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Около 680 тысяч тонн водных биоресурсов выловили В Приморье
В Приморье увеличился вылов самых популярных видов водных биоресурсов. Больше всего приморские рыбаки выловили сельди и кальмара, сообщает Деловая газета "золотой Рог".
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, предприятия Приморья в этом году выловили уже почти 680 тысяч тонн водных биоресурсов, это на 65 тысяч тонн больше, чем в аналогичный период прошлого года. Выловлено более 450 тысяч тонн минтая, этот показатель на уровне прошлогоднего. Однако в основном эта рыба идет на экспорт, а приморцы больше отдают предпочтение сельди, горбуше, камбале и другим обитателям морских глубин.
«С начала года в Приморье выловлено 106 тысяч тонн сельди – это на 31 тысячу тонн больше, чем в аналогичный период прошлого года. Еще один лидер вылова – кальмар, его в Приморье добыли 33 тысячи тонн, это на 28 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», – рассказали специалисты.
Более 16 тысяч тонн выловлено крабов, 14 тысяч тонн макруруса, более 7 тысяч тонн трески, более 6,3 тысячи тонн сайры, более 5 тысяч тонн палтуса, 4,8 тысячи тонн камбалы, более 4 тысяч тонн горбуши
Приобрести популярные «дары моря» в магазинах Приморья можно по невысоким ценам. Сельдь стоит в среднем от 70 рублей, макрурус – от 137 рублей, горбуша – от 120 рублей, камбала – от 60 рублей за килограмм.
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