В Пекине поднимался вопрос о целесообразности строительства завода "Владивосток СПГ"

Главным итогом визита президента Владимира ПУТИНА в Пекин стало подписание рамочного соглашения по поставкам в Китай 30 млрд куб. м российского газа ежегодно из Западной Сибири, сообщает РБК.

Договор по западному маршруту планируется подписать в следующем году, и он может начать реализовываться даже раньше восточного маршрута (еще 38 млрд куб. м), контракт по которому был заключен в мае.

«Алтай» в приоритете

В воскресенье президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си ЦЗИНЬПИНОМ в Пекине накануне саммита АТЭС. Москва и Пекин подписали 17 соглашений, в том числе меморандум в сфере поставок газа из России в Китай по западному маршруту (газопровод «Алтай»), а также рамочное соглашение о поставках между «Газпромом» и CNPC, сообщил предправления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

«Поставки будут осуществляться с месторождений Западной Сибири, это та же ресурсная база, которая используется для поставок в Европу», - сказал Миллер (здесь и далее цитаты по «РИА Новости»). По его словам, в документах определены основные условия поставок газа в Китай в объеме 30 млрд куб. м в год, срок контракта определен в 30 лет. По графику сам договор должен быть подписан в следующем году, сказал РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ. Но сумму контракта не назвал.

В мае «Газпром» и CNPC уже подписали 30-летний договор на поставку до 38 млрд куб. м газа в год по восточному маршруту по газопроводу «Сила Сибири» c Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Строительство трубы началось 1 сентября, начало экспорта по ней ожидается в 2018-2020 годах, а общая сумма контракта - $400 млрд.

Хотя договор по западному маршруту еще даже не заключен, в подписанных в воскресенье документах определяется, что это направление становится приоритетным проектом российско-китайского газового сотрудничества, подчеркнул Миллер.

Больше Европы

Кстати, «Газпром» решил не ограничиваться «Силой Сибири» и «Алтаем», компания прорабатывает третий маршрут поставок в Китай, заявил Миллер. «В среднесрочной перспективе есть еще один, новый маршрут, который находится на столе переговоров с Китаем, - это поставки трубопроводного газа из района Дальнего Востока», - сказал он.

Третий газовый маршрут предправления «Газпрома» обсудил с президентом CNPC Чжоу ЦЗИПИНОМ в начале октября. Тогда пресс-служба российской компании сообщила, что она готова рассмотреть возможность трубопроводных поставок газа в Китай вместо экспорта сжиженного газа с завода «Владивосток СПГ». Сырье на этот завод (пока не построенный) предполагалось поставлять по действующему газопроводу «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» с сахалинских месторождений «Газпрома». В рамках третьего маршрута эту трубу можно довести до китайской границы.

«С учетом наращивания поставок по западному маршруту в среднесрочной перспективе объемы поставок в Китай могут превысить текущие объемы экспорта в Европу», - заключил Миллер. В 2013 году «Газпром» поставил в Европу 161,5 млрд куб. м, план на этот год - 157 млрд куб. м.

Запад? Восток? Главное - Китай!

Западный маршрут гораздо важнее для России - он короче и предполагает поставки с месторождений, которые уже находятся в разработке, поэтому потребует значительно меньше инвестиций, чем восточный, отмечает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий НЕСТЕРОВ. К тому же реализация этого проекта позволила бы «Газпрому» частично решить проблему с перепроизводством, добавляет он. В этом году добыча концерна составит лишь 430-440 млрд куб. м газа, хотя компания может добывать на 100 млрд куб. м больше. Восточный маршрут даже этой проблемы не решает, не говоря о его стоимости: месторождения разрабатываются с нуля, замечает Нестеров.

Для Китая важнее восточный маршрут (на северо-востоке страны располагается промышленный регион, где большие экологические проблемы из-за использования угля вместо газа), а на западной границе выше конкуренция: поставки идут из Туркмении, Узбекистана и Казахстана, добавляет эксперт. Но Пекин ставит на диверсификацию, к тому же у среднеазиатского газа могут возникать проблемы с качеством. Утверждение Миллера о том, что в Китай будет поставляться больше газа, чем в Европу, Нестеров называет «страшилкой» для европейских потребителей.

«Роснефть» и СNPC подписали рамочные соглашения о продаже китайской CNODC (China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation) 10% в проекте по освоению Ванкорского месторождения. В начале сентября в поддержку этой идеи выступил Путин. Но сумма сделки не раскрывается.

Проект завода СПГ в Приморье реализуется по графику

Между тем реализация инвестиционного проекта завода СПГ в Приморье на сегодняшний день идет в соответствии с подтвержденным планом-графиком. Об этом сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края. В ООО «Газпром СПГ Владивосток» подчеркнули: отставаний от графика нет.

Ход подготовки к строительству завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморья регулярно обсуждается на заседаниях рабочей группы под руководством первого вице-губернатора Василия УСОЛЬЦЕВА.

Так, на сегодняшний день закончена подготовка проектно-сметной документации первого этапа реализации проекта в сухопутной части на полуострове Ломоносова. Документы находятся на рассмотрении «Главгосэкспертизы РФ».

Одновременно ведется подготовка к выходу на строительную площадку подрядчика, формируется сводный сметный расчет затрат на строительство для подготовки конкурсной документации. Конкурс на выбор подрядчика планируется провести до конца декабря текущего года.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.