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Бизнесмены Приморского края привлекли 1,2 млрд рублей кредитных средств с помощью Гарантийного фонда

12 Января 2017, 15:05 | Приморье

В 2016 году общая сумма предоставленных Фондом поручительств составила более 600 миллионов рублей, что на 15% больше, чем в 2015 году, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Всего за прошлый год мы оформили 113 договоров поручительств по кредитным договорам приморских компаний и помогли им привлечь в свой бизнес кредитные средства на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей», – сообщила исполнительный директор некоммерческой организации «Гарантийный Фонд Приморского края» Ксения Плетцер.

По словам руководителя ведомства, финансовый рынок края возвращается к докризисным объемам кредитования бизнеса, а Фонд, решая проблему доступности заемных средств для предпринимателей региона, ставит для себя задачу в 2017 году обеспечить прирост объема своей поддержки на 20% по сравнению с прошедшим годом, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

«Для этого, в 2016 году реализован ряд мероприятий по увеличению своей доступности для бизнеса. Так, мы снизили размер своего комиссионного вознаграждения, расширили продуктовую линейку, наладили работу с новыми партнерами», – добавила Ксения Плетцер.

По мнению первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, Гарантийный фонд не только повышает доступность кредитных средств для бизнеса, но и становится полноценным партнером предпринимателей, оказывая им всестороннюю поддержку, консультируя по вопросам бухгалтерского учета, налогового законодательства и другим.

«В 2016 году мы увидели рост объема поручительств, увеличение числа клиентов. Тем не менее, фонду есть куда расти, и приоритетом на будущий год должен стать малый бизнес края. При этом, у нас есть цели увеличить количество наших клиентов – компаний среднего бизнеса, приняв участие в обеспечении их сделок совместно с нашими федеральными партнерами – АО “Федеральная корпорация по развитию МСП”, АО “МСП Банк”. Высокий размер капитала фонда позволяет ему это сделать», – подчеркнул заместитель главы региона.

Василий Усольцев добавил, что в январе 2017 года Гарантийный Фонд намерен выйти на подписание соглашения с Фондом развития Дальнего Востока и Забайкалья и сможет принимать участие в реализации крупных краевых инвестпроектов, финансируемых данным фондом по ставке 5% годовых.

Напомним, Гарантийный фонд Приморья создан распоряжением Администрации края в 2009 году. Фонд обеспечивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств.

В департаменте экономики и развития предпринимательства отметили, что в настоящее время фонд предоставляет поручительства по кредитным, лизинговым договорам и договорам банковской гарантии. В этом году он расширил категории получателей поддержки. Теперь его услугами могут воспользоваться также компании-участники госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, предприятия, практически применяющие результаты интеллектуальной деятельности, компании, реализующие крупные инвестиционные проекты, резиденты ТОРов и Свободного порта Владивосток.

Для крупных сделок снижены тарифы фонда по ставке комиссионного вознаграждения. Кроме того, принята программа лояльности для клиентов Гарантийного фонда, оформивших поручительства два раза и более.

Благодаря реализация соглашения о сотрудничестве Гарантийного фонда с Корпорацией МСП приморский бизнес имеет возможность получать неограниченные по сумме поручительства по кредитам на реализацию инвестиционных проектов.

Фонд также оказывает консультационную поддержку по вопросам получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов, оказывает бесплатную юридическую поддержку для защиты интересов перед кредиторами.

Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону: 8 (423) 2-440-440, а также по адресу: Владивосток, Тигровая, дом 30, офис 1001.

Также по вопросам получения поддержки бизнесмены могут обращаться в департамент экономики и развития предпринимательства Приморья: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гарантийный фонд  инвестиции  кредиты 



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