Проект ВНХК обзавелся "дорожной картой"

Самый долгоиграющий проект Приморья – Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК), – похоже, получил «третье дыхание». В конце прошлого года правительство РФ утвердило план мероприятий («дорожная карта») по реализации стратегического инвестиционного проекта НК «Роснефть», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Согласно соответствующему распоряжению, федеральные органы исполнительной власти до 1 июля 2017 года должны представить в правительство соответствующие изменения в государственные и федеральные целевые программы в целях обеспечения финансирования работ по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры ВНХК за счет средств федерального бюджета с открытием финансирования по ним в 2018 году.

Во втором квартале 2017 года в соответствии с «дорожной картой» профильные ведомства с участием «Газпрома», «Транснефти», «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД» и «Роснефти» должны включить в программы естественных монополий мероприятия по строительству инфраструктуры ВНХК с учетом источника финансирования, механизма возврата инвестиций и экономически обоснованных тарифов.

Среди объектов ВНХК, элементы которых могут включаться в госпрограммы, в частности, фигурируют строительная площадка, объекты федеральной собственности морского терминала в заливе Востоке, внеплощадочные ж/д пути необщего пользования с реконструкцией ст. Кузнецово, объекты водоснабжения, электросетевого хозяйства в рамках подключения к сетям ФСК, газопровод (примыкание к системе «Газпрома»), подводящий трубопровод-отвод к системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО).

Уже в первом квартале 2016 года правительство ждет от Минэнерго, «Газпрома» и «Роснефти» предложений об источниках и объемах природного газа для обеспечения первой и второй очередей ВНХК.

К мерам по обеспечению условий для проектирования и размещения объектов ВНХК отнесены согласование и утверждение Генеральной схемы газоснабжения и газификации Приморского края, рассмотрение заявки на выдачу технических условий на подключение объектов комплекса к магистральным трубопроводам и газораспределительным сетям. Планируется подготовка и внесение изменений в схему территориального планирования в области энергетики, расширение и изменение границ морского порта Находка в части строительства морского терминала в заливе Востоке.

В планах Минэнерго на февраль 2015 года запуск первой очереди ВНХК на 12 млн тонн переработки нефти ожидался в 2020 году. В рамках первой очереди, как планируется, будет произведено 1,6 млн тонн бензина, 800 тыс. тонн авиакеросина, 6 млн тонн дизтоплива, 2,2 млн тонн нафты, 600 тыс. тонн кокса и 400 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов. Строительство второй очереди ВНХК с объемом переработки в 3,4 млн тонн пока запланировано на 2022 год. В рамках второй очереди будут простроены мощности про производству нефтехимической продукции, в частности полиэтилена в объеме 900 тыс. тонн, полипропилена - 700 тыс. тонн, моноэтиленгликоля - 700 тыс. тонн. Реализация третьей очереди ВНХК запланирована на 2028 год. В рамках третьей очереди может быть построена вторая линия нефтеперерабатывающих мощностей на 12 млн тонн и вторая линия по выпуску нефтехимической продукции. Таким образом, общая мощность завода по переработке нефти достигнет 24 млн тонн, а по производству нефтехимии - 6,8 млн тонн.

Отметим, что «Роснефть» в сентябре 2015 года договорилась с ChemChina о возможном вхождении китайской компании в этот проект.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.