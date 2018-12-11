Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока

Спустя 17 лет заканчивается история госкомпании, созданной с подачи Чубайса

2018 год, похоже, станет последним годом работы «Дальневосточной энергетической управляющей компании» (ДВЭУК) в качестве полноценной самостоятельной единицы. В конце ноября Минэкономики и Минэнерго должны были представить в правительство план-график по реорганизации энергокомпании в форме разделения. Подтверждением грядущих перемен служит смена гендиректор ДВЭУК Дмитрия СЕЛЮТИНА, до последнего отстаивавшего независимость и перспективность компании в непростых условиях по факту нерыночной энергосистемы Дальнего Востока.

В настоящий момент ДВЭУК является держателем сетевых активов, хотя изначально эта компания должна была строить и передавать объекты другим структурам.

Селютин сделал свое дело…

Совет директоров АО «ДВЭУК» назначил с 27 ноября генеральным директором начальника департамента имущественных отношений ПАО «ФСК ЕЭС» Александра ЕДИНАКА. С 2016 года ДВЭУК возглавлял Дмитрий СЕЛЮТИН.

Единак Александр Мильевич родился в 1972 году. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт им. Г.В. Плеханова, квалификация – горный инженер-электромеханик. В 2012 году окончил Санкт-Петербургский Государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет, квалификация – юрист-правовед. Кандидат экономических наук.

Селютин Дмитрий Эдуардович родился в Чите, окончил Московский институт управления и аспирантуру Ленинградского финансово-экономического института. Кандидат экономических наук. Занимал должности первого заместителя главы администрации Читинской области, генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), вице-президента Группы МДМ, полномочного представителя председателя правления РАО «ЕЭС России» по электроэнергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири и первого заместителя генерального директора АО «ДВЭУК».

В свое время г-н Селютин отвечал за создание первой в России вертикально-интегрированной угледобывающей компании, вошедшей в десятку лидеров мировой угледобычи, участвовал в формировании системы управления электроэнергетическими активами ДФО, организации бюджетного финансирования проектов по энергообеспечению объектов саммита АТЭС-2012 и нефтепровода ВСТО, разработке долгосрочного прогноза электропотребления Дальнего Востока и стратегии развития электроэнергетики ДФО на период до 2025 года, налаживании системы сбыта электроэнергии в Москве, реализации проектов строительства энергетической инфраструктуры в ДФО и СФО, программ оптимизации локальной энергетики в Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае.

В середине декабря 2016 года совет директоров ДВЭУК назначил Дмитрия Селютина гендиректором вместо Игоря ДЖУРКО, руководившего АО с июля 2010 года, но покинувшего компанию не по своей воле до истечения срока контракта.

Сегодня в структуре активов ДВЭУК 77,5% приходится на высоковольтные линии 220 кВ в Якутии и Магаданской области. Генерация занимает 11%, распредсети - 10,4%, и чуть более 1% - прочие активы, которые не относятся к электроэнергетике, как то: дороги и канализация на острове Русский. При этом все распредсети в Приморском крае и Амурской области находятся в аренде у ДРСК. Также есть одна линия в Магаданской области, где арендатором выступает «Магаданэнерго». ДВЭУК была основным исполнителем по строительству энергосистемы острова Русского.

Из истории вопроса

Еще в марте 2016 года замминистра энергетики РФ Вячеслав КРАВЧЕНКО заявил, что Минэнерго России в ближайшее время планирует принять решение о возможной передаче активов ДВЭУК другим электросетевым компаниям.

Замминистра на конференции «Российская энергетика» напомнил, что ДВЭУК изначально создавалась как компания, которая будет являться держателем активов, и финансировалась государством, чтобы была построена определенная энергетическая инфраструктура. Сегодня ДВЭУК уже не является операционной компанией, хотя сейчас вынужденно работает так в части регионов, занимаясь эксплуатацией активов.

«Мы исходим из того, что буквально в самое ближайшее время нужно будет принимать решение по поводу её дальнейшей судьбы. На мой взгляд, правильной постановкой задачи будет то, что те объекты, которые принадлежат ДВЭУК, передать другим сетевым компаниям. Это может быть «ДРСК», это может быть «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ФСК ЕЭС). Это зависит от технических характеристик объектов», – сказал Вячеслав Кравченко.

Дмитрий Селютин неоднократно подчеркивал, что ДВЭУК всегда выступала в качестве заказчика-застройщика проектов, которые реализовывались за счет средств федерального бюджета.

«Мы (ДВЭУК – Прим. авт.) никогда не позиционировали себя как операционная компания. Сейчас накоплен достаточно большой пакет активов, который нуждается в операционном управлении, поэтому решение о возможной передаче этих активов компании, которая отвечает за операционную деятельность, в том числе на Дальнем Востоке, представляется логичным. Мы всегда говорили о том, что должны передавать свои активы операционным компаниям после того, как создадим их, и формат такой передачи может быть разным», - говорил он еще в бытность заместителем гендиректора ДВЭУК.

В итоге, старт переделу ДВЭУК был дан в конце прошлого года, когда стало известно, что АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, входит в группу «РусГидро») выкупит электросетевое имущество ДВЭУК в Приморском крае. Цена договора составила 1,946 млн рублей (без НДС). Имущество перешло филиалу ДРСК – «Приморские электрические сети», который и заключил соответствующий договор. Речь шла как о покупке находящихся в аренде сетей, так и о переходе права аренды земельных участков.

«Структура сделки достаточно проста - это рассрочка на 30 лет, то есть на весь срок полезной эксплуатации. Таким образом, мы без всяких тарифных последствий передадим распределительные сети в контур ДРСК. Сделка отформатирована, согласована, неизбежно завершится к 1 января», - отмечал г-н Селютин.

В годовом отчете ДВЭУК за 2017 год говорится, что правительством было принято решение о том, чтобы выделить активы энергокомпании, исходя из профильного назначения, в дочерние общества с их последующей передачей под контроль ПАО «Россети» и ПАО «РусГидро».

ПАО «Россети» ожидает завершения передачи группе сетевых активов ДВЭУК до конца следующего года. «На сегодняшний день все заинтересованные стороны находятся в высокой степени готовности к проведению сделки и завершению необходимых корпоративных процедур. Процесс может быть запущен еще до конца 2018 года, а завершен в 2019 году», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Россетей».

Передача магистральных сетей может начаться с 1 января, они оцениваются в 35 млрд рублей. При этом сделка может быть осуществлена либо через допэмиссию, либо через обмен активами, При этом для проведения допэмиссии необходим указ президента РФ.

Следующие на очереди

Отметим, что процесс переформатирования дальневосточной энергетики касается не только ДВЭУК. В конце ноября министр энергетики Александр НОВАК заявил, что его ведомство продолжит работу по консолидации принадлежащих ПАО «РусГидро» электросетей на Дальнем Востоке в рамках ПАО «Россети».

«В Хабаровском крае, на Дальнем Востоке сети у нас принадлежат компании «РусГидро» - ДРСК. Мы неоднократно ставили вопрос и будем продолжать эту работу с тем, чтобы эти сети были консолидированы в рамках нашей головной компании «Россети», - сказал министр на совещании МЧС России по организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Ранее г-н Новак заявлял, что Минэнерго работает в направлении приватизации АО «Дальневостоная генерирующая компания» (ДГК). «Окончательных решений нет. Это должно быть тщательно обосновано, подготовлено, рассмотрено на уровне правительства. Это очень сложный вопрос: в регионе много ГЭС, которые входят в состав «РусГидро» - в этой части речь о приватизации не идет», - говорил министр в интервью «Коммерсанту».

Досье "Золотого Рога"

«Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал/час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») владеет 100% минус 1 акцией ДГК. Основные акционеры ДЭК - ПАО «РАО ЭС Востока» (100%-ная «дочка» «РусГидро») с долей 51,03% и компания AIM Capital SE, аффилированная с Андреем МЕЛЬНИЧЕНКО (бенефициар СУЭК и СГК) с долей 40,38%.

Досье "Золотого Рога"

«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» создана в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». В настоящее время АО «ДВЭУК» управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа. Государство в лице Росимущества владеет 99,99% акций ДВЭУК.

На фото: ДВЭУК выполнила свою миссию.