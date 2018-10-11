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Владивостокцам советуют избавляться от жилья
Жилье в столице Приморья продолжает дорожать, но в следующем году цены пойдут вниз
По данным экспертов ООО «Индустрия-Р», предложение вторичного рынка жилья столицы Приморья с начала года подорожало на 9,26%. Эксперты считают опережающий инфляцию рост средней удельной цены предложения неожиданным и продолжительным.
Как отмечает директор ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО, рост начался в конце прошлого года и к концу сентября достиг уровня 105 234 рублей за 1 кв. метр. При этом сохраняется огромный диапазон цен в размере порядка. Если минимальные цены начинаются от 28 571 рублей за «квадрат», то максимальные доходят до 273 385 рублей.
Средняя цена предложения свыше 100 000 рублей за 1 кв. метр в городе наблюдалась в предкризисный период в марте 2015 года и составляла тогда 101 334 рублей. Дымченко допускает, что рост цен предложения может продлиться до конца этого года, а в начале следующего года они могут не только стабилизироваться, но даже несколько снизиться.
Тенденции, наблюдающиеся с начала года на первичном рынке жилья города также говорят о росте цен. Лишь за сентябрь рост цены предложения 1 кв. метра в новострое в среднем составил 1,46% и составил 97 957 рублей, что на 7,43% дешевле среднего по цене предложения «квадрата» на вторичном рынке. Однако специалисты полагают, что реальные цены сделок на вторичку дешевле, чем на рынке нового жилья, поскольку Владивосток считается одним из лидеров по размеру дисконта на вторичном рынке. Что же касается реальных продаж квартир в новостроях, то они ограничиваются меньшими уступками в ходе различных акций.
Внастоящее время на территории города в разной стадии строительства находится немногим более 40 многоквартирных домов, цены в которых разнятся в диапазоне от 45 тыс. рублей за 1 кв. метр в домах «стандарт-класса» до более чем 200 тыс. рублей за 1 кв. метр в домах «бизнес-класса» и «элит». По мнению Дымченко, на первичном рынке жилья города появилось заметное представительство объектов, позиционирующих себя как объекты «бизнес-класса», среди которых ЖК «Атлантикс Сити», ЖК «Маринист». А ЖК «Аквамарин» застройщик позиционирует даже как единственный на Дальнем Востоке жилой комплекс класса «элит», хотя угнетенная в этом месте города социалка дает повод сомневаться в претензии на такую классность как этого комплекса, так и соседствующего с ним аппарт-комплекса на ул. Станюковича.
Специалист полагает, что в вариантах с отделкой «под ключ» и укомплектованное мебелью и домашней бытовой техникой, это жилье по ценам сопоставимо с ценами на вторичное жилье в Санкт-Петербурге, где по ценам предложения продажи вторичных квартир лидирует район Чкаловское со средней ценой 235 252 рублей за 1 кв. метр, при наиболее дешевом, в районе Горелово, где «квадрат» оценивается в среднем в 80 050 рублей.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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