонт моста через реку Извилинка в Чугуевском районе.

Досье "Золотого Рога": По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, из 1611 имеющихся в регионе мостов в неудовлетворительном и аварийном состоянии находятся 717 сооружений. 434 из них имеют износ, близкий к предельному. Более 70% мостов и путепроводов Приморья построены до 1985 года и рассчитаны на осевую нагрузку в 6-6,5 тонн, что не соответствует современным требованиям.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.