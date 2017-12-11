Джамбулат Текиев вернул себе судоремонтный завод

В дальнейшем в Славянке может появиться верфь для строительства рыбопромысловых судов

Один из самых известных политиков и бизнесменов Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ стал собственником «Славянского судоремонтного завода» (ССРЗ, Хасанский район), выкупив 100% акций ПАО у предпринимателя Юрия РАДЧЕНКО, родственника Елены ТЕКИЕВОЙ. Юрий Радченко остается владельцем 80% капитала ООО «Международный перегрузочный комплекс «Троица», 80% ООО «Нерпа» и 100% ООО «Автомобильный переход «Краскино».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в дальнейшем завод может быть перепродан ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», которая рассматривает возможность создать на базе завода компакт-верфь для строительства рыбопромысловых судов длиной до 80 метров.

На данный момент Джамбулат Текиев выкупил 100% уставного капитала ПАО «ССРЗ» - 1 млрд 609 млн 446 тыс. 596 обыкновенных акций номиналом 2,5 копейки.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Славянский судоремонтный завод является одним из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока. Предприятие способно выполнять докование любых типов судов (ледоколов, плавбаз, транспортных, рыбодобывающих, специального флота) водоизмещением до 35 тыс. тонн, а также их комплексный ремонт.Уставный капитал АО составляет 402 млн 361 тыс. 649 рублей.

Текиев Джамбулат Абдулхалимович родился в Чечено-Ингушской АССР 28 февраля 1968 года, окончил Полтавский кооперативный институт, аспирантуру НИИ Труда России в Москве, кандидат экономических наук. В 2006 году окончил юридический институт ДВГУ. В 1990 году, после окончания института по распределению направлен для работы в Хасанский район Приморского края заместителем председателя Райпо. С 1993 года возглавлял ТОО «Беркут» в Хасанском районе (ныне - ООО). Начинавшее с торговли предприятие выросло в многоотраслевой холдинг. После избрания Текиева в Законодательное собрание Приморского края в ноябре 2002 года управление над бизнесом приняла Елена ТЕКИЕВА, одно время бывшая самой богатой супругой в депутатском корпусе Приморья. 18 сентября 2016 года Джамублат Текиев избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края 6-го созыва по одномандатному округу №5, в который входят Надеждинский муниципальный район и часть территории Уссурийского городского округа. Утвержден председателем комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания. Член регионального политсовета партии «Единая Россия».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток