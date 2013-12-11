Хабаровская компания хочет обанкротить порт в Приморье

Арбитражный суд Приморского края 19 декабря рассмотрит обоснованность заявления о признании банкротом ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (стивидорная компания в порту Находка).

Заявление подано зарегистрированным в Хабаровске ООО "Альянс Контейнер" в связи с наличием неисполненной более трех месяцев задолженности в размере 10 млн 360,498 тыс. рублей (в том числе 9 млн 293,729 тыс. рублей основного долга), подтвержденной решением Арбитражного суда Хабаровского края.

Арбитражный суд Приморского края возбудил производство по делу.

Мощности ОАО "Находкинский морской рыбный порт" позволяют ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 причалов. Глубины у причалов колеблются от 10,75 до 11,75 метра, что позволяет производить обработку судов дедвейтом до 18 тыс. тонн.

По данным участников рынка, 88% акций АО "НМРП" контролируются "Дальневосточной транспортной группой".

Деловая газета "Золотой Рог" в материале "ОАО "НМРП": Банкротство по-свойски" уже сообщала, что иностранные инвесторы, вложившие миллионы долларов в Находкинский морской рыбный порт, могут остаться ни с чем, несмотря на выигранные иски, – в порту возможно странное банкротство.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.