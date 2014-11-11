Приморье становится туристическим брендом

Краевые туристические проекты поборются за всероссийскую премию

Девять приморских проектов будут представлены на Всероссийской премии Russian Event Awards 2014, сообщили «Золотому Рогу» в департаменте международного сотрудничества и туризма администрации края. Финал премии пройдет 3-4 декабря в городе Кирове.

Эти девять проектов получили гран-при либо заняли первые места на региональном этапе премии в Дальневосточном федеральном округе. Он прошел в Приморье в сентябре.

По данным департамента, в Кирове будут представлены приморские проекты в различных номинациях:

- лучший культурный проект - фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»;

- лучший проект исторической направленности - событийно-познавательный туристский маршрут «Дорогой памяти»;

- лучший проект деловой направленности - Международный экономический бизнес-конгресс;

- лучшие идеи для развития событийного туризма - фестивальная платформа «Вкус Владивостока» и праздник ко Дню города «Да здравствует парус!»;

- лучший проект в области гастрономического туризма - праздник «Установление рекорда России по приготовлению самого большого салата из морской капусты»;

- лучший проект по популяризации событийного туризма - Неделя моды, красоты и стиля стран АТР во Владивостоке;

- лучшие проекты в области спорта - «Сам себе велосипед» и соревнования смешанных молодежных команд по гребле на лодках «Полет Дракона».

Отметим, премия Russian Event Awards 2014 присуждается за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Это туристская деятельность, связанная с разнообразными значимыми общественными событиями, привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большие массы туристов как из других регионов страны, так и из-за рубежа.

В этом году регионы Сибири и Дальнего Востока, в том числе Приморский край, впервые принимают участие в данном событии.

Напомним, задачу создать туристический бренд Приморского края поставил глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Это интегрированная игорная зона в бухте Муравьиной. Но и помимо нее есть потрясающие места, например Золотая Долина в Партизанском районе. Я много где путешествовал и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Уже сформирован список из более чем 20 брендовых мест Приморья. Он одобрен участниками Общественного экспертного совета по развитию туризма.

Также на прошедшей неделе в крае был представлен новый экскурсионный маршрут по Владивостокской крепости.

В субботу уникальный памятник истории города-порта смогли посетить все желающие. Премьеру нового маршрута представит экскурсионное бюро «Время города» при Приморском государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева. Маршрут по Владивостокской крепости посвящен событиям периода царского правления и сменившей его советской власти.

Напомним, Владивостокская крепость - один из важных туристических объектов Приморского края.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.