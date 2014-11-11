Владивостокский моррыбпорт попал в прицел москвичей

Крепкие московские хозяйственники получили на «кормление» дальневосточные рыбные порты

7 ноября Арбитражный суд Приморского края объявил перерыв в судебном заседании по иску ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) к московскому ФГУП «Нацрыбресурс».

Подведомственное Росрыболовству учреждение отказывается продлевать с портом договор аренды государственных причалов напрямую и предлагает работать через фирму-посредника.

Напомним, что в августe 2014 года ФГУП «Нацрыбресурс» провело «конкурс» по выбору агента по управлению государственным имуществом. По итогам конкурса заключен агентский договор с ЗАО «Глобойл Терминал» из г. Большой Камень. В соответствии с договором все причальные сооружения в рыбных портах Дальнего Востока, которыми Росимущество доверило распоряжаться ФГУП «Нацрыбресурс», теперь передаются в управление ЗАО «Глобойл Терминал».

По словам генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» Игоря ИВЛЕВА, «компания-агент обеспечит привлечение инвестиций в причальные сооружения и организует их эффективное использование». Однако в ходе судебного заседания представитель ЗАО «Глобойл Терминал» не смогло пояснить, каким образом его компания обеспечит распоряжение государственным имуществом (ЗАО «Глобойл Терминал» не смог предоставить отзыв на исковое заявление ОАО «ВМРП»), а в беседе с корреспондентом «ЗР» представитель ЗАО «Глобойл Терминал» не смог даже коротко обозначить функциональные обязанности компании по управлению государственными гидротехническими сооружениями.

Примечательно, что попытку недружественного вхождения в портовый бизнес третьих лиц попытался хоть как-то оправдать глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, заявив в эфире федеральных каналов (программа «Сенат»), что только неразвитость инфраструктуры рыбных портов привела к тому, что рыбаки везут рыбу на экспорт. По его словам, «частные собственники портов не развивают свои предприятия и пренебрегают перегрузкой рыбной продукции в угоду другим, более доходным грузам».

Насколько же достоверной информацией обладает глава Росрыболовства? Оказалось, что подобные объяснения плохо сочетаются с тем, что в действительности происходит в рыбных портах. В ОАО «ВМРП» стабильно отгружается более 150 тыс. тонн рыбопродукции в год. Почти такой же объем переваливают ОАО «Далькомхолод» и ООО «ДВ-Порт». Правда, Находкинский морской рыбный порт в 2013 году обработал всего 21 тыс. тонн, Морской порт в бухте Троица - 41 тыс., Коммерческий порт «Диомид» - 50 тыс. В общей сложности порты Приморского края в среднем перерабатывают около 600 тыс. тонн в год. Увеличения этого объема добиться непросто - не готовы пока москвичи вкушать мороженый минтай вместо охлажденной семги.

Между тем портовые предприятия Приморья готовы перегружать вдвое больший объем рыбопродукции. Но, к сожалению, их производственные мощности задействованы в существенном объеме только 3-4 месяца в году, и, как правило, это середина лета и начало осени - лососевая путина. Все остальное время портовики «гоняются» за рыбаками, так как перевалка рыбопродукции резко снижается.

Конкуренция на рынке портовых услуг с каждым годом увеличивается, отмечают многие эксперты. Только за последние 5 лет в окрестностях Владивостока появилось несколько коммерческих холодильников, которые сегодня предлагают услуги по перевалке и хранению рыбопродукции. При этом небольшие портовые предприятия в период «красной путины» предлагают услуги по перевалке рыбной продукции, резко снижая цены на грузовые работы.

«Для нас рыба является одним из самых выгодных грузов, - отмечают представители ВМРП. - При схеме «борт - склад - вагон» обработка тонны рыбы приносит нам до 2500 рублей дохода. Обработка тонны угля или других грузов стоит в разы меньше. Поэтому наша стратегическая задача - работать так, чтобы наращивать клиентскую базу среди рыбаков, это позволяет увеличивать объемы перевалки рыбы. Все рыбные порты «гоняются» за рыбой, ведь ее на всех не хватает и чтобы сохранить рабочие коллективы, платить за аренду причалов, чтобы модернизировать производство и даже просто поддерживать здания и сооружения в надлежащем техническом состоянии, все портовики еще с 90-х годов занимаются перевалкой других грузов».

То, что рыбопродукции не хватает всем участникам рынка, подтверждает грузопоток других портов. Почти все портовые предприятия дополнительно занимаются перевалкой леса, строительных материалов, металла, продуктов питания, автомобилей и спецтехники. Крупнейшие рыбные порты волей-неволей превратились в универсальные перегрузочные комплексы, и эту диверсификацию бизнеса государство до недавнего времени только поддерживало, ведь увеличение грузопотока является стратегической задачей развития не только Приморья, но всего Дальнего Востока. Скажем больше: ни в одной стране мира нет портов, которые зарабатывают только на перегрузке рыбопродукции. Универсальные морские порты с существенной долей рыбопродукции в грузовой базе - это общемировая тенденция, с которой, похоже, новый эффективный менеджмент Росрыболовства и «Нацрыбресурса» просто не знаком.

Или все-таки знаком? Не случайно ведь руководители ФГУП «Нацрыбресурс» так заинтересовались ОАО «ВМРП», не успев отряхнуться после громкого скандала с марокканской скумбрией. Напомним, что ФАС ведет расследование в отношении Росрыболовства и ФГУП «Нацрыбресурс» по факту неправомерного распределения 100 тыс. тонн скумбрии в исключительной экономической зоне Марокко. Эту скумбрию по международным соглашениям могут ловить российские предприятия, и Росрыболовство решило само определить эти предприятия, лишив квоты крупнейшее российское предприятие - ОАО «Мурманский траловый флот». Любопытно, что почерк в марокканской и владивостокской историях один и тот же. Втихую проводится конкурс, и как чертик из табакерки появляется никому не известное новое предприятие, которое получает либо 100 тыс. тонн марокканской скумбрии, либо причалы крупнейшего дальневосточного порта, а предприятие, исторически занимавшееся соответствующим бизнесом (добыча скумбрии или перевалка рыбных грузов), подвешивается на крючок шантажа.

Новый директор ФГУП «Нацрыбсерсурс» Игорь Ивлев (он возглавил предприятие весной этого года) неплохо разбирается в практической экономике - он долго работал замом префекта в одном из районов Москвы. Коммерческую жилку у «крепких московских хозяйственников» не отнять. Всего за полгода он успел «обжечься» с марокканскими квотами, отдать в управление все дальневосточные рыбные порты убыточному ЗАО «Глобойл Терминал» и теперь подумывает о рыборазводных заводах Сахалина.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

P.S. Ежегодно ОАО «ВМРП» уплачивает в бюджеты Приморского края и города Владивостока более полумиллиарда рублей. Теперь эти деньги будут зачисляться на расчетный счет ФГУП «Нацрыбресурс» в Москве, недвусмысленно заявил руководитель филиала московского учреждения Юрий БАЛАШОВ.