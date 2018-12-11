Миграционный "безвиз" в Приморье стал острой проблемой

Для Приморья проблемой стал безвизовый въезд, зачастую непрозрачный и далеко

не всегда контролируемый. В основном этот поток идет из бывших республик СССР

Приток иностранцев в Приморский край, увеличивающийся по мере роста числа новых проектов в регионе, реализуемых на фоне нарастающего оттока местного населения, может в недалеком будущем стать неуправляемым. Уже сегодня далеко не всегда удается отследить местопребывание, сферу занятости и конкретное место работы прибывших сюда без виз иностранных рабочих.

Конечно, не все въезжающие в край иностранные рабочие не имеют виз. Существует вполне прозрачный, легальный и управляемый поток рабочей силы из-за рубежа, прибывающей по квотам, заявкам работодателей, которые несут за них всю полноту определенной для таких случаев ответственности. В основном этот поток идет из стран Восточной Азии, прежде всего Китая, Северной Кореи, Вьетнама. Для того, чтобы этих рабочих сюда пригласить, работодатель проходит ряд согласований, а информация о прибывающих есть в соответствующих госорганах - департаменте труда, в Управлении внешней миграции в УМВД по Приморскому краю.

Квоты работодателям на иностранную рабочую силу определяет межведомственная комиссия, в работе которой участвуют департамент труда, налоговая служба, миграционная служба. Собственно, это совместное решение тех структур, которые могут отследить пребывание иностранца с трудовой визой на нашей территории. Соответственно, и сам поток этих работников не вызывает опасений и не несет угроз рынку труда.

Другое дело - безвизовый въезд, зачастую непрозрачный и далеко не всегда контролируемый. В основном этот поток идет из среднеазиатских стран, бывших республик СССР.

Приморье очень нравится узбекам

- Если говорить о ближнем зарубежье, так называемом безвизовом въезде, то граждане ряда стран приезжают сюда самостоятельно и сами оформляют документы, - говорит директор Фонда поддержки миграционных процессов Мария ДЕГА. - Информация о том, что с ними произошло на нашей территории, существует только в управлении внешней миграции УМВД. Работодатели отправляют уведомление о том, где эти люди работают, где зарегистрированы. И еще какие-то документы они предоставляют для патента. А у департамента труда, который, в принципе, должен регулировать эти потоки, информация на сегодняшний день отсутствует, и о том, по каким специальностям эти люди работают и где они устроены. Можно сказать, что эти работники в некотором смысле для края потеряны. А их не мало приезжает к нам.

В Приморье приезжают мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Украины, Азербайджана. По словам председателя правления ПРОО «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергея ПУШКАРЕВА, 80% въезжающих в Приморский край – это граждане Узбекистана. Но поскольку эта страна не является членом ЕврАзЭС, для ее граждан при въезде сюда существуют определенные требования - свою трудовую деятельность они должны оформлять через получение патента, что не требуется для граждан Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии (мигранты из этих стран устраиваются на нашей территории так же, как и российские граждане).

- До конца 20 века мы имели дело только с миграцией из дальнего зарубежья – китайской, корейской, вьетнамской и т.д., - говорит Сергей Пушкарев. - Выходцев из стран Центральной Азии у нас было мало. Если по переписи 2002 года у нас вообще узбеков не было, то в 2010 году их уже было зарегистрировано 20 тыс. В 2017 году в край въехало 78 тыс. граждан Узбекистана, из них 62 тыс. с целью «трудовая деятельность». Но патенты оформили только примерно 13 тыс., из них около 11 тыс. - для работы у физических лиц, и всего около 3 тыс. – для работы у юридических лиц. А порядка 50 тыс. узбеков вообще неизвестно где – либо в крае, либо за пределами. При том стихийном въезде, который существует в крае, добиться какого-то согласия, равновесия в обществе мы можем только на определенное время - пока их мало. Но те задачи, которые ставятся перед краем, требуют большого количества рабочей силы. Без подхода к организованному набору этих людей у нас ничего не получится. Мы пришли к идее, что надо в корне менять ту обстановку, которая сложилась.

Без контроля - никак

Для реализации этой идеи было создано в рамках проекта Фонда поддержки миграционных процессов первое в крае (второе на Дальнем Востоке) аккредитованное частное агентство занятости «Трудовые ресурсы». В прошлом году Фонд стал победителем конкурса президентских грантов, что, собственно, и способствовало созданию агентства. По словам его директора Николая ДЕГА, агентство фактически создает дополнительные инструменты для организации миграционных процессов.

- На сегодняшний день в агентство поступило около 2 тыс. заявок, - говорит Николай Дега. - Идет работа по сбору заявок на 2019 год. В основном это заявки на временную, сезонную работу. Мы проводили собеседование с агентством занятости при Минтруда Республики Узбекистан. В это агентство пришло на собеседование больше 200 человек только по одному из направлений - по одной заявке на бетонщика. Мы по заявке «бетонщик» проводили также онлайн отбор, куда поступило 150 заявок. Из них было отсортировано только 30. Эти отобранные работники через наше агентство организованно приедут сюда, получат патент и пойдут к конкретному работодателю. А если бы приехали все 150 человек, из которых большинство, как выяснилось, не разбирается в бетонных работах, с чем столкнулся бы работодатель, и куда бы они потом делись? От этих рисков мы избавили работодателей. Ведь работодатель по закону отстранен от поиска работника, он может взять только тех, кто имеет патент на руках. Но патенты дают без отбора. Это стихия. И масса работников вроде большая, а из них с соответствующей квалификацией далеко не всегда можно набрать.

По сути, создание подобных инструментов контроля над миграционными потоками дает возможность регулировать рынок труда, снимая остроту многих проблем трудовой миграции на территории. Большой наплыв мигрантов одинаковой профессии может вытеснить местных специалистов. А нелегальная трудовая деятельность обесценивает труд граждан, проживающих на нашей территории. Сегодня на фоне создания новых проектов и выезда 10 тыс. северокорейских рабочих, в крае возрастает нехватка трудовых ресурсов. В рамках проекта Фонда был разработан механизм организованного набора трудовых ресурсов из других стран, и уже подписано соглашение с агентством внешнетрудовой миграции Министерства занятости и трудовых ресурсов Республики Узбекистан, департаментом управления заграничными трудовыми ресурсами Вьетнама, с лицензированными компаниями Киргизии, Китая.

Останемся без иностранной рабочей силы

Стоит отметить особое внимание, которое уделяется в рамках проектов Фонда привлечению в наш край соотечественников из-за рубежа. В этом году было выиграно еще два гранта, один из которых называется «Сегодня мигрант – завтра дальневосточник». Он предусматривает создание мобильного учебного центра и социального инкубатора и нацелен на то, чтобы мигрант стал дальневосточником.

Второй грант – «Староверы из Южной Америки, переселение, адаптация на территории Приморского края при сохранении их традиции». Сейчас тех, кто переселился на территорию края из Боливии, Уругвая, проживает 114 человек, причем поселились они в тех местах, куда не спешит инвестор. В сентябре в Приморье приезжала большая делегация из 32 человек из стран Латинской Америки, в основном из Бразилии, с целью изучения возможности переселения в Приморский край. «Северные земли Приморского края могут освоить только они», - считает Сергей Пушкарев.

- Сейчас в крае создаются новые рабочие места, в отчетах звучат большие цифры – десятки, сотни тысяч рабочих мест, - говорит научный руководитель проекта Юрий АВДЕЕВ. - Но проблема в том, что сегодня на 10 вакансий в крае претендуют в лучшем случае 3-4 человека. Мы сегодня отсекли себя от рынка труда китайского, который существенно изменился, и он сегодня не такой дешевый, как раньше. С 2000 года средний уровень заплат в Китае вырос в 5-6 раз. В строительстве средняя зарплата у них $1-1,5 тыс. Уровень оплаты труда у нас - существенно ниже. Но не только китайцы ищут занятость за пределами Дальнего Востока, это делают даже узбеки. И это сигнал – пройдет немного времени, и мы останемся без иностранной рабочей силы. Необходимо создавать привлекательность этой территории, а ее составляет тот инфраструктурный потенциал, который обеспечивает уровень жизни населения. Но для того, чтобы создать инфраструктуру, нужны рабочие руки. Сегодня нужно принимать нестандартные решения, которые связаны, в первую очередь, с созданием условий для местного населения, чтобы оно не уезжало, во вторую - это то, что связано с соотечественниками за рубежом. За пределами России находятся в пределах 25-30 миллионов соотечественников, из которых какую-то часть мы могли бы сюда привлечь.

КСТАТИ

Китайские студенты оккупировали приморские вузы

Есть еще один источник, на который мы обращаем недостаточно внимания: на Дальнем Востоке сегодня, по оценкам Юрия АВДЕЕВА, находятся порядка 10 тыс. иностранных студентов. Во Владивостоке эта цифра составляет порядка 3,5-4 тыс. человек.

«Если бы нам удалось создать государственную программу поддержки студенческой молодежи и увеличить хотя бы до 50-80 тыс. студентов. И какая-то часть из них осталась бы здесь. В рамках гранта мы проводили два опроса - с одной стороны - среди трудовых мигрантов, с другой - среди студентов. Если среди трудовых мигрантов 80% - это узбеки, то среди студентов почти 80% - китайцы. В этих опросах порядка 20% хотели бы оставаться здесь. Для этого нужны соответствующие рабочие места», - считает Юрий Авдеев.

На фото: Несмотря на слабый рубль, поток мигрантов в Приморье не ослабевает.