В Приморском крае урожай никому не нужен?

Подготовка к посевным работам начнется уже совсем скоро, но многие хозяйства Приморского края до сих пор не оправились от потерь прошлого года

Прошлый год принес вместе с хорошим урожаем небывалое даже для привыкших к природным стихиям приморских полей количество осадков. Земля была настолько увлажнена, что техника не смогла в уборочную в сроки выйти в поле. В результате многие хозяйства в Приморском крае по итогам года считали свои убытки. В общей сложности эти убытки оценены в 2,4 млрд рублей.

Впрочем, по официальным данным, потери, в общем, не выглядят катастрофическими. Разве что картофельные поля существенно пострадали - 40% полей сельхозпредприятий не были убраны. Хотя если учесть, что 80% картофеля в крае выращивают личные подсобные хозяйства, то и эти неубранные гектары сельхозпредприятий в общих цифрах не стали такими уж заметными. Тем не менее те единичные в общей массе хозяйства, которые имеют картофельные поля, оказались в сложной ситуации. Даже собранный с полей картофель, пролежавший осень в мокрой земле, хранить сейчас очень сложно. Он просто начинает гнить. Проблем добавила еще и сложившаяся цена на оптовом рынке, которая уже много лет «работает» не в пользу производителя. «Нам цену диктует Уссурийский рынок, наша продукция сейчас никому не интересна», - говорят в СХП «Артемовский».

Впрочем, в основном хозяйства говорят о том, что они найдут возможности выйти в поле в этом году. Некоторые из них рассчитывают на пролонгацию прошлогодних кредитов банками.

«Россельхозбанк нам выдавал в 2012 году кредит, который мы сейчас пролонгировали на три месяца, - рассказали в хозяйстве «Фадеевское». - В связи с тем, что была чрезвычайная ситуация, банк нам оставил процент на пролонгацию такой же, как был при получении кредита. Это единственное, чем нас поддержали. Продукция у нас есть, но денег нет. Мы надеемся продать ее за это время и рассчитаться с банком. Сейчас сложилась такая ситуация на предприятии - мало того что мы потеряли часть урожая, еще и идет тяжелая реализация картофеля. Мы продаем по 8 руб. за кг, но его, видимо, в крае очень много».

Часть хозяйств возлагает некоторые надежды на страховые компании, продавшие им полисы. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году было застраховано всего 14% полей по программам, предполагающим субсидирование страховых платежей. В крае действуют две программы, которые позволяют сельхозпроизводителям нести минимальные расходы на страхование: федеральная и региональная. По нормам нового федерального закона о страховании с господдержкой, вступившего в силу в прошлом году, страховые компании получают от сельхозпроизводителя только 50% стоимости полиса, вторую половину вносит за него государство. Но и те 50%, которые оплачивает страхователь, краевой бюджет субсидирует на 30%. Недостаток этой программы в том, что ее перечень рисков мало учитывает дальневосточную специфику. Зато ее учитывает региональная программа, которая субсидирует сельхозпроизводителю до 90% платежа страховщику.

Впрочем, не все страхователи в прошлом году предпочли связываться с господдержкой, объясняя это в том числе и долгой, изнурительной процедурой оформления. Часть договоров страхования шла по так называемому коммерческому варианту. Именно поэтому сейчас никто не может назвать точное количество застрахованных в общей сложности в крае площадей. Брокеры называют приблизительное количество - около 40 договоров страхования сельхозрисков было заключено в прошлом году с их помощью. Правда, эта цифра включает и договора страхования сельскохозяйственных животных.

Но если банки в общем дали возможность выплатить кредиты позже хозяйствам, заявившим об убытках, то со страховыми компаниями ситуация выглядит несколько иначе. Впрочем, тут многое определяют нормы закона: страховым случаем могут быть признаны потери, составляющие 30% от планируемого урожая. Большинство заявленных убытков в хозяйствах ниже этой нормы. В московском офисе компании «МАКС» нам пояснили, что в Приморском крае «были неблагоприятные явления, но страхователи нашли возможность убрать свои поля».

Сейчас специалисты компании изучают эту ситуацию, и в ближайшее время в нее будет внесена ясность. Но уже некоторые страхователи уведомлены о решении компании. Например, генеральный директор ООО «Зеленое поле» Вячеслав КУТУЗОВ пояснил: «Нам страховая компания ответила отказом, мотивируя тем, что в выданной Росгидрометом справке уровень переувлажнения был определен визуально, а страховой компании необходимо документальное подтверждение».

Впрочем, специалисты в Приморье считают, что в этой ситуации хозяйства сами не очень стремятся добиваться выплат от страховых компаний. По крайней мере, в департамент сельского хозяйства подано по этому поводу только одно предысковое заявление. К тому же сельхозпроизводители не всегда ответственно относятся к страховке. В прошлом году, например, один сельхозпроизводитель умудрился купить страховку в ООО «Восточная страховая и перестраховочная компания», найти которую сейчас оказалось невозможным. Адресат выбыл, отвечают ему. Именно поэтому страховое сообщество постоянно напоминает о том, чтобы страхователи при выборе страховщика руководствовались надежностью компании, а не подозрительно низкими тарифами. «Мы поддерживаем выбор в пользу тех страховых компаний, которые являются членами Национального союза агростраховщиков», - прокомментировали в департаменте сельского хозяйства.

Но, очевидно, для некоторых сельхозпроизводителей страховка все-таки поможет справиться с последствиями стихии. В ряде случаев страхователи все же цивилизованно подошли к страхованию, предъявили все необходимые документы страховщику, и у них есть основание надеяться на возмещение.

«Мы выращиваем в основном картофель и в прошлом году выкопали всего на 35% площадей, - говорят в ООО «СХП «Артемовское». - Поля наши застрахованы в компании «Альфастрахование», но страховые выплаты мы не получили до сих пор. Уже февраль на носу, скоро посевная, а у нас до сих пор идет переписка со страховой компанией. Кредит прошлогодний нам пришлось реструктуризировать потому, как не смогли потянуть те платежи, на которые рассчитывали. Нам его растянули до следующей осени. А сейчас ждем выплат от страховой компании для подготовки к посевной».

Еще одна культура, по которой потери оказались существенными, - это рис. Впрочем, страховка на рисовых полях - явление редкое. Все-таки там бал правят в основном китайские ресурсы. Но и немногие российские хозяйства, как правило, не страхуют свои поля. Теперь для них ситуация очень сложная.

«Мы убрали полностью только сою, - говорит глава КФХ Римма ШАПОВАЛОВА. - У нас в прошлом году градом побило часть гектаров риса, он был уничтожен, и в этом году снег уничтожил. Мы убрали только 50% рисовых полей. Поля у нас не застрахованы. Обычно страхуют тогда, когда банк берет в залог урожай, а мы закладывали земли, потому что так кредит выдается быстрее. А если под залог урожая кредит брать, то на оформление уходит месяца два. Тем не менее у нас кредитов много: в Сбербанке, Росбанке и два в Россельхозбанке. У тех хозяйств, кто с китайским капиталом здесь работает, еще более-менее ситуация, а те, которые на российских ресурсах, еле-еле выживают, из кредита в кредит. Мы привлекаем китайских рисоводов, но они уже отказываются, потому что не хотят работать из-за больших налогов. Сейчас пока мы не можем определиться с планами на посевную. Но, очевидно, придется что-то продавать из имущества, чтобы рассчитаться с банком. Мы уже продали один комбайн».

Тем не менее, по официальным данным, рис не убрали в прошлом году на 25% полей. Николай ПИЛИПЕНКО, директор СХПК «Луговое», успевшего, несмотря ни на что, убрать все свои гектары, говорит о снижении урожайности. Для работающего исключительно на российских финансовых и людских ресурсах хозяйства это снижение не может не отразиться на готовности к посевной. По крайней мере, Николай Пилипенко до сих пор не может однозначно ответить на вопрос, будет ли сокращение посевных площадей в этом году. Ситуацию усложнило повышение цены на воду с прошлогодних 28 копеек за куб до 41 копейки. Это значит, что на полив каждых 100 гектаров теперь потребуется порядка 400 тыс. рублей.

Впрочем, Юрий КОРОБОВ, директор рисоводческого хозяйства «Микс», потерявшего пятую часть урожая, в этой ситуации надеется на рост цен на рис. С начала сбора урожая цена уже выросла на 5 рублей, очевидно, ближайшие месяцы добавят еще порядка 2 рублей.

Наименьшие потери принесла сельхозпроизводителям в прошлом году соя. Несмотря на то, что отдельные хозяйства все-таки понесли определенные убытки, в основном поля были убраны. Это подтверждает и департамент сельского хозяйства. Тем более цена на рынке на сою в прошлом году была относительно высокой, что вполне компенсировало некоторые потери.

«Вероятно, какие-то отдельные участки на полях остались неубранными, - говорит заместитель директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ЧИЖИНСКИЙ. - Мы тоже 60 га не убрали, это где-то 6-7% от общей площади. Но о серьезных потерях речи нет. Предпосылок к тому, чтобы соя осталась в поле, в этом году фактически не было, потому что вначале было переувлажнение, уборка не шла, но потом все замерзло. И недели две стояла хорошая морозная погода, позволившая технике работать на соевых полях».

Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог".