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Три муниципальных дома готовятся к сдаче во Владивостоке
Во Владивостоке, в поселке Трудовое завершается строительство трех многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Так что до конца года 84 семьи из 10 аварийных бараков справят новоселье в новых комфортабельных квартирах.
Три муниципальных дома выросли на пустыре всего за несколько месяцев.
К домам уже подведены все необходимые инженерные коммуникации, в квартирах установлены входные двери, в комнатах строители наклеивают обои и красят потолки.
Полным ходом идет и благоустройство придомовой территории. Здесь завершена прокладка инженерных сетей, выполнены работы по планировке участка под укладку асфальта, установлены бордюры, делаются пешеходные дорожки. К слову, во дворах проложена дренажная система, поэтому подтопления дворовых территорий во время сильных ливней исключены.
Как заверяют строители, на придомовой территории будут установлены детские площадки с качелями и песочницами и высажены зеленые насаждения.
Как уже сообщал «ЗР», муниципальные дома для переселения из ветхого и аварийного жилья строятся во Владивостоке впервые за долгие десятилетия. Это стало возможным благодаря городской программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.
Дома с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами возводятся с применением монолитной технологии. Общее количество квартир в трех домах - 84, каждая - со всеми коммунальными удобствами, горячей и холодной водой, с внутренней отделкой.
Неподалеку в поселке – школа, детский сад, вся необходимая социальная инфраструктура и даже школа искусств.
А новоселами в этих домах станут семьи, которые живут сейчас в старых аварийных зданиях, без всяких коммунальных услуг, на улицах Грязелечебница, 60 лет ВЛКСМ, 9-я Рабочая, Героев Хасана, Коммунаров и других.
Муниципальное строительство во Владивостоке планируется и в дальнейшем. Помимо трех домов на улице Порт-Артурской, в краевом центре планируется строительство еще одного 120-квартирного жилого дома.
Всего в ближайшие годы в соответствии с программой переселения из аварийного жилья в краевом центре планируется снести 26 многоквартирных домов, признанных аварийными, переселив в новые квартиры более 450 человек (199 семей).
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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