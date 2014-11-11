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Приморье становится туристическим брендом
Краевые туристические проекты поборются за всероссийскую премию
Девять приморских проектов будут представлены на Всероссийской премии Russian Event Awards 2014, сообщили «Золотому Рогу» в департаменте международного сотрудничества и туризма администрации края. Финал премии пройдет 3-4 декабря в городе Кирове.
Эти девять проектов получили гран-при либо заняли первые места на региональном этапе премии в Дальневосточном федеральном округе. Он прошел в Приморье в сентябре.
По данным департамента, в Кирове будут представлены приморские проекты в различных номинациях:
- лучший культурный проект - фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»;
- лучший проект исторической направленности - событийно-познавательный туристский маршрут «Дорогой памяти»;
- лучший проект деловой направленности - Международный экономический бизнес-конгресс;
- лучшие идеи для развития событийного туризма - фестивальная платформа «Вкус Владивостока» и праздник ко Дню города «Да здравствует парус!»;
- лучший проект в области гастрономического туризма - праздник «Установление рекорда России по приготовлению самого большого салата из морской капусты»;
- лучший проект по популяризации событийного туризма - Неделя моды, красоты и стиля стран АТР во Владивостоке;
- лучшие проекты в области спорта - «Сам себе велосипед» и соревнования смешанных молодежных команд по гребле на лодках «Полет Дракона».
Отметим, премия Russian Event Awards 2014 присуждается за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Это туристская деятельность, связанная с разнообразными значимыми общественными событиями, привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большие массы туристов как из других регионов страны, так и из-за рубежа.
В этом году регионы Сибири и Дальнего Востока, в том числе Приморский край, впервые принимают участие в данном событии.
Напомним, задачу создать туристический бренд Приморского края поставил глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Это интегрированная игорная зона в бухте Муравьиной. Но и помимо нее есть потрясающие места, например Золотая Долина в Партизанском районе. Я много где путешествовал и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Уже сформирован список из более чем 20 брендовых мест Приморья. Он одобрен участниками Общественного экспертного совета по развитию туризма.
Также на прошедшей неделе в крае был представлен новый экскурсионный маршрут по Владивостокской крепости.
В субботу уникальный памятник истории города-порта смогли посетить все желающие. Премьеру нового маршрута представит экскурсионное бюро «Время города» при Приморском государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева. Маршрут по Владивостокской крепости посвящен событиям периода царского правления и сменившей его советской власти.
Напомним, Владивостокская крепость - один из важных туристических объектов Приморского края.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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