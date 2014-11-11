Производителям Приморья дали шанс и поддержку

Во многом благодаря поддержке краевых властей в Приморье растет производство продовольственных товаров и спрос на них

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел заседание Комиссии по продовольственной безопасности и импортозамещению товаров на территории края.

Глава региона подчеркнул, что результатом деятельности комиссии должен стать не только ответ на санкции, введенные в отношении России, но и успешное развитие собственного производства в регионе.

«Решения комиссии должны послужить сигналом для всех отраслевых департаментов откорректировать госпрограммы. Совершенно очевидно, что приморских производителей можно поддерживать разными способами: финансово, организационно, юридически», - подчеркнул глава региона.

Программы набирают обороты

Госпрограммы, стимулирующие развитие производства в сфере АПК, напомним, включают в себя несколько подпрограмм, в рамках которых определены меры поддержки по многим направлениям сельскохозяйственного производства. Поскольку к первостепенным задачам госпрограммы была отнесена техническая модернизация, переоснащение отрасли, то именно это направление получило существенную бюджетную поддержку.

«В этом году летом наше хозяйство приобрело три комбайна новых с жатками, - говорит директор ООО Совхоз «Искра» Дмитрий НИКИФОРОВ. - Если бы не было 50%-ного субсидирования затрат на приобретение этой техники из бюджета, то мы не стали бы даже пытаться ее купить, поскольку это неподъемные деньги. Без такой поддержки в принципе невозможно покупать дорогостоящую технику таким хозяйствам, как наше. Для нас это колоссальная поддержка».

Все эти меры способствуют наращиванию объемов производства в сельском хозяйстве. Так, в этом году выполнена задача по производству ранних зерновых, как основы комбикормов, - на 65 тысяч тонн больше произведено пшеницы, ячменя и овса. Это вдвое больше уровня прошлого года.

«Сои уже произведено 207 тыс. тонн, рассчитываем положить в закрома всего 250 тысяч тонн. Так мы вдвое превысим лучший показатель советских времен. Таких успехов удалось достичь благодаря краевой программе, направленной на техническую и технологическую модернизацию. При этом основной прирост получен не за счет роста площадей, а за счет повышения качества работ и внедрения технологии более высокопродуктивных сортов. Более чем на тысячу тонн увеличен объем производства гречихи, на 17 тыс. тонн - картофеля. Завершается уборка овощей - уже сейчас общий объем производства увеличен на 8 тыс. тонн», - отметил вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО в своем докладе на заседании Комиссии по продовольственной безопасности и импортозамещению товаров.

Господдержку получают не только крупные и средние сельхозпредприятия. Целый комплекс мер предусмотрен рядом подпрограмм для развития малых форм хозяйствования. В отдаленных селах края, малопривлекательных для инвесторов, активно развиваются крестьянско-фермерские хозяйства, семейные фермы.

Местные «стратегические» продукты заполняют прилавки

Среди приоритетов краевой программы развития сельского хозяйства в последние годы было и молочное животноводство. Всего лишь год тому назад в крае надои составляли в среднем 9,5 кг на одну фуражную корову, сегодня этот показатель вырос до 13,5 кг, что, в свою очередь привело к увеличению валового надоя молока в регионе.

На днях самое крупное в крае предприятие «Грин Агро» доставило на свою ферму еще несколько сотен коров высокопродуктивной породы, приобретенных в Европе. По лизинговым платежам также будет предоставлена субсидия, компенсирующая до 50% затрат на это приобретение. Ожидается в ближайшее время строительство в крае группы из трех и двух комплексов на 1800 и 1200 голов соответственно. Эти меры позволят в течение четырех лет вдвое повысить уровень самообеспеченности молоком. Сегодня этот показатель составляет около 30 процентов.

На совещании было отмечено, что по мясу птицы и свинины зависимость от завозных продуктов удастся свести к минимуму уже в ближайшие годы. К настоящему времени в крае на 3 тысячи тонн увеличен объем производства мяса птицы, яйца. На ближайшие 2 года поставлена задача увеличить производство мяса птицы на 10 тыс. тонн, что позволит обеспечить Приморье курицей на 85 процентов.

Несмотря на вспышку ящура в Приморье, удалось увеличить объем поголовья свиней. Оба свинокомплекса, потерявшие во время эпидемии поголовье, уже завезли новых животных. Кроме того, о своих животноводческих проектах заявил один из самых крупных производителей в стране - компания «Русагро». В ближайшем будущем за счет привлечения на территорию края крупного инвестора планируется увеличить поголовье свиней примерно в 10 раз.

