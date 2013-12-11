Приморские бизнесмены перестанут спать спокойно

Следственный комитет обещает возвращение "золотого века по борьбе с налоговыми преступлениями"

В РИА "Новости" прошла пресс-конференция представителя Следственного комитета РФ Георгия Смирнова, посвященная ответственности за налоговые преступления. По его словам, "в этом году сохранилась негативная тенденция раскрываемости налоговых преступлений после реформы в 2010 г., налицо системный кризис, и чтобы из него выйти, Следственный комитет подготовил ряд поправок в Уголовный кодекс". Об этом пишет портал «Утро.Ru».

За последние четыре года количество "налоговых" уголовных дел снизилось в пять раз, а по сравнению с 2000 г., который Смирнов назвал "золотым веком" по борьбе с налоговой преступностью, – в 50 раз. В связи с этим СК "разработал ряд мер, направленных на перелом этой негативной тенденции". Начать предложено с уголовного законодательства.

Что касается физических лиц, то за получение зарплаты в конвертах уже есть уголовная ответственность – это статья 198 УК РФ, предполагающая сговор работника с предпринимателем. Но в реальной жизни данная статья, можно сказать, не работает – по подсчетам вице-премьера Ольги Голодец, зарплату в конвертах получают порядка 20 миллионов россиян, или каждый третий работник. У Росстата немного другие данные: около 14 миллионов человек, или 19% экономически активных россиян, получают в конвертах всю зарплату. А сколько еще ее в конвертах "дополучают"?

По словам Георгия Смирнова, вся беда – в несовершенстве законодательства, которое не позволяет, когда надо, применить "оперативно-розыскное сопровождение и персонифицированную ответственность конкретных людей, это сейчас невозможно".

Одним из главных пробелов налогового законодательства представитель СК назвал то, что после трансформации единого социального налога (ЕСН) в социальные взносы (в фонд обязательного медстрахования, фонд соцстрахования и так далее) соответствующие изменения в уголовное законодательство внесены не были. "Статьи 198 и 199 УК РФ защищают именно налоговые платежи, а так как ЕСН трансформировался в госвзносы и перестал быть налоговым платежом, то в настоящее время налоговая ответственность за уклонение от его уплаты (то есть от уплаты госвзносов) отсутствует", – пояснил Георгий Смирнов. В результате произошел резкий скачок "неучтенных доходов граждан ... увеличились суммы выплачиваемых в конвертах зарплат", сумма недоимки только по взносам в пенсионный фонд за три года составила около 197 млрд рублей.

Поэтому Следственный комитет разработал соответствующий законопроект, который уже "направлен на доработку и согласование с министерствами и ведомствами и находится на стадии заключительного согласования".

Законопроект, кроме всего прочего, предусматривает расширение перечня способов уклонения от уплаты налогов, за которые положена уголовная ответственность, – для этого УК будет дополнен двумя новыми статьями. Так, в нынешней редакции УК предусмотрена, в первую очередь, ответственность за фальсификацию документов учета и отчетности. Теперь же вводится уголовная ответственность "за сокрытие денежных средств и иного имущества". "Предусматривается внесение изменений в статью 199 со значком 2. Отличие второго деяния от первого – в первом фальсифицируется расчет базы по страховым взносам, во втором случае база не фальсифицируется, но, чтобы не платить его, имущество и денежные средства выводятся на счета аффилированных компаний", – пояснил Георгий Смирнов. В результате предложенных поправок "то, что мы называем серыми схемами, перейдет в разряд черных схем, то есть будет уголовно наказуемо".

А следом за реформой УК должна появиться финансовая полиция, которая будет бороться с налоговым преступлениями, коррупцией и отмыванием денег.

Напомним, что губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ недавно заслушал итоги исполнения консолидированного бюджета Приморского края по доходам за 10 месяцев текущего года. Как доложила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Галина КОЛЕСНИКОВА, исполнение консолидированного бюджета региона за 10 месяцев составило 101% - 61 млрд 112 млн руб.

«Основной налог - на доходы физических лиц. Уже собрано на 274 млн руб. больше, чем планировали. Однако предприятия края недоперечисляют налог на прибыль», - сказала Галина Колесникова.

Как доложила директор департамента финансов Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА, бюджет края формируют 59 администраторов. Налоговая служба оказывает основное влияние – 90%. «В этом году на два процента вырос подоходный налог, идет активная плата транспортного налога, а по налогу на прибыль мы вышли на уровень 80% к прошлому году», - сказала она.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил разобраться, почему идет снижение по налогам.

«Я хочу понять, объективны эти причины или нет. Экономика края стабильно растет, в этом году прогнозируется рост ВРП на 2%. Соответственно, рост налога на прибыль должен вырасти как минимум на 0,5-1%... Мы должны попадать в реальные цифры экономики. Если мы не добираем налог на прибыль, я хочу понять, почему. Нужно проводить факторный анализ, активнее работать комиссиям совместно с главами... Нужно сопоставить отрасли, где идет рост, почему нет роста по налогам. Работайте жестче. Бизнесу надо смягчать условия, снижая административные барьеры, а что касается налогов - надо ужесточить работу контрольных органов», - заявил губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.