www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57 р. 100 JPY: 51.03 р.
EUR: 68.06 р. 10 CNY: 87.57 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Где в Приморье выгоднее покупать продукты

12 Января 2018, 13:55 | Приморье

Вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье

Департамент лицензирования и торговли Приморского края озвучил свежие данные еженедельного мониторинга цен на продукты питания в регионе.

По данным ведомства, замороженное мясо птицы самым недорогим остаётся в магазинах сети «Рэми» – по 88,8 рублей за килограмм. В этой же торговой сети выгоднее покупать замороженную свинину по 209,9 рублей за килограмм.

Пастеризованное молоко по наиболее низкой стоимости – в сети «Рэми», по 61,45 рубля. Наиболее дешевое куриное яйцо – в магазинах «Самбери», по 47,9 рубля за десяток. Стоимость килограмма шлифованного риса ниже всего в магазинах «Рэми» – 39,9 рублей.

В сети «Рэми» – наиболее дешевый сахар-песок – 40,95 рублей за килограмм. В этих же магазинах наиболее выгодно покупать картофель по 19,45 рублей за килограмм, яблоки – в сети «Самбери», начиная от 49,9 рублей за килограмм.

Отдельный мониторинг посвящён ценам на мороженную рыбу на приморских прилавках. Наиболее дешёвая горбуша продаётся в сети супермаркетов «ОК» по 202 рубля за килограмм. Камбалу дешевле можно купить в магазинах «Самбери» – от 99,9 рублей за килограмм. Наименее дорогая кета – на рыбном рынке по улице Русская, 16 во Владивостоке – от 250 рублей за килограмм.

Стоит отметить, что вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу врио Губернатора региона Андрей Тарасенко.

«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», – подчеркнул ранее Андрей Тарасенко на расширенной встрече представителей крупных торговых сетей, магазинов, сельхозтоваропроизводителей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: продукты  цены 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru