Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мировые эксперты-футурологи обсудили глобальные тренды, роль и место России
Состоялась конференция «Вперёд в будущее: роль и место России», на которой ведущие мировые эксперты-футурологи обсудили основные глобальные тренды, роль и место России в меняющемся мире, пути реализации её потенциала для технологического развития, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
На мероприятии выступил Президент России Владимир Путин, который поздравил Сбербанк с 175-летием.
Спикерами конференции стали руководитель научной группы Российского квантового центра, профессор физики Университета Калгари Александр Львовский, профессор практики Университета штата Аризона Брайан Дэвид Джонсон, основатель и генеральный директор «Gett» Шахар Вайсер, директор Social Data Lab, лектор Школы информационных технологий Калифорнийского университет в Бёркли Андреас Вайгенд. Дискуссию модерировал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
«Мы должны чётко представлять себе преимущества и риски современных прорывных технологий, — отметил Герман Греф. — Задачи нашей конференции — прояснить их и понять, как стать технологическим лидером».
В ходе дискуссии состоялись интерактивные голосования, в которых приняли участие спикеры и гости конференции. По мнению большинства проголосовавших, для России особенно важно развивать образовательные и управленческие технологии. Самым популярным ответом на вопрос, что нужно сделать для ускорения технологических изменений в России, стал ответ — построить эффективную систему управления государством, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Конференция прошла в выставочном центре «Гостиный двор». Её посетили около 1,5 тысячи человек, в числе которых члены Правительства России, бизнесмены, общественные деятели, учёные.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Мировые эксперты-футурологи обсудили глобальные тренды, роль и место России
- Apple Pay стал доступен клиентам банка "Открытие"
- Проект Check by Sberbank укрепит экономические связи между Россией и Китаем
- ВТБ24 открыл новый офис во Владивостоке
- Sberbank CIB представил новый аналитический продукт Sberbank Investment Research
- Призы за добрые дела дарит Дальневосточный Сбербанк
- Банк "Восточный" с московским капиталом
- Сбербанк запустил проект "Мой бизнес"
- Сбербанк проведёт серию мероприятий онлайн, посвящённых машинному обучению и анализу данных
- ООО СК "Сбербанк страхование" расширяет возможности оформления договоров ипотечного страхования
Новости раздела
- Мировые эксперты-футурологи обсудили глобальные тренды, роль и место России
- Владивосток завалит снегом, а нерадивых предпринимателей - штрафами за территорию, неочищенную от наледи
- Около 680 тысяч тонн водных биоресурсов выловили В Приморье
- Во Владивостоке кампус ДВФУ превратится в интерактивную площадку для тысячи бизнесменов со всей России
- Глава ПФР пообещал адресную помощь приморцам, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"
- Малый бизнес Владивостока борется с кризисом с помощью уникальных предложений...
- Специалисты по транспортной безопасности учатся непрерывно
- У Джамбулата Текиева новая должность
- Частные компании вытеснят с рынка страхования ДДУ
- Apple Pay стал доступен клиентам банка "Открытие"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- У Джамбулата Текиева новая должность
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- Во Владивостоке могут полететь "каски" из-за рискованной схемы финансирования стройки в районе "Снеговая Падь"
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Владивосток потряс всех своими пространствами
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- Рубль начал заметно крепнуть