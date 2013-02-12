Cын главы РСПП покинул Дальневосточное морское пароходство

Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (базовая копания Транспортной группы FESCO) с 31 января досрочно прекратил полномочия члена правления Дмитрия ШОХИНА.

Cын главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра ШОХИНА занимал в компании должность вице-президента по правовым вопросам. Его выход из правления связан с уходом из компании, пояснили в пресс-службе ДВМП.

Таким образом, состав правления сократился с 8 до 7 человек. В правлении остались: президент, председатель правления ДВМП Юрий ГИЛЬЦ, первые вице-президенты Алексей ГРОМ и Владимир КОРЧАНОВ, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Сергей КОСТЯН, вице-президент по организационному развитию Сергей БЛЫНДА, вице-президент по информационным технологиям Наталья БОНДАРЬ и заместитель вице-президента по финансам Алла СУГРЕЙ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.