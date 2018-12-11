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"Терминал Астафьева": Соглашение о социальном партнерстве с жителями микрорайона в действии

11 Декабря 2018, 14:44 | Приморье

Компания совместно с жителями микрорайона Астафьева завершает первый этап социальной программы по созданию комфортной среды для проживания людей

10 августа 2018 года «Терминал Астафьева» заключил соглашение с инициативной группой микрорайона Мыс Астафьева о социальном партнерстве. По условиям соглашения, компания финансирует замену окон и остекление лоджий в квартирах, а также установку металлических дверей в подъездах жилых домов по улице Астафьева, 3а и 5а. Накануне первый этап программы был завершен. Продолжается и программа расселения жителей аварийных домов по улице Астафьева. В первом бараке фактически осталась одна семья, которой сейчас подыскивают новую квартиру, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как рассказал исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр Ганин, новое комфортное жилье в разных районах Находки обрели уже 27 семей, то есть практически все жители аварийного дома, расположенного на улице Астафьева, 3. На этой неделе в новые квартиры въедут еще две семьи.

- Как и планировали, завершим переселение первого аварийного дома в декабре 2018 года. И буквально с первых чисел января начнем переселение жильцов второго барака. По плану, завершим программу к концу 2019 года, - сказал Александр Ганин.

Жительницу дома Валентину Чиженкову мы застали в момент подготовки к переезду на новую квартиру, приобретенную в доме на улице Спортивной, 10а по программе переселения «Терминалом Астафьева». Дом новый, соседи хорошие, а главное – есть удобства.

- Вот, меняем условия на лучшие, - делится радостью Валентина Николаевна. Осталось только собрать вещи. Квартиру выбрали неподалеку, небольшую, но зато со всеми удобствами, одна ванная чего стоит. Раньше мы себе такого позволить не могли, мылись в тазиках и выносили все это на улицу. Огромное спасибо «Терминалу Астафьева», это дорогого стоит!


 

 

 

 

 

 

Свои радости и у жителей домов по улице Астафьева, 3а и 5а. Там завершился первый этап замены старых оконных конструкций. Около 30 семей получили новые балконы и окна, а в каждом подъезде установили металлические двери. Причем такие, какие выбрали сами жители. В обновление двух домов порт инвестировал около 2 млн рублей.

82-летняя Анна Кренделева – одна из тех, кому новую просторную лоджию со стеклопакетом поставили в первую очередь. - Конечно, я очень рада, - говорит Анна Николаевна. – Теперь никакой пыли нет. Спасибо компании, это очень приятно. Сделали быстро и качественно, я довольна.

В следующем году оконные и балконные конструкции порт поменяет и на противоположной стороне дома. На текущий момент уже подано около 40 заявок от жителей двух домов.

Социальная работа является одним из главных направлений деятельности ОАО «Терминал Астафьева». В этом году руководство порта совместно с инициативной группой выбрали место, где на средства предприятия будет установлена елка высотой 6 метров, а также фигуры снеговиков и подарков высотой более полутора метров. В компании надеются, что это украсит микрорайон, а его жителям создаст праздничное настроение.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Находка  экология  Терминал Астафьева 



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