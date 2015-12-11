У банкротства не физическое лицо

Новый закон напрямую затрагивает интересы бизнеса

На сегодняшний день объем задолженности россиян перед банками, по данным экспертов, составляет около 11 трлн рублей. Если разделить эту сумму на число жителей страны, получится, что каждый россиянин должен более 70 тыс. рублей. За последний год экономическая ситуация в стране сильно изменилась, и вступление в силу с 1 октября 2015 года закона о банкротстве физических лиц дало право и должникам, и кредиторам цивилизованно выходить из сложного финансового положения, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Большинство экспертов, которые комментировали закон сразу после его принятия, говорили о том, что он позволит разрешить проблемы между банками и кредиторами. На первый взгляд все просто: объявил себя банкротом, снял долговое ярмо и начинай жизнь снова. Но на самом деле это лишь вершина айсберга, под которой скрывается большой пласт дополнительных вопросов, в том числе закон о банкротстве напрямую затрагивает интересы бизнеса. Их и обсуждали члены бизнес-клуба «Свежий ветер» и эксперты в ходе круглого стола, который состоялся в конце ноября.

Досье "Золотого Рога": Бизнес-клуб «КРБ «Свежий ветер» (Владивосток) - некоммерческий клуб для руководителей и первых лиц компаний, созданный 26 июня 2008 года. На заседаниях клуба, которые проводятся один раз в месяц, участники получают современные теоретические и практические знания в области бизнеса и обмениваются практическим опытом.

Главной темой октябрьского заседания стал закон «О несостоятельности (банкротстве) физических лиц» - ФЗ-476 вступил в силу с 1 октября 2015 года. «Благодаря ему каждый гражданин РФ, задолжавший кредиторам сумму в размере от 500 тыс. рублей, имеет право на законных основаниях не оплачивать долг. Для многих должников закон о банкротстве стал спасением. Предприимчивые граждане, наоборот, рассматривают новый документ как инструмент списания нежелательных долгов, не задумываясь при этом, что статус банкрота влечет за собой серьезные последствия. Об этом и многом другом мы и будем говорить в рамках нашего очередного круглого стола», - сказала, открывая заседание, президент клуба «Свежий ветер», бизнес-консультант Ирина ВЫСОЦКАЯ.

«Закон о несостоятельности и банкротстве, многие статьи которого действуют по сегодняшний день, существует в России с 2002 года. О банкротстве граждан шла речь лишь в статье о банкротстве индивидуальных предпринимателей. Теперь в законе появилась большая, подробная глава, посвященная банкротству физических лиц», - обозначила основные положения нового документа приглашенный эксперт, юрисконсульт юридической компании «СоветникЪ» Светлана САМУСЬ.

Согласно новому документу, инициировать банкротство физического лица может либо сам гражданин, либо его кредиторы. В случае если физическое лицо предусматривает возможность неисполнения обязательств перед кредиторами, то он ВПРАВЕ подать заявление о банкротстве. Если же задолженность уже превысила 500 тыс. рублей, а просрочка по платежам составляет более трех месяцев, то закон ОБЯЗЫВАЕТ должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Но одним заявлением дело не ограничивается. Должник обязан приложить к документу множество самых разных справок, подтверждающих его несостоятельность. Их сбор занимает колоссальное количество времени и сил. Об этом рассказала одна из участниц круглого стола, которая сегодня собирает документы для того, чтобы подать заявление о банкротстве.

Ее история такова: до прошлого года женщина работала заместителем генерального директора компании, которая занималась оптовыми поставками мяса из европейских стран. Дела шли неплохо, но периодически руководящие сотрудники фирмы брали кредиты в банках как физические лица и отдавали деньги на нужды компании – практика довольно распространенная в среде малого и среднего бизнеса. Гашение кредитов до поры до времени компания компенсировала. Однако, после введения летом прошлого года санкций, часть оплаченных клиентами контейнеров не пустили в порт Владивосток. У компании возникли долги перед заказчиками, и она вошла в процедуру банкротства. Сегодня этот процесс практически подходит к концу, а вот бывшие сотрудники остались без места работы и один на один с непогашенными банковскими кредитами.

