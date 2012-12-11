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Развитие Восточного порта уперлось в рельсы
Группа «Сумма Капитал», владеющая портовыми активами в Новороссийске, Приморске и Калининграде, в 2014 году планирует начать в порту Восточный строительство нового универсального перегрузочного комплекса с заявленным объемом перевалки 20 млн тонн грузов в год. По задумке проектировщиков три новых причала появятся по соседству с Универсальным производственно-перегрузочным комплексом ОАО «Восточный Порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный).
Земля под строительство была приобретена «Суммой Капитал» в начале 2011 года вместе с ЗАО «Приморскнефтегазпром». Сейчас на месте планируемого строительства наличествует никем не освоенный лесной массив, но подготовка земли к строительству - это меньшая из бед. В ходе детального обсуждения эксперты выявили ряд проблем, с которыми столкнутся действующие в порту стивидорные компании в связи с реализацией, на первый взгляд, выгодного нового проекта.
В рабочем совещании по вопросу формирования проекта комплексного развития транспортного узла «Восточный - Находка» приняли участие руководство ФКУ «Ространсмодернизация», представители стивидорных компаний Приморского края, Дальневосточной железной дороги и местных органов исполнительной власти.
Участники совещания отметили, что в Восточном отсутствует необходимая железнодорожная инфраструктура, способная обеспечить подачу полувагонов на территорию нового объекта. Поэтому новый терминал, в случае его строительства, серьезно ограничит работу уже имеющихся в порту морских операторов. Проектировщики в ответ на это обещают создать на территории транспортного узла всю необходимую инфраструктуру и даже построить в Восточном еще одну железнодорожную станцию.
Генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь ФРЕЙДИН попросил, чтобы стивидорные компании порта Восточный в ближайшее время направили в адрес его ведомства свои проекты перспективного развития, чтобы разработать эффективный план развития железной дороги. Отметим, что самый масштабный проект из представленных стивидорами, - это строительство третьей очереди специализированного Угольного комплекса ОАО «Восточный Порт». После ввода полномасштабного варианта проекта в работу стивидорная компания, которая уже сегодня носит статус крупнейшей в России по перевалке каменного угля, планирует увеличить грузооборот до 35 млн тонн в год.
Не менее амбициозные планы и у соседей. Например, контейнерный терминал ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК) обрабатывает 400 тыс. контейнеров, но планирует значительно увеличить свои мощности. По словам первого заместителя генерального директора ООО «ВСК» Алексея ПАВЛЕНКО уже разработана инвестиционная программа в двух этапах. Первый предусматривает расширение мощности до 1,1 млн контейнеров в год. Второй - до 2,2 млн.
Игорь Фрейдин сообщил, что расходы на модернизацию транспортного узла «Восточный - Находка» уже заложены в федеральном бюджете. Теперь в этом районе «Ространсмодернизация» послужит своеобразным связующим звеном между морскими операторами и Дальневосточной железной дорогой.
По решению участников совещания в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется разработкой комплексного проекта развития транспортного узла «Восточный - Находка». В ее состав войдут и представители стивидорных компаний.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".
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