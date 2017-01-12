www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.16 р. 100 JPY: 51.93 р.
EUR: 63.52 р. 10 CNY: 86.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Центр продаж и обслуживания "Ростелекома" нового поколения открылся во Владивостоке

12 Января 2017, 10:30 | Приморье

Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») продолжает открывать центры продаж и обслуживания нового поколения по всей России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Офис передового формата открылся во Владивостоке по адресу: ул. Луговая, 18, павильон №194.

В пространстве нового салона удобная навигация и продумана каждая деталь: предусмотрены подставки под сумки, компактные стойки занимают минимум пространства, отсутствие перегородок между посетителями и сотрудниками позволяют сделать коммуникацию максимально открытой и мобильной.

Важное нововведение — современная автоматизированная система контроля качества, которая поддерживает интерактивную обратную связь с клиентом: посетитель может поставить оценку работе специалиста и прокомментировать ее, ответить на вопросы об обслуживании. Удовлетворенность клиентов обслуживанием (CSI — Customer Satisfaction Index) в салонах «Ростелекома» достигает 90%.

«Стратегия развития розничной сети «Ростелекома»: технологичность и комфорт в сочетании с высоким уровнем обслуживания и большим выбором различных продуктов и сервисов, — отмечает генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Маргарита Кучеренко. — Мы стремимся сделать новые салоны универсальными, чтобы клиент мог получить максимальное количество услуг для дома и семьи».

В новом центре продаж и обслуживания посетителям предлагается протестировать новые услуги и продукты «Ростелекома». Также для клиентов представлен широкий ассортимент дополнительных услуг: страхование, SIM-карты, денежные переводы, мобильные телефоны и аксессуары, лотерейные билеты и т.д.

«РРС постоянно расширяет перечень комплементарных сервисов, географию предоставления дополнительных услуг. Так, в начале 2017 года появится новая удобная возможность: во всех центрах продаж и обслуживания можно будет оплатить коммунальные услуги», — говорит коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: связь  Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru