Приморье станет больше зарабатывать

В проекте бюджета Приморья на 2015 год оптимально сбалансированы расходы на социальную сферу и развитие экономики

На этой неделе краевой парламент начнет обсуждение бюджета Приморского края на 2015 год и плановый период 2015-2016 годов.

Однако в общих чертах особенности бюджетной политики на ближайший период уже ясны: краевую казну ожидает рост собственных доходов и сокращение дефицита, а муниципальным образованиям станет легче вступать в действующие краевые госпрограммы.

Несмотря на неопределенную экономическую ситуацию в стране, бюджет Приморского края ожидает рост доходной части: сумма налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на 2015 год прогнозируется в размере 63,8 млрд руб., а прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов на 2016 и 2017 годы составит 65,7 млрд руб. и 67,7 млрд руб. соответственно. Таким образом, тенденция к увеличению собственных доходов и снижению зависимости региона от федеральных средств получит свое продолжение. Напомним, что по итогам восьми месяцев 2014 года Приморье вошло в число лидеров по росту собственных налоговых и неналоговых доходов – они выросли сразу на 10%.

В целом же, согласно проекту бюджета, доходы краевой казны в 2015 году составят 80,8 млрд руб. (+3,53% к уровню 2014 года), расходы – 86,3 млрд руб. (-3,16%), дефицит запланирован на уровне 5,5 млрд рублей. По сравнению с 2014 годом объем бюджетного дефицита сократится практически вдвое.

Одной из мер, которая позволит повысить наполняемость краевой казны за счет собственных доходов, обещает стать первое за многие годы повышение ставок транспортного налога. В случае если законопроект будет принят и опубликован до 1 декабря, то начиная с 2016 года бюджет Приморского края дополнительно будет получать порядка 450 млн руб. А уже в 2015 году казну пополнят авансовые платежи юридических лиц в сумме 61 млн руб.

Участвовать в госпрограммах станет дешевле

Но, пожалуй, главной новацией бюджета-2015 станет изменение пропорций финансирования государственных программ. Сегодня главы городов и районов регулярно жалуются на отсутствие в муниципальном бюджете достаточных средств для участия в краевых программах, в результате чего затягивается строительство необходимых городам и районам объектов транспортной и социальной инфраструктуры. Однако в будущем году решать наболевшие проблемы своих территорий муниципальным властям станет проще: по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского нагрузка на местные бюджеты при участии в госпрограммах снизится.

- Я принял решение снизить процент софинансирования со стороны муниципалитетов с 30 до 20 процентов. Остальную часть расходов возьмет на себя краевой бюджет. Надо понимать, так мы дадим возможность муниципалитетам участвовать в большем количестве госпрограмм и решать важные текущие задачи, на которые раньше собственных средств не хватало, - считает Владимир Миклушевский.

Теперь у городов и районов Приморья будет больше возможностей участвовать как в федеральных, так и в краевых государственных программах. Напомним, что структура расходов краевого бюджета, начиная с 2013 года, стала носить программный характер: администрацией региона было разработано и утверждено 17 государственных программ. В 2015 году, как предусматривается законопроектом о бюджете, доля «программных» расходов превысит 95% от общего объема расходов краевой казны.

- Этого решения в муниципалитетах ждали, необходимость снизить долю софинансирования для районов назрела давно. Поэтому снижение их доли с 30 до 20 процентов в 2015 году будет настоящим подарком для территорий, многие из которых раньше не могли участвовать в госпрограммах из-за недостатка средств, - уверен глава Михайловского муниципального района Анатолий ЧЕБОТКОВ.

По словам Анатолия Чеботкова, Михайловский район уже участвует во всех 17 государственных программах, работающих в Приморье, а в 2015 году благодаря бюджетному нововведению планирует присоединиться к федеральной программе по строительству малоэтажного жилья.

Деньги для «социалки» и для развития экономики

Как и в минувшем году, основная часть расходов бюджета Приморья-2015 будет носить социальную направленность. Около четверти всех расходов (21,2 млрд руб.) планируется выделить на социальную поддержку населения, охрану семьи и детства, пенсионное обеспечение и т.п. Немногим меньше – 21,4% или 16,8 млрд руб. – выделят на образование и молодежную политику, а еще 16,9% (14,5 млрд руб.) от расходной части составит финансирование здравоохранения. 2,2 млрд руб. выделят на культуру, и 1 млрд руб. составит финансирование физкультуры и спорта в 2015 году. К социальным можно отнести и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в объеме 5 млрд руб. Таким образом, удельный вес «социальных» статей среди расходов бюджета на 2015 год составит около 75%.

Депутат комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗСПК Сергей СЛЕПЧЕНКО отметил социальную направленность предложенного администрацией Приморского края проекта бюджета и искренне порадовался за свой избирательный округ. По словам парламентария, в проекте бюджета учтены все поручения Владимира Миклушевского, озвученные после его встреч с жителями Тернейского района и Дальнегорска в рамках «Большого проезда».

- Радует, что в будущем году будет продолжена реализация программ по развитию дошкольного и общего образования, заложены средства на ремонт домов культуры и учреждений здравоохранения. На реконструкцию спортивного комплекса в Пластуне в проекте бюджета заложено 11,5 миллионов рублей. В Дальнегорске будет продолжена реконструкция спорткомплекса «Гранит». По поручению губернатора также планируется выделение 40 миллионов рублей на ремонт Дальнегорской центральной больницы. Дополнительные средства предусмотрены и для соцобъектов в Чугуевском районе. В целом бюджет социально направленный и, надеюсь, этот тренд будет сохранен к третьему чтению, - считает депутат.

Добавим, что параллельно с сохранением социальной направленности бюджета руководство края готово продолжить и активные инвестиции в стратегическое развитие региона. Край готов участвовать в развитии ТОРов в виде имущественных взносов в уставный капитал дочерних компаний, которые будут созданы государством для управления конкретным ТОРом. Владимир Миклушевский отметил, что часть денег на инфраструктуру внесет федеральный бюджет, а еще часть средств выделит региональный бюджет.

- У нас такой опыт уже есть. Например, сейчас мы создаем инфраструктуру для интегрированного курорта на базе игорной зоны. Хоть она и не входит в проекты ТОРов, для нас это очень важная площадка для развития туризма. В инфраструктуру только на первом этапе уже вложено около 800 млн руб., - акцентировал глава региона.

По словам губернатора, на развитие инфраструктуры каждого ТОРа потребуется от трех до десяти млрд руб. Поэтому федеральная поддержка здесь очень поможет регионам. Напомним, что на данный момент в Приморье к реализации предлагается пять площадок под ТОРы.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.