На сегодняшний день бывший топ-менеджер собирает различные справки – их уже более 40. И это еще далеко не все. Дело осложняется тем, что пока не все государственные органы знакомы с требованиями нового закона и продолжают работать по-старому.

«Подводный камень заключается в сроках получения документов, - говорит наша собеседница. - Например, справка в налоговой о том, что ты не являешься индивидуальным предпринимателем, готовится в течение пяти дней, а дата на ней стоит тем днем, когда справка была заказана. При обращении в суд нужно приложить справку, выданную не ранее чем за пять дней до обращения. Получается, что она в любом случае будет просрочена. И таких моментов – множество: большинство справок имеет ограничительный срок, и пока делаем последний документ, первый уже устаревает. Немаловажен для потенциального банкрота и тот факт, что за большинство справок приходится платить».

Кстати, говоря об оплате, стоит отметить тот факт, что человек, который действительно является банкротом, по словам Светланы Самусь, вряд ли будет им признан. «Дело в том, что к заявлению необходимо приложить квитанцию об оплате госпошлины в размере 6 тыс. рублей, а также заплатить первоначальный минимальный взнос в размере 10 тыс. рублей за работу финансового управляющего, который будет сопровождать дело о банкротстве, не считая дополнительных сумм по оплате работы финансового управляющего. Так как дело может длиться довольно долго - в среднем не меньше года - то сумма для потенциального банкрота вытекает довольно приличная. Более того, на любом этапе делопроизводство может быть прекращено по причине отсутствия у должника средств на оплату работы управляющего», - говорит эксперт.

Если банкротство инициировано кредитором, то он берет на себя эти расходы, а потом затраченные суммы возмещаются за счет реализации имущества должника (если, конечно, оно у последнего будет).

Среди плюсов нового закона Светлана Самусь отмечает тот факт, что если долги действительно безнадежны, то гражданин получает цивилизованную возможность освободиться от них, признав себя банкротом. Однако для этого необходимо, по сути, предоставить суду абсолютно все сведения, касающиеся состава семьи и имущества, в том числе совместного, документы о сделках, совершенных за последние 3 года. Они, кстати, могут быть признаны незаконными, если суд выяснит, что должник преднамеренно распродавал свое имущество, готовясь к банкротству. При обнаружении таких обстоятельств должник привлекается еще и к уголовной ответственности.

В случае положительного решения суда о признании человека банкротом его имя вносится в реестр банкротов, который является открытой информационной системой. Получается, что закон о защите персональных данных в отношении банкрота перестает действовать в полной мере.

Зато против самого банкрота действует целый ряд санкций. Например, человек, признанный банкротом, в течение 5 лет не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и договорам займа без указания на факт своего банкротства. В течение 3-х лет банкрот не имеет права занимать руководящие должности в органах управления компаний или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. Если он является соучредителем компании, его доля в обществе уйдет в счет погашения долга перед кредиторами.

Эксперт отметила, что за два месяца, как закон вступил в силу, в юридическую компанию обратились люди трех категорий. «Первые – это те, кто подпадает под действие этого закона, но категорически не хочет становиться банкротом, считая это оскорбительным. Вторая категория – это люди, которые считают это действительно лучшим выходом из сложившейся ситуации. Третьи – граждане, о которых я говорила выше: они действительно, по сути, являются банкротами, но денег на то, чтобы подать заявление о банкротстве, у них нет».

Не слишком торопятся завести практику банкротства физических лиц и арбитражные суды, находя самые разные причины для оставления заявлений потенциальных банкротов без движения. Самым смелым на сегодняшний день оказался Новосибирский суд, который вынес решение о признании человека банкротом. Суды Дальневосточного региона подобной практикой пока, насколько известно Деловой газете «Золотой Рог», не располагают.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.