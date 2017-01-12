В Приморье строительство дороги к ТОР "Михайловский" обещают завершить к сентябрю

Примавтодор начал строительство дороги к ТОР «Михайловский»



Сотрудники Примавтодора приступили к строительству примыкания от дороги Михайловка-Турий Рог-Некруглово к земельному участку ООО «РусАгро-Приморье». Работы идут в рамках реализации мероприятий по созданию ТОР «Михайловский», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, на объекте работают более десяти единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и каток.



«Сейчас рабочие снимают верхний растительный слой, ведут отсыпку земполотна. Общая протяженность автодороги до границ земельных участков ООО “РусАгро-Приморье” и внутриплощадочных дорог составит два с половиной километра», – добавил он.



Отметим, участок дороги будет выполнен в асфальтобетоне. Срок завершения строительных работ – сентябрь 2017 года, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



Напомним, ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. «РусАгро Приморье» – дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.