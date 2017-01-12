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В Приморье готовятся аукционы по реализации наваги-ворошенки по доступной цене
В Приморье 13, 19 и 26 января проведут аукционы по реализации наваги-ворошенки. Рыбопродукция выставляется на торги по цене производителя, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Организатором торгов является Дальневосточный аукционный рыбный дом совместно с Биржей «Санкт-Петербург». Оптовые покупатели могут приобрести рыбопродукцию высокого качества по цене производителей через электронную систему Биржи, гарантирующую прозрачность и законность сделки.
По мнению директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергея Наставшева, приобретение данной продукции на аукционе позволит снизить цену на навагу для конечного потребителя.
«На аукцион выставлена свежемороженая навага-ворошенка, улов – январь 2017 года, по цене – 70 рублей за килограмм», – отметил директор ведомства.
Аукционы пройдут 13, 19 и 26 января. Зарегистрироваться и участвовать в торгах на выгодных условиях может любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Кроме того, зарегистрированные участники могут размещать на Бирже заявки на приобретение необходимой рыбопродукции.
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