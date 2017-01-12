Центр продаж и обслуживания "Ростелекома" нового поколения открылся во Владивостоке

Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») продолжает открывать центры продаж и обслуживания нового поколения по всей России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Офис передового формата открылся во Владивостоке по адресу: ул. Луговая, 18, павильон №194.

В пространстве нового салона удобная навигация и продумана каждая деталь: предусмотрены подставки под сумки, компактные стойки занимают минимум пространства, отсутствие перегородок между посетителями и сотрудниками позволяют сделать коммуникацию максимально открытой и мобильной.

Важное нововведение — современная автоматизированная система контроля качества, которая поддерживает интерактивную обратную связь с клиентом: посетитель может поставить оценку работе специалиста и прокомментировать ее, ответить на вопросы об обслуживании. Удовлетворенность клиентов обслуживанием (CSI — Customer Satisfaction Index) в салонах «Ростелекома» достигает 90%.

«Стратегия развития розничной сети «Ростелекома»: технологичность и комфорт в сочетании с высоким уровнем обслуживания и большим выбором различных продуктов и сервисов, — отмечает генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Маргарита Кучеренко. — Мы стремимся сделать новые салоны универсальными, чтобы клиент мог получить максимальное количество услуг для дома и семьи».

В новом центре продаж и обслуживания посетителям предлагается протестировать новые услуги и продукты «Ростелекома». Также для клиентов представлен широкий ассортимент дополнительных услуг: страхование, SIM-карты, денежные переводы, мобильные телефоны и аксессуары, лотерейные билеты и т.д.

«РРС постоянно расширяет перечень комплементарных сервисов, географию предоставления дополнительных услуг. Так, в начале 2017 года появится новая удобная возможность: во всех центрах продаж и обслуживания можно будет оплатить коммунальные услуги», — говорит коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.