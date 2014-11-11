РН-Находканефтепродукт: безопасность под контролем

Аварийно-спасательные службы предприятия в очередной раз доказали, что справятся с любым форс-мажором

На находкинском нефтетерминале прошли масштабные комплексные учения по организации и проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации разлива нефтепродуктов вследствие разгерметизации продуктопроводов нефтепирса.

Внутренним и внешним службам предстояло отработать практические навыки по локализации ЧС. При этом сымитированная обстановка была максимально приближена к реальной.

Подобные учения проходят на предприятии регулярно, посвящены разной тематике и позволяют отработать навыки поведения персонала в любых форс-мажорных обстоятельствах, будь то предотвращение теракта на предприятии или разлив нефтепродуктов.

Легенда, по которой проходили учения, была следующей: один из подрядчиков проводил строительно-монтажные работы по устройству канализации и демонтажу технологического трубопровода, но при проведении погрузо-разгрузочных работ произошло падение автокрана на действующие продуктопроводы. Это стало причиной их разгерметизации и привело к дальнейшему возгоранию разлива нефтепродуктов. В ходе учений службам нефтетерминала нужно было оперативно и грамотно разрешить эту ситуацию вместе с аварийно-спасательными формированиями Находкинского городского округа.

Для участников учений это стало отличной возможностью попрактиковаться в анализе обстановки, оценке последствий чрезвычайной ситуации, принятии решений по обеспечению производственной деятельности объекта в условиях форс-мажора, а для руководства - поводом для совершенствования навыков по обеспечению устойчивого функционирования нефтетерминала в чрезвычайной ситуации и защите персонала. А также позволило убедиться в готовности внутренних служб к аварийно-спасательным и другим неотложным работам и умении взаимодействовать с внешними формированиями.

«Учения проводились в два дня и включали четыре этапа, - поясняет руководитель учения, заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер Владимир БУРОВ. - На первом этапе, когда «произошла» аварийная разгерметизация продуктопровода нефтепирса, предстояло отработать практические меры по защите работников и повышению устойчивости деятельности предприятия в условиях чрезвычайной ситуации. На втором - отработать методику оценки последствий. Затем - продемонстрировать умение управлять действиями сил предприятия в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ. И, наконец, подвести итоги комплексного учения с подробным анализом действий всех участников. Параллельно проверялась и совершенствовалась схема оповещения о ЧП».

Масштабность учения и слаженность действий его участников впечатляли. В результате удалось на практике проверить алгоритм работы дежурной диспетчерской службы, аварийно-спасательных служб и отдельных сотрудников, в чьи обязанности входит организация мероприятий по защите персонала и ликвидации чрезвычайной ситуации, а заодно проверить действия подрядных организаций в экстренных обстоятельствах. Результаты порадовали: все службы - и внутренние, и внешние - работали слаженно и четко, были обеспечены необходимым и исправным оборудованием и приспособлениями, а меры промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда были соблюдены полностью.

По словам генерального директора ООО «РН-Находканефтепродукт» Ивана БАРЫШЕВА, вопросам безопасности на нефтетерминале уделяется повышенное внимание, благодаря чему производственная и экологическая обстановка на его территории в полном порядке. Меру ответственности здесь хорошо понимают. Нефтетерминал сертифицирован по международным стандартам экологической безопасности на производстве ISO 14001, отвечает требованиям охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001 и имеет сертификаты Bureau Veritas Certification в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии и ISO 9001.

На любой чрезвычайный случай есть свои четкие планы действий, на добровольной основе сформирована дополнительная аварийно-спасательная служба. А регулярное проведение учений по разным тематическим направлениям способствует оттачиванию практических навыков и проработке всех возможных способов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Тем самым предприятие укрепляет безопасность собственной производственной деятельности, гарантирует порядок в акватории бухты Новицкого и позволяет горожанам спать спокойно: к любым возможным происшествиям здесь готовы.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.