В Приморье меняется расписание электропоездов в аэропорт

Два пригородных поезда, связывающие Владивосток с международным аэропортом, меняют своё расписание со вторника, 13 февраля.

Как сообщили в компании «Экспресс Приморья», поезд Владивосток – аэропорт Кневичи будет отправляться в 07:05 (на пять мину позже обычного) с прибытием на конечную станцию в 07:59. Ещё один поезд по этому маршруту будет отправляться в 11:51 (на 9 минут позже обычного) и прибывать в аэропорт в 12:45.

Стоимость проезда в пригородных поездах не меняется, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Напомним, социальные тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в этом году останутся на уровне прошлого года. Соответствующее решение принял врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Из краевого бюджета ежегодно направляется субсидия, чтобы компенсировать разницу между экономически обоснованными тарифами и социальными, то есть теми, которые фактически оплачивает население.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в 2018 году на эти цели в региональном бюджете края предусмотрено 315,7 миллиона рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток