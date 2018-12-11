"В Приморье денег нет…"

Чтобы реализовать в крае свои проекты, приморский бизнес часто вынужден сначала сменить местную прописку на столичную

У малого и среднего бизнеса в Приморье налицо крупные проблемы. Один раз попадая в Бюро кредитных историй в качестве злостного неплательщика, с кредитованием в госбанке можно проститься навсегда

Границы возможностей для малого и среднего бизнеса (МСБ) в Приморье, которые, якобы, расширяются уверенно и стремительно, для самих предпринимателей достаточно размыты. Поддержка государства, программы, звонкие призывы банков кредитоваться по низким процентам на деле оказываются яркой оберткой для так себе конфеты. О далеко не безоблачных реалиях в сфере МСБ Деловой газете «Золотой Рог» рассказали приморские предприниматели.

Если верить цифрам, которые открыто публикует банковский сектор, на поле кредитования МСБ растут ароматные маргаритки – в виде увеличения кредитных портфелей и довольных предпринимателей, покидающих кредитные учреждения с заветной суммой на руках. В действительности, поле это покрыто сорняками и колючками, из которых выбраться бизнесменам, рискнувшим обратиться за кредитом, бывает очень непросто.

Зачастую громкая вывеска скрывает не доступное предложение



Кредит дам, но не вам

Говорить о тех, кому удалось получить заемные средства под выгодный процент, не приходится – таковых настолько мало, что они предпочитают отмолчаться, «чтоб не сглазить». Те же, кто недоумевают: все же в порядке, компания стабильна, почему не дают денег на развитие? - бьются о броню банков, заслуживают отдельного внимания.

Большинство представителей МСБ в Приморье, только услышав вопрос о возможности пополнения оборотных средств через кредитование в банках, дружно впадает в состояние аффекта. Если отбросить в сторону нецензурную брань, суть сводится к следующему: заниматься оформлением кредита - себе дороже. Причем в прямом понимании слова.

«Таких, как я, упертых, еще поискать. В трех банках отказали в кредите, а деньги мне необходимы на расширение бизнеса. Пробую получить нужную сумму в четвертом банке. И здесь главное - не сойти с ума. Сбор документов и весь процесс оформления заявки на кредит занимают несколько месяцев. Сотрудники банков просто не хотят вникать в ситуацию, никому не интересно, что наша компания успешно работает на рынке уже более восьми лет. Что я как и физлицо, и юрлицо никогда не имел перед кредитными организациями никаких просрочек. Что есть грамотный бизнес-план по развитию компании. Не обращают внимания ни на движение по счетам, ни на активы компании», - рассказывает предприниматель, добавляя, что до сих пор ответ банков не отличался разнообразием – «в кредите отказано», без объяснений. Возникает логичный вопрос: то ли нашим банкам надежные заемщики не нужны, то ли у них ограниченный лимит по кредитным портфелям, которых на всех не хватает. «В таком случае, кому кредиты одобряют? Из всех моих знакомых коллег-бизнесменов, ни одному не дали добро», - удивляется гендиректор приморской компании, занимающейся добычей полезных ископаемых.

Предприниматели «средней руки» предпочитают решать вопрос с пополнением оборотных средств собственными силами, в основном за счет займов у более богатых товарищей. Те, кто хочет купить оборудование или технику, прибегают к лизинговым инструментам - «пусть лучше переплачу, нервы и время – дороже».

Так почему же банки, так активно бросающие лозунги о поддержке МСБ региона, на деле плевать на него хотели?

Хронически безнадежные

Как рассказал Деловой газете «Золотой Рог» источник в банковском секторе, в обязанности аналитиков любого банка входит тщательная оценка платежеспособности потенциального заёмщика, основанная на бухотчетности компании. Именно поэтому клиенту необходимо подготовить и предоставить в банк массу документов: балансы, договоры, оборотно-сальдовые ведомости и так далее. При этом вся документация заёмщика должна соответствовать строгим стандартам бухучёта. Малый же бизнес, как требует того налоговая, как правило, ведёт отчётность в упрощённом виде. Взять, например, баланс.

Согласно действующему законодательству, документ подлежит ежегодной сдаче в ФНС. Банки же нередко требуют от новоиспеченного заёмщика ежеквартальные балансы, которые вообще сдавать в налоговую нет необходимости. Поэтому предприниматели убивают массу времени на корректировку своей отчётности для банков.

Другой распространенной проблемой при попытке получить кредит становится требования банков у заемщиков материальных активов. Редкий случай, когда таковые у МСБ имеются. Гораздо чаще предприниматели оборудование и помещения не покупают, а берут в аренду.

Разумеется, это не является каким-либо гарантом надежности для кредитных учреждений, так как если наступит дефолт, продать будет нечего.

Кроме того, зарабатывающим на кредитных процентах банкам не интересно выдавать небольшие займы, которые необходимы МСБ. Выплаты по ним часто не окупают расходы финансовых учреждений. Одним словом, кредитовать «малышей» банкам не выгодно – больше суеты при минимальной выгоде. Это же не крупный бизнес, когда и правила другие, и риски минимизированы, и игра идет по-крупному.





Черный список

Не стоит также забывать, что государство заботится, в первую очередь, об интересах вкладчиков. Для предотвращения растраты денег инвесторов посредством выдачи кредитов неблагонадежным компаниям Федеральный закон №395 обязывает банки формировать так называемые резервы. Поэтому перед принятием решения о выдачи кредита учреждения должны присвоить заёмщику одну из пяти категорий рискованности - от «стандартной» до «безнадежной». Группа риска и определяет размер требуемого резерва, который составляет от 20 до 100% суммы займа. В этой связи человек, хотя бы единожды побывавший в черном списке БКИ (Бюро кредитных историй), для государственного банка будет потерян раз и навсегда, попав в категорию «безнадежных». И это даже если просрочка была погашена с двойными процентами.

«Безусловно, любым предпринимателям для развития бизнеса нужны оборотные деньги. В этом вопросе значительную роль играют государственные банки, предлагающие кредит под приемлемые проценты. Есть, конечно, еще черный рынок кредитования, на котором получить деньги быстрее и проще, но высокая процентная ставка отбивает желание обращаться к таким ростовщикам. К сожалению, такой институт, как бюро кредитных историй, при малейшей ошибке выносит бизнесмену обвинительный приговор. А ведь даже заключенный, при выходе из исправительного заведения, имеет право на реабилитацию и новую жизнь. Государство нам такого шанса не дает», - рассказал соучередитель компании «Трейд Логистик» Вячеслав СОМОВ.

Предприниматель пояснил, что один раз попадая в БКИ в качестве злостного неплательщика, с кредитованием в госбанке можно проститься навсегда. Свои слова он подтверждает личной историей из жизни:

«В 2008 году я брал валютный кредит и выплачивал по нему проценты исправно. Никто не мог предположить, что кризис подкрадется незаметно. Резкий валютный дефолт 10 лет назад сбил с ног не одного предпринимателя, и я не стал исключением. Однако, несмотря на значительное изменение стоимости кредита, мне удалось его закрыть в том же году. Да, с просрочками, но с двойной переплатой и в полном объеме. На данный момент я, являясь более дюжины лет успешным и достаточно крупным предпринимателем, который размещает свои средства в этом государственном финансовом учреждении и не имеет долгов, так и не заслужил амнистии у «моего» банка. В плане кредитования на меня и мою компанию здесь наложено табу. И все только потому, что моя фамилия внесена в БКИ. Но интересно другое. Притом что мне не доступны все банковские продукты - ипотека, лизинг, кредит – банк не стесняется предлагать размещение моих денежных средств на свои счета под проценты. То есть одной рукой они у меня просят денег, а другой - не дают. Где логика?»

Уснул юристом, проснулся мошенником

Но и это еще цветочки. Есть банки, которые заносят своих клиентов в черный список в буквальном смысле слова. То есть гонят «поганой метлой». А денежки со счетов возвращать не торопятся.

Гендиректор компании «Лойер Компани» Михаил БЕЛОМЕСТНЫХ рассказал занятную и поучительную историю из личной жизни: «Одна из услуг нашей юридической компании – защита интересов застрахованных лиц, не получивших компенсацию при наступлении страхового случая по полису страхования.

В связи с этим на основании заключения договора с клиентом наши специалисты получают от него доверенность на право представления их интересов в суде, а также на открытие и закрытие расчётных счетов в банке. Соответственно, на такие счета приходят денежные средства из страховой компании, либо деньги по исполнительному листу, которые мы затем передаем нашему клиенту. Ситуация, которая произошла с нами буквально месяц назад, на мой взгляд - на грани фола. В одном из частных приморских банков, где помимо счетов наших клиентов был открыт и мой личный счет как физлица, нам сообщили, что сотрудничество с нами прекращают, а счета блокируют.

Когда я приехал в банк, чтобы разобраться в ситуации, служба безопасности учреждения сообщила, что данные меры были приняты на основании письма Росгосстраха, в котором опубликован список юридических компаний, якобы ведущих мошенническую деятельность. Мы входили в этот список. По словам представителей банка, такие письма поступили и в другие кредитные учреждения, а также в Дальневосточное отделение ГУ Банка России. Я заявил о готовности предоставить любые документы, которые запросит банк для подтверждения неправомерности обвинения. Нами было составлено официальное письмо с предоставлением копий всех заключенных за последние месяцы договоров, исполнительных листов и так далее, которое мы направили в банк, но ответ не получили. При этом вернуть средства с заблокированных счетов мы не могли. Далее, чтобы снять деньги со своего личного счета, мне пришлось его закрыть по настоятельным рекомендациям банка, офис которого расположен во Владивостоке на ул. Светланской. Обналичить средства со счетов клиентов компании не представлялось возможным. Однако, обратившись с этим же вопросом в отделение того же банка, но расположенного территориально в другом месте, нам пошли навстречу, и при условии написания заявления о закрытии счетов деньги нам снять все-таки удалось. То есть в разных офисах одного банка ведется разная внутренняя политика? Вся эта ситуация от начала до конца нам непонятна. На данный момент пострадавшие компании, включая нашу, приняли решение обратиться в Росгосстрах с официальным письмом-претензией. Необходимо разобраться, на каком основании целый ряд юридических контор во Владивостоке обвинили в мошенничестве».

В пресс-службе Банка России прокомментировать ситуацию не смогли, а вот юристы дают собственную оценку действиям банка в правовом поле:

«С точки зрения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк имел право поступать со счетами клиента, как ему заблагорассудится. Этот закон буквально развязывает финансовым учреждениям руки. Только на основании лишь подозрений о неких мошеннических схемах банк имеет право отказаться от сотрудничества с юридическим лицом и заморозить счета. Так как деньги, пока их не передадут клиенту, считаются собственностью банка. Как правило, финансы владельцу возвращаются, но и здесь иногда проходит не без хитростей. В вышеописанном случае клиенту предложили написать заявление о закрытии счета, бывает и хуже. Некоторые банки предлагают возврат средств только в случае согласия клиента «подарить» банку 10% от его сбережений. Таким образом, в каждой отдельной ситуации необходимо разбираться индивидуально», - рассказал газете «Золотой Рог» руководитель ведущей юридической компании на условиях неразглашения своего имени.

Создается впечатление, что мир банков – это мир анархии, живущий по принципу «что хочу, то ворочу». Одни призывают к кредитованию, заранее осознавая, что денег не дадут. Другие распоряжаются личными счетами клиентов как собственным кошельком.

Пусть худой, но только мой

Есть и третьи представители банковского сектора. Они с радостью возьмут в оборот и обложат кредитами любого предпринимателя даже с запятнанной кредитной историей, лишь бы на данный момент он был «на платежеспособном коне». Правда, под высокий процент (риски-то обязывают), и с негласным условием «оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем».

Не каждый частный банк оценивает потенциального заемщика из мира МСБ с оглядкой на БКИ. Напротив, отказы в госбанках дают им преимущество под углом «бери, нам не жалко». Разумеется, это относится к предпринимателям, которые развивают свой бизнес и показывают в этом развитии стабильные результаты.

Выдавая кредиты заемщикам, у которых ранее были просрочки, частные банки таким образом наращивают свою базу потенциальных клиентов. Затем заносят их в черный список, отрезая пути для получения кредитов в других банках, и с удовольствием кредитуют сами.

Вячеслав Сомов сокрушается: в России, даже имея замечательную идею бизнеса, «с нуля» воплотить ее в жизнь практически невозможно.

«В нашей стране абсолютно вся финансовая нагрузка ложиться на предпринимателя. Например, китайцы на 80-90% инвестируют в проекты не частные, а государственные деньги, которые берут в госбанках, под совместные проекты с российскими компаниями. Власти Грузии до конца года планируют потратить около 600 млн долларов на покрытие расходов перед банками за клиентов, которые не в состоянии были рассчитаться по кредитам. Эти меры направлены на амнистию людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на возможность вернуть закредитованным гражданам нормальную жизнь. Нам такое только снится», - поясняет Сомов.

Кто виноват и что делать?

Действительно, многие российские предприниматели, попавшие в «кредитный омут», не всегда прыгнули в него сами. Частенько им в этом помогают «добрые люди».

В последние годы, с развитием региона, приморские предприниматели все чаще страдают от недобросовестных генподрядчиков, зазывающих их на федеральные стройки госуровня. Очень много приморских компаний пострадало на крупных стройках – к саммиту, РДС, ССК «Звезда» и так далее. Люди, выполнившие свои обязательства перед генподрядчиком (который, как правило, прибыл на край света из Москвы), в итоге остаются ни с чем. Точнее говоря, с долгами.

«Как быть с людьми, которые стали банкротом не по собственной воле? Имея на руках исполнительные листы на суммы в миллионы рублей, превышающие задолженности перед банками, приморские предприниматели не имеют возможность вернуть свои деньги, чтобы расплатиться по кредитным обязательствам. Лично у меня на руках исполнительные листы на сумму около 40 млн рублей, при этом против меня выставлено 12 млн рублей. Сейчас я плачу из собственного кармана, но кто вернет мне эти деньги?» - рассуждает Вячеслав Сомов.

Закредитованность МСБ возникает быстро и просто. Пришел, скажем, предприниматель на федеральный объект в полной уверенности, что по окончании работ с ним расплатятся. Берет в кредит необходимую дополнительную дорогостоящую технику. А его «кинули». В этой связи врио губернатора Олег Кожемяко высказал абсолютно правильную позицию – хватит заводить в Приморье московский бизнес, который приезжает к нам только с «листом бумаги и ручкой», нанимает местных подрядчиков, выполняющих все работы, потом показывает им комбинацию из трех пальцев и теряется в Москве, не расплатившись.

«Московские приморцы» захватывают рынок

Понятно, что Москва – территория больших возможностей, и в первую очередь - место, где хранятся деньги всей страны. Ушлые дальневосточники давно поняли: не хочешь тратить время и нервы - заходи в крупный бизнес через московские банки. Схема для определенного контингента предпринимателей - не сложная. Разработать бизнес проект, заявиться с ним в столицу, приобрети офис в каком-нибудь «Москва-Сити», получить московский статус, зарегистрировать некое ООО «Рога и копыта», получить доступ к столичным банкам и взять кредит. Все. Можно смело возвращаться в Приморье, делать большой бизнес. Желательно, в качестве резидента Свободного порта Владивосток. Схема – идеальная.

С одной стороны, компания-то получилась федеральная, то есть налоговая находится в Москве. Проверку можно не ждать три года. А с другой стороны, являясь резидентом СПВ, бизнес получает совершенно не лишние льготы.

«90% крупного бизнеса в Приморье – либо реальные представители центральных регионов страны, либо «псевдомосквичи». В любом случае, деньги, которые тратятся на покупку портов, причалов и других крупных объектов, прибыли в наш регион из московских банков или из-за границы. В Приморье денег нет, и местному бизнесу купить предприятия таких масштабов просто невозможно», - поясняет Вячеслав Сомов.

КРОМЕ ТОГО

Закредитованность МСБ возникает быстро и просто. Пришел, скажем, предприниматель на федеральный объект в полной уверенности, что по окончании работ с ним расплатятся. Берет в кредит необходимую дополнительную дорогостоящую технику. А его «кинули». В этой связи врио губернатора Олег КОЖЕМЯКО высказал абсолютно правильную позицию – хватит заводить в Приморье московский бизнес, который приезжает к нам только с листком бумаги и ручкой, нанимает местных подрядчиков, выполняющих все работы, потом показывает им комбинацию из трех пальцев и теряется в Москве, не расплатившись.