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Черные доки
В Приморье большинство плавучих морских доков работают, не имея разрешительных документов
Авария 19 сентября, в ходе которой в поселке Славянка Приморского края при доковании разломился на две части и затонул плавучий док №169 (собственник Росимущество) показала, что требования законодательства при доковании судов полностью игнорируются как судовладельцами, так и компаниями, оказывающими услуги судоремонта.
Док, который погрузился на дно у стенок Славянского СРЗ, не имел обязательного освидетельствования Российского морского регистра судоходства. Это подтвердил генеральный директор Славянского СРЗ Андрей ЯКИМЧУК.
Взятый в аренду Славянским СРЗ, док активно работал и брал заказы у судовладельцев, которые, даже зная об отсутствии разрешительной документации, заводили свои суда в этот аварийный док. Однако месяц назад Росморпорт отказался ремонтировать в этом доке ледокол «Капитан Хлебников». Руководители Росморпорта при выборе другого поставщика услуг обоснованно указали, что док, не имеющий квалификационных документов, не может ремонтировать федеральное имущество.
Руководство ПАО «Славянский СРЗ» считает, что ремонт судов Росморпорта должен был быть только в их доке. По словам Андрея Якимчука, завод обратился в транспортную прокуратуру, так как считал, что выбор другого поставщика услуг был необоснованным. «Мы направили соответствующие обращения в ФАС и в прокуратуру, чтобы уже правоохранительные органы разобрались в этой ситуации», - утверждает Андрей Якимчук.
Глава СРЗ в разговоре с Деловой газетой «Золотой Рог» назвал ущерб от затопления плавучего дока с находящимися в нем двумя судами и кранами катастрофическим. По мнению руководителя завода, причиной инцидента мог стать «человеческий фактор».
Андрей Якимчук утверждает, что идет внутреннее расследование. Но пока есть предположение, что часть понтонов при затоплении просто выскочила из воды и док разломился. «Краны упали уже потом, хотя они должны были быть в специальных замках, и остаться на штатных местах. Док готовился к предъявлению регистру, в его ремонт и модернизацию было вложено более 170 млн рублей», - говорит Якимчук.
Между тем, по сведениям источника из технической службы завода, если бы эта сумма была действительно вложена в ремонт дока, то аварии бы не случилось. «Наблюдается попытка руководства завода взвалить всю вину на простых работников, но владельцы завода должны провести собственное расследование, чтобы понимать, в каком состоянии находилась подводная часть этого сооружения. Док утонул из-за усталости металла, который просто не выдержал нагрузки», - говорит техник.
Возможно, что свое расследование будет вести не только завод, но и собственник в лице Росимущества. Для ведомства ситуация крайне неприятная. Имуществу нанесен серьезный урон, и при этом не факт, что док можно поднять и восстановить.
«Если док ляжет в яму и войдет в ил, то о его поднятии можно будет забыть. Его легче разрезать на куски и потом доставать частями. Есть вопросы по экологии, все работы должен контролировать Росприроднадзор, так как водная акватория, на которой стоял док, - вблизи поселковых пляжей», - продолжает техник.
Между тем, это не первая авария с этим доком. В 2012 году во время доковой операции оторвался шестой понтон. В это время в доке находилось два судна – круизный лайнер «Георг Отс» и катер береговой охраны погранслужбы. После этой аварии док восстановили, но видимо, техническое состояние конструкции все же оставляло желать лучшего.
Мог ли док работать без разрешающих документов, должны выяснить государственные контролирующие структуры. По информации Деловой газеты «Золотой Рог», в Приморье всего два дока имеют классификационные регистровые документы. Остальные доки работают без освидетельствования регистра, и это не вызывает у них проблем с государственными контролерами. Но авария в Славянке показывает, что эксплуатация плавучих доков без разрешительных документов может привести к таким ЧП и авариям.
Деловая газета «Золотой Рог» обратилась к директору ФАО «Российский морской регистр судоходства» Константину ПАЛЬНИКОВУ с запросом, были ли нарушены нормы права, и могут ли предприятия, имеющие на балансе док, эксплуатировать его без освидетельствования.
«Плавдок 169 не имеет действующих документов регистра. Российский Морской регистр судоходства не уполномочен на выдачу каких-либо разрешительных документов, в том числе для допуска к эксплуатации», - говорится в ответе регистра.
На фото: Затопление скандального дока обнажило куда более глобальную проблему.
Фото из архива
Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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