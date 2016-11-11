Владивосток завалит снегом, а нерадивых предпринимателей - штрафами за территорию, неочищенную от наледи

Каждый собственник и арендатор обязан очистить свою территорию от снега и наледи



Во Владивостоке продолжаются рейды административных комиссий по проверке качества уборки снега и наледи на прилегающих территориях. Одна из контрольных проверок прошла в Советском районе на улице Кирова, сообщили Деловаой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Здесь, в большом жилом микрорайоне, не все собственники и арендаторы приняли меры по уборке прилегающих к жилым домам и магазинам территорий. Часть торговых точек ограничились очисткой непосредственно входа в магазин и забыли о прилегающей территории, которую должны убирать в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 15.06.2016 N 268-па «Об утверждении Правил благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края».



В правилах чётко прописаны границы прилегающих территорий: так, для киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и др., которые расположены на территории общего пользования, зона ответственности - 10 метров по периметру указанных объектов, на территориях производственных зон - 5 метров. На остановочных площадках общественного транспорта - 10 метров, а также 0,5 метра от дороги.



Отметим, что специалистами зафиксированы случаи сброса снега с подведомственных территорий на проезжую часть дороги. Это запрещено правилами благоустройства!



В ходе рейда специалисты административно-территориального управления Советского района составили протоколы об административных правонарушениях. Протоколы будут рассмотрены на заседании административной комиссии, по итогам которого нарушителям будут выписаны штрафы. Юридическим лицам грозят штрафы от 50 000 до 80 000 рублей, должностным лицам за данное нарушение придется заплатить от 5 000 до 10 000 рублей, а физическим лицам - от 1 000 до 3 000 рублей.



«Многие руководители предприятий всех форм собственности относятся добросовестно к выполнению требований по очистке территорий, но есть и те, кто не спешит выполнять свои обязанности, - отметил заместитель начальника АТУ Советского района Сергей Русских, - Хочется ещё раз обратиться ко всем собственникам и арендатором с напоминаем о том, что у всех, согласно действующему законодательству, есть зоны ответственности, на которых необходимо наводить чистоту и порядок, а также обеспечивать уборку снега и наледи в зимний период».



Помимо предприятий торговли недобросовестно выполнили работы по очистке от снега прилегающих территорий обслуживающие многоквартирные дома организации. Так, не убрана территория дома №32 по улице Кирова. Председатель ТСЖ будет вызван на заседание административной комиссии и заплатит штраф по статье 7.21 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае.



Оказалась не очищенной от снега и территория дома по ул. Кирова, 34. Этот многоквартирный дом обслуживается управляющей компанией. Руководитель также будет вызван на административную комиссию и заплатит административный штраф.



Отметим, что для многоквартирных жилых домов уборке подлежит участок в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка. При отсутствии кадастрового паспорта земельного участка - территория, необходимая для эксплуатации многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего имущества и предназначенных для эксплуатации этого дома, но не более 50 метров. Для нежилых зданий, имеющих ограждение, автостоянок, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих объединений – зона ответственности равна 25 метрам от ограждения по периметру. Для промышленных объектов и автозаправочных станций - 50 метров от ограждения по периметру.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

