В Приморье планируют снижать стоимость топлива

В Приморье будет создаваться система, при которой край перестанет быть зависим от топлива, привозимого из других регионов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 12 января, на встрече с главными редакторами и журналистами приморских СМИ.

Один из заданных главе региона вопросов коснулся сложной ситуации, которая сложилась в крае этой зимой. Представитель агентства «Интерфакс» Вероника Перминова спросила, нет ли в регионе угрозы срыва отопительного сезона, особенно учитывая непростую финансовую ситуацию, в которой оказалось краевое предприятие Примтеплоэнерго.

Андрей Тарасенко согласился, что Приморье этой зимой столкнулось с реальными сложностями.

«Мы прошли по грани. В двух часах от замерзания был Дальнегорск. Во многих районах были сложности с топливом. Виной тому – неготовность к отопительному сезону. Готовность была только «на бумаге», – отметил глава региона.

Врио губернатора добавил, что долги Примтеплоэнерго перед поставщиками сегодня составляют около пяти миллиардов рублей. Сейчас предприятие и краевые власти ищут выход из сложившейся ситуации.

Андрей Тарасенко также отметил, что в Приморье 496 котельных и оборудованы они плохо. При этом большинство котельных работают на мазуте, который в России сегодня производят всего четыре завода. Соответственно регион сильно зависит от поставщиков и цен, которые они устанавливают.

«Выводы сделаны. К следующему отопительному сезону будем менять структуру работы. Себестоимость топлива в крае можно и нужно уменьшать. Сейчас же главное, что запасы топлива мы имеем на 45 суток. В пути – топливо еще на 90 суток», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Глава региона добавил, что среди мер по снижению стоимости топлива – разработка собственного угольного месторождения в Приморье, перевод ряда котельных с мазута на уголь и газ. А также – привлечение инвесторов в сферу ЖКХ.

Кроме того, врио губернатора акцентировал внимание на том, что котельные, за которые ответственные муниципалитеты, тоже были подготовлены не лучше, чем краевые. Сложности с топливом наблюдались в Кировском и Чугуевском районах, в Находке.

«Нам пришлось взять на себя дополнительно около 190 котельных, ведь это – отопление в домах людей», – акцентировал внимание глава края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.