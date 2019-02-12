Маленькая "Вера"

Уже первые небольшие шаги по реализации в Приморье мегапроекта «Порт «Вера» показали, что край, вместо обещанного суперсовременного угольного терминала, может получить еще одну точку экологического бедствия

Жители региона жалуются на работу терминала, об официальном открытии которого никто не сообщал

В Приморском крае очередное обострение проблемы угольной пыли, в борьбе с которой в свое время отметился даже глава государства. На этот раз жалобы населения вызывает работа нового угольного терминала под Фокино, проект которого под названием «Порт «Вера» реализует управляющая компания ООО «ВостокУголь», принадлежащая владельцу группы Alltech Дмитрию БОСОВУ (контролирует группу «Сибантрацит», крупнейшего добытчика угля в Новосибирской области) и Александру ИСАЕВУ.

В настоящее время на Дальнем Востоке работает более 20 угольных терминалов, но только три из них являются специализированными. При этом открытая перевалка приводит к распространению угольной пыли на территорию и акваторию порта и его окрестностей, а также к повреждению вагонов. Еще в 2014 году власти Приморья, в бытность губернатором Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, популистски запретили перевалку угля открытым способом для всех новых или реконструированных терминалов. При этом действующие терминалы оказались вне запрета. В последнее время они, конечно, принимают ряд мер для снижения экологической опасности, но закупка поливочных машин или установка ветрозащитных экранов принципиально проблему не решает.





Варварские способы перевалки угля сегодня применяются большинством приморских терминалов.

Пылить или не пылить?

О необходимости строительства специализированных угольных портов президент Владимир ПУТИН заявил еще в 2012 году, а в 2017 году подчеркнул, что угольные терминалы должны использовать наилучшие доступные технологии. Увы, на практике рекомендации главы государства реализуют только крупные операторы, например, «Восточный порт» в Приморье и «Дальтрансуголь» (принадлежит АО «СУЭК») в Хабаровском крае. Другие терминалы изначально строились либо как универсальные, как, например, «Находкинский морской торговый порт», либо были развернуты на свободных площадках, как, например, «Терминал Астафьева», «Порт Восточные ворота - Приморский завод», «Аттис-Энтерпрайс» и др. Именно к неспециализированным мощностям и направлено большинство претензий.

Особняком стоит АО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владморрыбпорт», стивидорная компания в порту Владивосток). Стивидор накануне 2019 года досрочно прекратил перевалку угля на одном из своих причалов, на чем настаивали местные власти.

По соглашению, заключенному между руководством порта и администрацией региона 31 января 2018 года, рыбпорт должен был прекратить открытую перевалку угля на причале N50 до конца 2018 года, на причале N46 - в последующие два года, а также развивать инфраструктуру перевалки и хранения рыбной продукции.

В июне прошлого года «Владморрыбпорт» также подписал четырехстороннее соглашение с министерством транспорта РФ, Федеральным агентством морского и речного флота, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, администрацией Приморского края. В перечне условий - также сокращение и поэтапное прекращение перевалки угля открытым способом.

«Владморрыбпорт» неукоснительно выполняет пункты соглашений. Мы досрочно выполнили программу по прекращению перевалки угля на причале N50, закончив обработку на нем 8 февраля 2018 года, тогда как срок, указанный в соглашении, был 31 декабря 2018 года. Запущены очистные сооружения ливневых и поверхностных сточных вод на общую сумму 15 млн рублей. В 2019 году планируется строительство современных устройств очистки ливневых стоков на сумму до 90 млн рублей», - заявил гендиректор компании Александр ШЕВЧЕНКО.

По его словам, на 2019-2020 годы запланировано выполнение второго и третьего этапов по объекту «Устройство навеса горизонтального экрана ветропылезащитного ограждения на причале N46» и ввод его в эксплуатацию.

«Владморрыбпорт» не запускает новый проект по закрытой перевалке угля, а исполняет пункты ранее заключенных соглашений по прекращению перевалки угля открытым способом», - подчеркнул г-н Шевченко.

Досье "Золотого Рога": «Владивостокский морской рыбный порт» представляет собой универсальный перегрузочный комплекс, в составе которого 10 причалов протяженностью более 2 км и глубиной от 9,75 м до 11,5 м. Технические возможности позволяют обрабатывать до 5 млн тонн грузов в год, в том числе свыше 200 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). На данный момент 51,9% (52,14% обыкновенных) акций АО «Владморрыбпорт» владеет ООО «Геотэкс» (Москва), гендиректором которого является Владимир КАТУНИН (сын экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА). Член совета директоров порта, директор ООО «ВМРП Инвест» Денис САРАНА через Asian Metal Resources Group (США) и ООО «СПВ Капитал» (Владивосток) владеет, соответственно, 20,33% (20,42%) и 8,99% (9,03%). Кроме того, г-ну Саране напрямую принадлежат 6,63% (6,65%). «Владморрыбпорт» в 2018 году увеличил перевалку грузов на 14% по сравнению с показателем 2017 года - до 4,543 млн тонн, что является рекордом для предприятия. В том числе, перевалка навалочных грузов выросла на 16% - до 1,545 млн тонн.

Лишних – не надо

«У нас сегодня территории позволяют расширять существующие портовые мощности, закладывать новые порты нет необходимости, так как уже идет строительство портов «Вера», «Суходол», «Север», будут расширяться Славянка и Зарубино. Этих мощностей будет достаточно, чтобы загрузить железную дорогу даже после ее модернизации и увеличения пропускной мощности», - говорил в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на тот момент врио главы Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.

По его словам, график загрузки портовых мощностей свидетельствует о том, что край уже находится на пределе своих возможностей по перевалке и перегрузке. Именно поэтому началось обновление инфраструктуры впрок. Приморье увеличивает портовые мощности, давая возможность предприятиям пользоваться этим и наращивать свои объемы погрузки. Стоимость текущих проектов по строительству и модернизации портов, по словам Тарасенко, варьируется и измеряется сотнями млрд рублей по каждому проекту.

Но это было мнение г-на Тарасенко, не понаслышке знакомого со стивидорным бизнесом. В Приморье Андрей Владимирович пришел с должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, и, как выяснилось, ненадолго.

Законно избранный губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО сразу же заявил, что власти намерены закрывать предприятия, которые при перевалке угля в порту Находка нарушают соглашения о борьбе с угольной пылью.

«И соглашения подписаны, и Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН, министр природных ресурсов, нас в этом вопросе поддерживает, поэтому если кто-то не будет исполнять эти решения, - мы это мониторим вместе с Роспотребнадзором - такие компании мы будем закрывать», - сказал г-н Кожемяко сразу после своего избрания.

По его словам, кроме соблюдения экологических норм при перевалке угля необходимо уделить внимание благоустройству города, например, организовать экологический фонд. В дальнейшем, отметил Олег Николаевич, нужно переходить на закрытую перевалку угля, и регион уже получил предложения в этой области, в том числе от южнокорейских компаний, которые имеют подобный опыт.

При его предшественнике власти Приморья заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Согласно документам, стивидоры обязались направить более 1,5 млрд рублей в ближайшие три года на экологические мероприятия, чтобы бороться с проблемой угольной пыли, которая загрязняет воздух в черте города. В том числе, соглашения подписали АО «Восточный порт», «Находкинский морской торговый порт», ОАО «Терминал Астафьева», ООО «Дальмормонтаж», «Аттис Энтерпрайс», «Стивидорная компания «Малый порт», «Геомар», «Восточно-Уральский терминал» и «Восточная стивидорная компания».

В числе мероприятий, которые должны выполнить стивидоры, - автоматизированный мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистка ливневых вод на территориях угольных складов, внедрение в работу водяных и снеговых пушек, применение пылеулавливающих реагентов, регулярная очистка территорий складов и проезжей части от угольной пыли.

Кто на новенького?

Новый угольный морской терминал «Порт «Вера» расположен на береговой части Японского моря в Приморском крае в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная. Запуск первой очереди терминала произошел в 2018 году, выход на проектную мощность в 20 млн тонн запланирован на 2022 год.

Владельцы проекта уверяют, что на сегодняшний день разработана вся необходимая проектно-сметная документация, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», также получено разрешение на строительство. При этом еще с прошлого года на месте площадки терминала ведутся не только строительные работы, но и перевалка угля одним из самых примитивных на сегодня способов.

«Порт «Вера» расположен в значительном удалении от населенных пунктов. Рельеф местности таков, что терминал окружен натуральными преградами, препятствующими распространению пылевой взвеси. Проектом предусмотрен целый комплекс современных технологических решений, обеспечивающих экологическую безопасность. Это – аспирационные установки очистки воздуха и пылеподавления на всех крытых объектах и оборудовании, лафетные системы водяного пылеподавления в местах открытой перегрузки, системы генерации легкого водяного тумана, притягивающего пыль во время работы машин, конвейеры закрытого типа, многоступенчатые установки раздельной очистки каждого типа стоков, по всему периметру складских зон предусмотрена установка 20-метровых ветрозащитных барьеров», - уверяет «ВостокУголь».

Досье "Золотого Рога": УК «ВостокУголь» основана в 2012 году. В настоящее время добывает уголь на Кийзасском разрезе в Кемероской области и на разрезе «Восточный» в Новосибирской области, проводит геологоразведочные работы на трех разрабатываемых и 28 перспективных участках недр в Арктике и на Дальнем Востоке. Подконтрольная «Востокуглю» «Арктическая горная компания» добывает антрацит на Таймырском полуострове. Компания участвует в строительстве железной дороги и причально-погрузочных комплексов для осуществления перевозок продукции по Северному морскому пути. Ожидается, что совокупный объем высококачественного угля, добытого на всех предприятиях под управлением «ВостокУгля», к 2020 году превысит 55 млн тонн.

По информации «ВостокУгля», терминал «Порт Вера» главным образом ориентирован на перевалку угля с Сугодинско-Огоджинского месторождения, но также будет обслуживать других российских экспортеров.

Досье "Золотого Рога": Огоджинское месторождение каменного угля входит в состав Сугодинско-Огоджинской угленосной площадки, лицензией на которую с 2015 года владеет приамурское ООО «Огоджинская угольная компания», а само предприятие управляется Огоджинским энергетическим холдингом, владельцем которого, в том числе, является госкорпорация «Ростехнологии»; срок действия лицензии - до 31 августа 2040 года. Запасы и прогнозные ресурсы угля Сугодинско-Огоджинской площади составляют 745 млн тонн.

По прогнозу РЖД, на первом этапе объем перевозок в направлении «Порта «Вера» составит от 500 тыс. тонн до 800 тыс. тонн с дальнейшим увеличением до 2,2 млн тонн в 2020 году.

От месторождения будет построен подъездной путь, примыкающий к станции Февральск на БАМе. «Будущим грузоотправителем в этом плане уже выполнен большой объем работ, практически завершается строительство первой станции необщего пользования, с которой уголь будет передаваться на инфраструктуру РЖД», – сообщили в Дальневосточном территориальном центре фирменного транспортного обслуживания.

По данным РЖД, терминал «Порт «Вера» должен быть сдан в 2019 году. В настоящее время завершается создание примыкания от станции Стрелковая к новому перегрузочному комплексу. Кроме того, согласно выданным техническим условиям, будет модернизирована инфраструктура общего пользования на участке Смоляниново – Стрелковая, а также построен разъезд Речица.

Положительное заключение по проекту строительства «Порта «Вера» было выдано Главгосэкспертизой России в апреле 2016 года. При этом проект был одобрен после проведенной корректировки.

«Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. В целях сокращения срока запуска и капитальных затрат возникла необходимость выделить начальные этапы развития терминала, в результате чего на экспертизу была направлена обновленная проектная документация. По итогам выполнения выделенного в ходе корректировки этапа A-I со сроком эксплуатации один год, грузооборот «Порта «Вера» достигнет показателя в 450 тыс. тонн угля в год, этапа A-II со сроком эксплуатации десять лет – 2 млн тонн угля в год», - отмечало ведомство.

На перегрузочном комплексе на этапах А-I и А-II предусматривается прием судов под погрузку от СН-15, СН-30 и СН-40. Проектируемый морской грузовой фронт терминала состоит из связанного с берегом грунтовой дамбой грузового причала №1а для погрузки угля. Его общая длина составит 246 м, а глубина - 14,23 м. В состав береговых объектов терминала входят объекты перегрузочного комплекса, включая железнодорожный грузовой фронт, подсобно-производственные, административно-бытовые объекты и инженерные сети.

Ранее сообщалось, что ООО «РТ - Глобальные ресурсы» готово рассмотреть возможность привлечения в проект строительства угольного терминала «Порт «Вера» стратегического или финансового партнера из Китая.





Провозные мощности железной дороги уже не закрывают потребностей экспортного потока.

Пыль с Кипра

Проблемы с перевалкой угля имеются не только в Приморье. На прошлой неделе стало известно, что власти Хабаровского края проведут исследование экологической ситуации в поселке Ванино, жители которого регулярно жалуются на пыль из-за перевалки угля в Ванинском морском торговом порту и выходят на митинги. Власти разрабатывали план мероприятий по предотвращению загрязнения воздуха пылью, сообщалось об установке специального оборудования в порту для решения проблемы. Прокуратура проводит проверку по факту распространения пыли.

«В Ванино обстановка непростая. Уверен, коммерческие интересы предприятия не должны быть превыше здоровья людей. Мы проведем глубокий анализ экологической ситуации в поселке. Закажем научное исследование влияния пыли на здоровье жителей, возьмем данные за последние пять лет. Я уже дал поручение посчитать число случаев бронхо-легочных заболеваний. Если наши догадки подтвердятся, будем принимать самые решительные меры, вплоть до обращения к высшему руководству страны», - сказал губернатор Сергей ФУРГАЛ.

Жители Ванино жалуются на грубые нарушения при перевалке угля, в частности - на то, что пыль доходит до населенного пункта.

По данным гендиректора порта Евгения ДМИТРАКОВА, стивидор выполнил все пункты плана по безопасному функционированию: установлены снежные пушки, отгорожены зоны отгрузки, ведется уборка пыли вакуумным погрузчиком.

Однако экологи говорят, что этого недостаточно. Границы санитарно-защитной зоны до сих пор не установлены, а снежные пушки должны быть более мощными. Отгрузка угля ведется открытым способом, после того как топливо выгружают грейферами из вагонов, в него попадают частицы металла. При таком способе извлечения уголь необходимо просеивать для того, чтобы он получил товарный вид и не потерял в цене.

Досье "Золотого Рога": АО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск. Инфраструктуру порта образуют 16 причалов, открытые и закрытые склады. Глубины у причалов и технические средства позволяют принимать и обрабатывать суда дедвейтом до 45 тыс. тонн. Грузооборот АО «Порт Ванино» в 2018 году составил 6,97 млн тонн, что на 12% превышает показатель 2017 года.

«После крупного скандала несколько лет назад владелец одного из терминалов установил снегогенераторы. Однако их работы явно недостаточно. Все дело в открытом способе перевалки угля. Если окажется, что деятельность Ванинского торгового порта подрывает здоровье населения, нам придется предпринимать меры. Вплоть до введения режима ЧС и остановки работы порта», - заявил Сергей Фургал на своей странице в Instagram.

Согласно отчету за IV квартал 2018 года, структура акционеров АО «Порт Ванино» выглядит следующим образом: «Оперн Трейд Лтд» (Кипр) - 17,76% уставного капитала (23,68% обыкновенных акций), ООО «Порт Ванино-финанс» (на 100% принадлежит АО «Порт Ванино») - 19,5% (22,63%), Statula Holdings Ltd (Кипр) - 16,23% (21,64%), Sedmino Investments Limited (Кипр) - 14,98% (19,97%), «Травине Трейдинг Лимитед» (Кипр) - 14,67% (3,71%).

Туда – не грузите

В начале этого года заместитель главы ОАО «РЖД» Алексей ШИЛО заявил, что желдорога в этом году сможет увеличить перевозку угля на экспорт на Дальний Восток лишь на 1-2% и просит участников рынка задуматься об альтернативных маршрутах на западе страны. В Приморье ситуацию можно выправить за счет роста сухопутных отгрузок в Китай через погранпереходы.

Еще в декабре 2018 года РЖД на совещании рассказало компаниям о возможностях инфраструктуры на 2019 год. «Мы сказали, что сможем перевезти достаточно ограниченный объем угля в направлении портов РФ, чтобы они могли заранее спланировать работу и рассмотреть альтернативные направления - внутрироссийские, в сторону погранпереходов - и избежать затоваривания складов», - сказал г-н Шило.

Еще один вариант – возобновление транзитных перевозок через северокорейский порт Раджин, но там есть санкционные сложности.

Досье "Золотого Рога": ООО «Порт «Вера» (оператор проекта) зарегистрировано в г. Фокино в декабре 2012 года с уставным капиталом в 100 тыс. рублей (сейчас место регистрации - пос. Подъяпольское Шкотовского района). Специализация компании - строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор – Евгений ДИЕВ.

С декабря 2017 года единственным учредителем выступает ООО «Порт Вера Менеджмент» (Москва), владельцами которого на паритетных началах являются ООО УК «Востокуголь», принадлежащее Дмитрию Босову и Александру Исаеву, и ООО «Порт Вера Холдинг». ООО «РТ - Глобальные ресурсы» (входит в «Ростех») владеет 25% капитала ООО «ПВ-Развитие», которому, в свою очередь, принадлежит 25% ООО «Порт Вера Холдинг».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.