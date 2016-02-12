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Рынок недвижимости переживает правовую коррекцию
Правила игры на рынке недвижимости претерпели очередные изменения. С 1 января вступили в силу многочисленные поправки в законодательных актах, регулирующих функционирование объектов, операций с ними и налогообложение. Многие изменения для профессионалов рынка оказались неожиданными, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Чтобы и самим понять и донести до клиентов новые требования, Дальневосточная гильдия риэлторов (ДГР) сегодня проводит по всему Дальнему Востоку серию семинаров-совещаний профессионалов с участием представителей учреждений, с которыми они взаимодействуют в своей деятельности на рынке недвижимости. Первый такой семинар на минувшей неделе состоялся во Владивостоке. В нем помимо риэлторов приняли участие представители Управления Росреестра по Приморскому краю, региональных кадастровой и нотариальной палат, юристы, нотариусы и пр.
Управляющий Приморским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей ЖАРСКИЙ отметил, что у банка сложилось с риэлторами хорошее взаимодействие и он уверен, что совместная работа продолжится и в дальнейшем.
Тем более что, какими бы трудными времена ни были, сделки с объектами недвижимости были и впредь обязательно будут.
Президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ сказал, что ДГР сегодня одной из главных задач считает просвещение участников рынка, повышение их грамотности и качества работы.
Руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ считает результатом общего вклада участников рынка недвижимости края тот факт, что по итогам прошлого года в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России Приморье переместилось с 76-го места на 16-е. Что же касается показателей госрегистрации, то в минувшем году число заявителей немного сократилось в отличие от регистраций земельных участков. А вот количество регистраций договоров ипотеки сократилось сразу на 27%.
За три последних года штат Росреестра сократился в 1,5 раза, но, благодаря оптимизации деятельности, он успешно справляется с растущим объемом работы. По словам руководителя, сайт этой госструктуры на сегодня оценен как лучший в стране.
Особый интерес вызвали выступление и ответы начальника организационно-правового отдела Приморской краевой нотариальной палаты Александра ПИСАНКО. Если до последнего времени нотариус был малозаметным участником рынка недвижимости, к услугам которого при сделках люди обращались исключительно добровольно, то теперь без него нельзя обойтись в ряде сделок, в которых присутствуют дети и недееспособные граждане, а также при разделе имущества супругов. Услуги нотариуса, согласно утвержденным тарифам, по сделке определены в диапазоне 15-50 тыс. рублей в зависимости от характеристик объектов.
Участники семинара отмечали, что услуги нотариусов делают в целом услуги рынка дороже, потому что при сделках гражданам теперь надо обращаться и к риэлторам, и к нотариусам. Как претензия – нотариус историю объекта сделки не проверяет, а именно там таятся нюансы, которые могут стать основанием для признания сделки незаконной. Дополнительная инстанция не только удорожает услуги, но и требует дополнительного времени на сделку. Спорные сделки могут быть просто заблокированы нотариусом. С одним таким случаем риэлторы в своей практике уже столкнулись. А все претензии к нотариусу, если они возникают, можно решать чуть ли не исключительно через суд.
Начальник отдела предоставления информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости Управления Росреестра Елена БЕЛОЗЕРСКАЯ сказала, что на любой запрос в электронном виде это учреждение сегодня отвечает в течение одного-двух дней, притом что обычное обращение требует пяти. Сейчас большинство запросов обрабатывается в электронном виде.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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