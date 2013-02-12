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IX Бизнес-Премия Приморского края стартовала во Владивостоке
Региональная Бизнес-Премия Приморского края уже стала традиционной для бизнес-сообщества Приморья. Напомним, она проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края с 2004 года. И ее цели остались неизменными: выявление и поощрение самых ярких представителей приморского бизнеса, формирование положительного образа бизнеса в общественном мнении и стимулирование принципов открытости в самой деловой среде края.
Возглавляет Оргкомитет IX Бизнес-Премии вот уже 9-й год Александр КОСТЕНКО, первый вице-губернатор администрации Приморского края, являясь председателем Оргкомитета и Экспертного совета. Помимо генерального директора ИК "Золотой Рог" Елены БАРКОВОЙ, его заместителя, в состав Оргкомитета входят: директор департамента экономики администрации края Николай ДУБИНИН, руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ, коммерческий директор Издательской компании "Золотой Рог" Ольга СИЯНКО. А состав Экспертного совета будет опубликован в ближайших номерах.
Конкурс будет проходить в три этапа:
01.02.2013 - 5.03.2013 г. - подготовительный этап: формирование Экспертного совета, списка партнеров и спонсоров Премии и шорт-листов ТОП-25 по номинациям Премии;
05.03.2013 - 31.03.2013 г. - полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25;
02.04.2013 - 20.04.2013 г. - финал, голосование во 2-м круге ТОП-4;
23.04.2013 - 29.04.2013 г. - подведение итогов конкурса и определение победителей.
Участие в конкурсе является бесплатным и не сопряжено с обязанностью участников производить денежные выплаты в Оргкомитет конкурса. Торжественная церемония награждения состоится в конце апреля 2013 г. (дата и место проведения уточняются).
Чтобы принять участие в конкусре необходимо заполнить заявку.
Предложения по участию в конкурсе и его проведении направлять организаторам до 1 марта 2013 г. по тел.: (423) 245-9222, 245-0485, 245-0394 и e-mail: priem@ zrpress.ru, marketing@zrpress.ru.
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