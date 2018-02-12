В Приморье заработает региональный оператор по обращению с твёрдыми отходами

Вопрос утилизации коммунальных отходов очень актуален для Приморья

До 1 мая 2 в регионе выберут единого регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. То, как будет строится работа по утилизации отходов по новой схеме, а также решение проблемы мусора в городах и районах края, обсудили на селекторном совещании под председательством вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна.



В совещании приняли участие руководители краевых департаментов по ЖКХ, по тарифам, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, главы муниципалитетов, представители прокуратуры Приморского края, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как подчеркнул Гагик Захарян, вопрос утилизации коммунальных отходов очень актуален для Приморья.



«Нам необходимо сверить все наши действия, не только обозначить проблемы, но и найти пути их решения», – обозначил заместитель главы региона.



Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко доложил, что сейчас корректируется ранее утверждённая территориальная схема по обращению с отходами.



«Корректировка территориальных схем по всей стране обусловлена внесением изменений в федеральное законодательство, поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также рекомендаций Минстроя России и Государственной Думы в сфере обращения с отходами», – уточнил руководитель ведомства.



По словам Александра Коршенко, в рамках корректировки терсхемы необходимо учесть отходы от лечебно-профилактических учреждений, произвести перерасчет предложений по тарифам с учетом утвержденных нормативов.



Также необходимо проработать вопросы сбора и размещения отходов в северных и отдаленных населенных пунктах Приморского края, предусмотреть инфраструктуру обращения с отходами с учетом поручений Президента России – ежегодного снижать объемы захоронения и увеличения процента утилизации и переработки мусора.



«Всего согласно схеме, в крае будет создано 13 полигонов по утилизации бытовых отходов», – прокомментировал директор департамента.



Участники совещания пояснили, что основная функция регионального оператора – обеспечение своевременного, безопасного для населения и окружающей среды качественного сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Приморского края.



Однако уже сейчас в ряде городов и районов края сложились серьёзные проблемы с утилизацией мусора. Так, в девяти муниципалитетах закончились лицензии на захоронения и утилизацию твёрдых бытовых отходов.



Помимо этого многих глав районов волнует, как будет производиться вывоз и место утилизации мусора, не приведёт ли это к удорожанию этих услуг и росту несанкционированных свалок.



Гагик Захарян отметил неудовлетворительную работу самих руководителей муниципалитетов, подчеркнув, что все возникшие вопросы копились годами, и многие даже не пытались их решать.



«Приход на коммунальный рынок регионального оператора не решит все вопросы, и ждать, ничего не делая, надеясь на него, абсолютно неверно. Наша общая задача максимально оптимизировать этот цикл работы», – акцентировал вице-губернатор.



Вице-губернатор обратил внимание и на слабую проработку тарифа на вывоз и утилизацию отходов по краю.



Так, Гагик Захарян поручил до 10 февраля в проблемных населённых пунктах разработать в соответствии с законодательством временную дорожную карту по вывозу и складированию мусора до прихода регионального оператора.



Также до 16 февраля главам муниципалитетов необходимо внести свои предложения в территориальную схему по обращению с отходами.



«Существующая территориальная схема недоработанная, и вызывает справедливые замечания с мест. В то же время два года она была выставлена на всеобщее обсуждения, но никто не обращал на неё внимание, не высказывал замечаний предложений по её улучшению. Так давайте один раз сделаем максимально удобную схему, которая бы учитывала особенности наших городов и районов, тем самым сбережём деньги краевого бюджета на постоянную корректировку схемы. Очень много упущено времени, и тянуть дальше мы не можем – ни люди, ни природа этого не поймут и не просят», – заявил вице-губернатор.



Напомним, регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами определят в Приморье в мае этого года.



По мнению Гагика Захаряна, выбор единого оператора будет способствовать упорядочиванию сбора и переработки отходов, привлечению инвестиций в эту сферу, строительство новых мусороперерабатывающих заводов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток