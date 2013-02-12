"Ростелеком" запустил в Приморском крае сеть 3G

"Ростелеком" стал четвертым игроком на территории Приморья, развернувшим сеть третьего поколения.

ОАО «Ростелеком» запустило в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения (3G) в Приморском крае. Сеть введена 1 февраля на базе дочерней компании ЗАО «АКОС» («Ростелеком мобильная связь»), которое предоставляет услуги в области цифровой сотовой связи в стандарте GSM и UMTS на территории Приморья. Интерес «Ростелекома» к развитию мобильного бизнеса на фоне снижения выручки от традиционной телефонии и фиксированного ШПД вполне обоснован. «Если мы в этой игре, то получаем бенефиты», - заявлял ранее старший вице-президент компании Павел ЗАЙЦЕВ.

В настоящее время «Ростелеком» ведет строительство сетей третьего поколения в регионах РФ, которые формально запускает «Скай Линк» (на 100% принадлежит «Ростелекому»), обладающий лицензиями и частотами на 3G в диапазоне 1,9-2,1 ГГц в 69 российских регионах, в том числе в Приморье.

Досье: «Ростелеком» и его дочерние компании («Нижегородская сотовая связь», «Байкалвестком», «Енисейтелеком», «Скай Линк», «Волгоград-GSM», «АКОС», «БИТ») оказывают услуги мобильной связи в стандартах GSM-900/1800 и IMT-MC-450 (CDMA), UMTS на территории 59 регионов России, обслуживая более 13,5 млн абонентов.

21 Мбит/сек. не предел

«Я рад, что наши («Ростелекома») планы воплощаются в жизнь. Запуск 3G в Приморье - это значимый шаг компании. Мы к этому стремились, мы к этому пришли», - сообщил вице-президент - директор «Ростелеком - Дальний Восток» Андрей БАЛАЦЕНКО.

В Приморье сеть 3G «Ростелекома» построена с использованием технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость передачи данных до 21 Мбит/сек. При увеличении нагрузки оператор сможет произвести ее апгрейд до 43 Мбит/сек., пояснил генеральный директор ЗАО «АКОС» Константин ВОЛОШИН. Поставщиком оборудования и решений выступает китайская компания Huawei.

На первом этапе в крае установлено более 140 базовых станций нового поколения, обеспечено покрытие сети 3G в городах Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка и Арсеньев, что составляет более 55% населения Приморья. До конца 2013 года планируется обеспечить покрытие в городах Спасск-Дальний, Большой Камень, Партизанск, Лесозаводск и Дальнегорск, а также в Славянке, Фокино, Анучино, Михайловке, Пограничном, Чугуевке и других населенных пунктах.

По словам коммерческого директора ЗАО «АКОС» («Ростелеком мобильная связь») Аллы МАГОЛЯСОВОЙ, у абонентов не возникнет сложностей при перемещении по территории Приморья. Для тех, кто окажется в районах края, куда сеть 3G еще не добралась, настроен автоматический переход с 3G на доступную сеть.

Досье: ЗАО «АКОС» имеет лицензию на предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Приморского края. ЗАО «Интегратор.Ру» (100% акций принадлежат «Ростелекому») принадлежит 92,27% уставного капитала ЗАО, еще 7,73% принадлежат физлицам. В середине сентября 2012 года АКОС полностью перешел на оказание услуг под брендом «Ростелеком».

Константин Волошин отметил, что за последние полтора года АКОС совершил громадный скачок в развитии сети GSM в Приморье. Начиная с конца 2011 года и по сегодняшний день было построено 208 базовых станций, что позволило довести общее количество станций до 475. Практически в 2 раза была расширена зона покрытия и улучшено качество предоставляемых услуг. Абонентская база за это время увеличилась почти на 50 тыс., до более 260 тыс. на начало февраля 2013 года.

«Для абонентов АКОСа очень хорошо, что за плечами у нас компания «Ростелеком», которая выбрала стратегию по превращению в универсального оператора, который будет предоставлять весь спектр современных услуг связи, востребованных на рынке. Не секрет, что все услуги АКОСа предоставлялись по достаточно демократичным ценам. С 11 февраля мы запускаем новую федеральную линейку тарифных планов для услуг по технологии 3G+. Я считаю, что наше предложение выглядит очень неплохо на сегодняшний день», - отметил гендиректор АКОСа.

Что касается безлимитных планов, которые предложил АКОС, то они имеют традиционное для рынка «но»: в случае если объем скачиваемого трафика превышает определенные цифры, оператор будет уменьшать скорость передачи данных в зависимости от объемов. «Абонент может выбрать тарифный план в соответствии со своими предпочтениями. Например, если услуга необходима для скачивания фильмов – подойдет максимальный пакет. Если большие объемы не нужны – можно ограничиться минимальным и скорость не будет резаться», - пояснила Алла Маголясова.

А LTE подождет

«Ростелеком» не планирует в ближайшее время запуск сети 4G (LTE) в Приморье, так как не видит активного роста числа потребителей данной услуги.

«У «Ростелекома» есть лицензии LTE и есть частоты. Есть некоторые условия, согласно которым мы должны построить эти сети на оборудовании российского производства. Российского производителя пока нет. Поэтому мы пока наблюдаем за рынком. На Дальнем Востоке LTE присутствует во Владивостоке и в Хабаровске (сеть «Скартел» (бренд Yota), владеет частотами 2,5-2,7 ГГц на всей территории РФ. - Прим. авт.), и пока мы не видим взрывного роста числа потребителей, потому что услуга не сильно отличается от 3G в части передачи данных, но в сети четвертого поколения отсутствует передача голоса. Количество устройств, с которых можно воспользоваться 4G, ничтожно мало, либо это только модемы», - сказал Андрей Балаценко.

Досье:Победители проведенного в 2012 году аукциона - ОАО «Ростелеком», ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) и ОАО «ВымпелКом» - получили полосы частот в верхнем (2,5-2,7 ГГц) и нижнем (790-861 Мгц) диапазонах для строительства LTE-сетей в РФ до 2019 года. Условия конкурса предполагают, что компании должны ежегодно тратить на эти цели не менее 15 млрд рублей или совокупно 420 млрд рублей (около $14 млрд по текущему курсу) без учета затрат на конверсию радиочастотного спектра, напоминает J'son & Partners Consulting.

В то же время оператор «Ростелеком» в 2013 году рассчитывает ввести в эксплуатацию в тестовом режиме сеть LTE в Биробиджане (Еврейская АО), Южно-Сахалинске (Сахалинская область) и Анадыре (Чукотский АО).

«Мы просто попробуем, как это пойдет. Чтобы снизить финансовую нагрузку, потому что в 4G пока еще достаточно неразвит рынок оборудования и цена его несколько выше традиционного (для 2G и 3G. - Прим. авт.). Будем пробовать технологию в небольших областных центрах», - уточнил Андрей Балаценко.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.