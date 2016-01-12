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В отличие от экономики тарифы в Приморье показывают уверенный рост
Суммы в платежках за услуги ЖКХ в 2016 году продолжат расти несмотря на экономический кризис и предстоящие парламентские выборы. Такой вывод можно сделать из официальных документов департамента по тарифам Приморского края, в которых идет речь о повышении с 1 июля тарифов на различные виды услуг, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что все последние годы повышение стоимости услуг ЖКХ традиционно происходит не в начале, а в середине календарного года. Однако решения по тарифам на будущий год, как правило, устанавливаются в декабре.
Итак, стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, согласно постановлению № 67/4 от 23 декабря 2015 года, в текущем году увеличится примерно на 6%. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним потребители с 1 июля будут платить за каждый киловатт 2 руб. 70 коп. вместо нынешних 2 руб. 52 коп. Дифференцированный по двум зонам суток тариф составит 2 руб. 94 коп. за 1 кВт-ч днем и 1 руб. 07 коп. ночью. В сельских населенных пунктах стоимость киловатта для населения возрастет с 2 руб. 21 коп. до 2 руб. 36 коп.
Менее ощутимым, чем в предыдущий год, обещает стать рост тарифа на тепло и горячую воду. Так, тариф для населения, получающего тепло от филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (обслуживает Владивосток, Артем и Партизанск), с 1 июля вырастет с нынешних 1962,53 руб./Гкал до 2050,84 руб./Гкал. Для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» стоимость 1 гигакалории с 1 июля 2016 года вырастет до 4586 руб. 55 коп. Стоимость кубометра горячей воды с 1 июля 2016 года для жителей Владивостока составит 145 руб. 69 коп. (сейчас - 138,8 руб.), для жителей Артема - 117 руб. 38 коп., для жителей Партизанска – 131 руб. 03 коп.
Изменятся и тарифы за услуги водоснабжения и водоотведения. Для потребителей КГУП «Приморский водоканал», проживающих во Владивостоке, с 1 июля кубометр холодной воды будет стоить 26 руб. 10 коп. (вместо нынешних 24 руб. 43 коп.). Водоотведение кубометра воды обойдется в 11 руб. 29 коп. (вместо нынешних 9 руб. 82 коп.).
Добавим, что с 1 января 2016 года в Приморье уже увеличились некоторые транспортные тарифы: выросла стоимость билетов на внутрикраевых авиарейсах и на прибрежных морских пассажирских линиях. Добраться до островов Попова и Рейнеке на пароме жители этих островов смогут за 58 руб., а вот для остальных категорий пассажиров стоимость поездки возрастет сразу до 150 руб. Ранее стоимость билетов для жителей острова и «материка» была одинаковой, однако первые имели право приобрести билет вне очереди.
Артем СТРОГИН.
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Комментарии
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Ger09:46, 13.01.2016#
"с нынешних 1962, 53 руб. /Гкал вырастет до 2050, 84 руб. /Гкал во Владивостоке, Артеме, а для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» стоимость 1 гигакалории с 1 июля 2016 года вырастет до 4586 руб. 55 коп. "! Как можно воспринимать подобные цены??? Несчастные нищие жители края платят в ДВА раза больше за отопление своих квартир, чем жители Владивостока??? Геноцид! Самый настоящий геноцид!
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Проклятая воровская власть, а также СУДЫ, ПРОКУРАТУРА, ФСБ, ПОЛИЦАИ. Дайте мне машину времени, уеду в СССР, так в 1980-1985. . . чтоб там и умереть по человечески.