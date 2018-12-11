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Предприятия рыбной отрасли Приморья покоряют рынки Азии

11 Декабря 2018, 16:38 | Приморье

Рыбоперерабатывающие и рыбодобыващие предприятия Приморья представили свою продукцию на крупнейшей в Азии международной выставке морепродуктов и технологий рыбопереработки China Fisheries & Seafood Expo. Мероприятие состоялось в ноябре в городе Циндао (КНР), а участие в нем приморских компаний организовал краевой Центр развития экспорта.  

Задача Центра развития экспорта Приморского края – обеспечить продвижение продукции и услуг приморских производителей на международные рынки, в том числе за счет их участия в отраслевых глобальных выставках, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Для этого мы помогаем предпринимателям подготовиться к прохождению необходимых таможенных процедур, подготовить товар в соответствии с международными стандартами, а также субсидируем затраты на организационные взносы, оформление и строительство выставочного павильона, организацию рабочего пространства для проведения переговоров с потенциальными партнерами», – рассказал директор центра Евгений Никифоров.

В этом году в China Fisheries & Seafood Expo приняли коллективное участие шесть приморских компаний, они представили свою продукцию на единой презентационной площадке региона. 

«Безусловно, организационная помощь Центра развития экспорта необходима. Кроме того, самостоятельно оплатить участие в такой глобальной выставке по силам не каждой компании. Мы участвовали в China Fisheries & Seafood Expo уже в третий раз, сейчас нам удалось встретиться как со старыми партнерами, так и обменяться контактами с новыми», – рассказала представитель «Азиатско-Тихоокеанской Рыбной Компании» Алина Андрющенко.

«Мы производим продукцию из лососевых рыб. Сейчас оформляем в Россельхознадзоре разрешение на экспорт в Китай. Участие в выставке решили принять, не дожидаясь получения разрешительных документов, и не пожалели: наша продукция вызвала высокий интерес. Уже завязалась деловая переписка с несколькими потенциальными партнерами из Азии. Думаю, без поездки в Циндао установить контакты было бы намного сложнее», – рассказал представитель компании «Торо» Дмитрий Ко.

В краевом Центре развития экспорта Приморского края отмечают, что по итогам международной выставки все предприятия готовятся к заключению контрактов с новыми иностранными партнерами и планируют увеличить объемы поставок своей продукции за границу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: АТР  рыбная отрасль 



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