«Общий объем забоя в 1,1 млн голов в год не только позволит обеспечить потребность Приморья в свинине, но и сделает регион устойчивым поставщиком свинины в соседние субъекты», - подчеркнул вице-губернатор.

Наиболее сложный блок - мясное животноводство.

«Нами запланировано уже несколько проектов, но выйти на уровень обеспеченности в 70% мы сможем не ранее чем за 6-7 лет. Потребуются большие разовые вложения, серьезная кормовая база, подготовленные специалисты, а также завоз скота в предприятия, готовые к производству говядины на современном уровне. Наш приоритет - производство продукции животноводства и создание современных скотомест», - заявил Сергей Сидоренко.

За ценами глаз да глаз

В ходе совещания Владимир Миклушевский подчеркнул важность создания специальной рабочей группы по мониторингу цен на социально значимые продукты питания. По его инициативе на места для проверки жалоб граждан на резкое повышение цен выезжает специальная комиссия из представителей краевого департамента лицензирования и торговли, антимонопольной службы и управления Роспотребнадзора.

Как доложила главе региона директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена КОВАЛЬ, сегодня проводится активная работа по стабилизации ценовой ситуации в торговых сетях Приморья. Ежедневно специалисты департамента проводят проверку цен 40 наименований товаров, входящих в продуктовую корзину, и в целом отслеживают наличие различных товаров.

Рынок овощей и фруктов от санкций не пострадал. В достаточном количестве на прилавках магазинов присутствуют картофель, капуста, морковь и лук местного производства. Яблоки из Польши, Испании и США заменены фруктами из Краснодарского края, Казахстана и Молдовии. Незначительно цены снизились на виноград, апельсины и мандарины. В торговых точках представлен обширный ассортимент колбасных изделий из 100 наименований.

Попавшую под санкции свинину на прилавках приморских магазинов заменило отечественное мясо из Алтая, а также импортное из Аргентины и Бразилии. Директор департамента лицензирования и торговли подчеркнула, что в связи с введением эмбарго никакого дефицита товаров в крае не отмечается. И даже, более того, очевидна тенденция увеличения спроса населения на товары местного производства.

Владимир Миклушевский заявил, что необходимо продолжать работу по проверке обоснованности повышения цен.

«Важно, чтобы любой человек мог приобрести крупы, молоко и другие товары из продуктовой корзины по невысокой цене. И в то же время каждого покупателя должны качественно обслужить. Сервис торговой сети не должен зависеть от уровня наценки. Поэтому, требуя понижения цен на продукты, мы должны учитывать интересы населения и бизнесменов, - подчеркнул глава региона и добавил. - Я давал поручение оперативно проводить рейды по магазинам и торговым сетям края в случае поступления жалоб от граждан. Наша задача – проконтролировать, чтобы цены оставались доступными для населения, и привлечь к ответственности тех, кто необоснованно их повышает».

Монополистам поставили на вид

Напомним, для контроля цен с августа в департаменте лицензирования и торговли Приморского края организована «горячая линия» для населения. С момента ее создания поступило около 270 обращений граждан. Большинство сообщений касаются роста цен на мясо птицы и куриные окорока. Специально созданная выездная комиссия проверила каждое заявление.

По результатам рейдов установлено, что розничная цена на мясо птицы поднялась за счет увеличения производителем отпускной цены продукции. Сегодня основным поставщиком охлажденного и замороженного куриного мяса в Приморье является ЗАО «Михайловский бройлер», ставшее фактическим монополистом на рынке края.

Как сообщили специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, раньше компания сохраняла приемлемые цены, потому что конкуренцию ей составляли иностранные поставщики. Сейчас в отношении предприятия возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции из-за необоснованного повышения цен.

Ранее, на совещании с губернатором, генеральный директор ЗАО «Михайловский бройлер» Григорий ПАТРУШЕВ сообщил, что компания повышает цены на мясо птицы, чтобы возместить упущенную в период конкуренции с американскими окороками выгоду.

Владимир Миклушевский заявил, что данная политика компании недопустима и руководство должно предпринять меры по снижению цен.

В ходе совещания также отмечено, что приморцы обеспокоены ростом цен на хлеб. Монополист в области производства хлеба в Приморье – ОАО «Владхлеб». Как отметили специалисты Управления, значительно выросла стоимость дорогих сортов хлеба. Однако цены на социальные сорта повысились в пределах одного процента. Это объясняется подорожанием топлива и муки.

Губернатор поставил задачу участкам совещания – разобраться в причинах подорожания сырья и готового хлеба.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.