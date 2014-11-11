В Приморье соберут рекордный урожай

В новом выпуске программы «5 минут с губернатором» Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ рассказал о мерах, принимаемых для импортозамещения, связанного с санкциями на ввоз ряда продуктов.

По словам главы региона, Приморье не ощутит нехватки продуктов, поскольку сельское хозяйство в крае интенсивно развивается.

«В этом году мы соберем урожай, который вдвое превышает лучшие советские показатели. И этим стоит гордиться! Несмотря на все трудности, этот год для нас достаточно удачен. Кроме того, мы начнем реализацию нескольких проектов по разным направлениям, в числе которых развитие мясного животноводства. Местной продукцией население мы обеспечить сможем», - отметил Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.