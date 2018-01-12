Где в Приморье выгоднее покупать продукты

Вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье

Департамент лицензирования и торговли Приморского края озвучил свежие данные еженедельного мониторинга цен на продукты питания в регионе.



По данным ведомства, замороженное мясо птицы самым недорогим остаётся в магазинах сети «Рэми» – по 88,8 рублей за килограмм. В этой же торговой сети выгоднее покупать замороженную свинину по 209,9 рублей за килограмм.



Пастеризованное молоко по наиболее низкой стоимости – в сети «Рэми», по 61,45 рубля. Наиболее дешевое куриное яйцо – в магазинах «Самбери», по 47,9 рубля за десяток. Стоимость килограмма шлифованного риса ниже всего в магазинах «Рэми» – 39,9 рублей.



В сети «Рэми» – наиболее дешевый сахар-песок – 40,95 рублей за килограмм. В этих же магазинах наиболее выгодно покупать картофель по 19,45 рублей за килограмм, яблоки – в сети «Самбери», начиная от 49,9 рублей за килограмм.



Отдельный мониторинг посвящён ценам на мороженную рыбу на приморских прилавках. Наиболее дешёвая горбуша продаётся в сети супермаркетов «ОК» по 202 рубля за килограмм. Камбалу дешевле можно купить в магазинах «Самбери» – от 99,9 рублей за килограмм. Наименее дорогая кета – на рыбном рынке по улице Русская, 16 во Владивостоке – от 250 рублей за килограмм.



Стоит отметить, что вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу врио Губернатора региона Андрей Тарасенко.



«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», – подчеркнул ранее Андрей Тарасенко на расширенной встрече представителей крупных торговых сетей, магазинов, сельхозтоваропроизводителей.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.