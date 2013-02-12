www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.62 р. 100 JPY: 61.24 р.
EUR: 78.2 р. 10 CNY: 98.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

IX Бизнес-Премия Приморского края стартовала во Владивостоке

12 Февраля 2013, 19:26 | Приморье
На страницах газеты "Золотой Рог" опубликовано обращение от имени Организационного комитета Региональной Бизнес-Премии, в котором обозначен старт IX  Бизнес-Премия Приморского края - 2012.
Оргкомитет утвердил новое Положение о региональной Премии и сроки ее проведения. Сегодня идет работа с партнерами и спонсорами, формируются списки Экспертного совета и претендентов в ТОП-25 по четырем номинациям конкурса. По каким критериям - читайте положение и заходите на сайт Премии: dv-rating.ru, где собрана вся история нашего конкурса и будет размещена вся оперативная информация, а также интернет-голосование.

Региональная Бизнес-Премия Приморского края уже стала традиционной для бизнес-сообщества Приморья. Напомним, она проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края с 2004 года. И ее цели остались неизменными: выявление и поощрение самых ярких представителей приморского бизнеса, формирование положительного образа бизнеса в общественном мнении и стимулирование принципов открытости в самой деловой среде края.

Возглавляет Оргкомитет IX Бизнес-Премии вот уже 9-й год Александр КОСТЕНКО, первый вице-губернатор администрации Приморского края, являясь председателем Оргкомитета и Экспертного совета. Помимо генерального директора ИК "Золотой Рог" Елены БАРКОВОЙ, его заместителя, в состав Оргкомитета входят: директор департамента экономики администрации края Николай ДУБИНИН, руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ, коммерческий директор Издательской компании "Золотой Рог" Ольга СИЯНКО. А состав Экспертного совета будет опубликован в ближайших номерах.

Конкурс будет проходить в три этапа:

01.02.2013 - 5.03.2013 г. - подготовительный этап: формирование Экспертного совета, списка партнеров и спонсоров Премии и шорт-листов ТОП-25 по номинациям Премии;

05.03.2013 - 31.03.2013 г. - полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25;

02.04.2013 - 20.04.2013 г. - финал, голосование во 2-м круге ТОП-4;

23.04.2013 - 29.04.2013 г. - подведение итогов конкурса и определение победителей.

Участие в конкурсе является бесплатным и не сопряжено с обязанностью участников производить денежные выплаты в Оргкомитет конкурса. Торжественная церемония награждения состоится в конце апреля 2013 г. (дата и место проведения уточняются).

Чтобы принять участие в конкусре необходимо заполнить заявку.

Предложения по участию в конкурсе и его проведении направлять организаторам до 1 марта 2013 г. по тел.: (423) 245-9222, 245-0485, 245-0394 и e-mail: priem@ zrpress.ru, marketing@zrpress.ru.

 

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru