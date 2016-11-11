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Мировые эксперты-футурологи обсудили глобальные тренды, роль и место России

11 Ноября 2016, 15:20 | Приморье

Состоялась конференция «Вперёд в будущее: роль и место России», на которой ведущие мировые эксперты-футурологи обсудили основные глобальные тренды, роль и место России в меняющемся мире, пути реализации её потенциала для технологического развития, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На мероприятии выступил Президент России Владимир Путин, который поздравил Сбербанк с 175-летием.

Спикерами конференции стали руководитель научной группы Российского квантового центра, профессор физики Университета Калгари Александр Львовский, профессор практики Университета штата Аризона Брайан Дэвид Джонсон, основатель и генеральный директор «Gett» Шахар Вайсер, директор Social Data Lab, лектор Школы информационных технологий Калифорнийского университет в Бёркли Андреас Вайгенд. Дискуссию модерировал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы должны чётко представлять себе преимущества и риски современных прорывных технологий, — отметил Герман Греф. — Задачи нашей конференции — прояснить их и понять, как стать технологическим лидером».

В ходе дискуссии состоялись интерактивные голосования, в которых приняли участие спикеры и гости конференции. По мнению большинства проголосовавших, для России особенно важно развивать образовательные и управленческие технологии. Самым популярным ответом на вопрос, что нужно сделать для ускорения технологических изменений в России, стал ответ — построить эффективную систему управления государством, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
 
Конференция прошла в выставочном центре «Гостиный двор». Её посетили около 1,5 тысячи человек, в числе которых члены Правительства России, бизнесмены, общественные деятели, учёные.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

 

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Теги: сбербанк 



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