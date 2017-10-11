Русский MeetUp стартует во Владивостоке через две недели

Форум пройдет 23-25 октября в кампусе ДВФУ и объединит ИТ-сообщество и инвесторов из АТР

Две недели осталось до старта Русского MeetUp, который пройдет 23-25 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум объединит ИТ-сообщество и инвесторов из АТР. Регистрация продолжается на официальном сайте мероприятия, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Напомним, Русский MeetUp – новое мероприятие в истории ИТ-форумов Дальнего Востока, которое впервые пройдет во Владивостоке. Это обмен опытом, встречи и инновационные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.

Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru

Участников ждет насыщенная программа: 12 треков, более 60 секций, блоки по ИТ, маркетингу и бизнесу. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и мастер-классы по VR, AR и GameDev, Progressive Web Applications, кибербезопасности, машинному обучению от Nvidia, краудфандингу; соревнования по киберспорту и гик-тематике, конференция разработчиков VLDC, хакатон по фиджитал, Kaspersky CyberDay и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой и узнать о главных спикерах форума можно здесь.

Организаторы адаптировали ее под индивидуальные интересы интернет-пользователей. Теперь у них появилась возможность составить персональное расписание в дни мероприятия.

Спикерами форума выступают приглашенные эксперты федерального и международного уровня. В их числе: евангелист коммуникационных технологий, инвестор, организатор международной конференции MoNage Джефф Пулвер (США), координатор проекта "Кибер Россия" Роман Поволоцкий (Москва), Google Developer Expert Алексей Коровянский (Омск), руководитель разработки клиентской части медиапроектов в Mail.ru Group Борис Ребров (Москва), основатель и генеральный директор школы креативного мышления ИКРА Василий Лебедев (Москва), Deep Learning R&D engineer в NVIDIA Дмитрий Коробченко (Москва) и др.

Как отмечают представители ИТ-сообщества Дальнего Востока, Русский MeetUp – это уникальное мероприятие для нашего региона.

Русский MeetUp станет одной из крупнейших инвестиционных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона. На мероприятии откроется выставка высоких технологий, на которой разработчики со всей России представят свои проекты иностранным инвесторам, смогут заключить сделки с партнерами из Китая, Кореи, Японии и получить финансирование. В числе проектов: робот телеприсутствия Кузя с поддержкой виртуальной реальности, андроид-компьютер с распознаванием жестов и лиц, интерактивная песочница для детей, игры дополненной и виртуальной реальности и др.

— Географическое положение Владивостока в перспективе может превратить город в Гонконг, куда, с одной стороны, будут приезжать стартаперы и реализовавшиеся предприниматели со всей страны, которые хотят выйти со своими продуктами на рынок АТР. С другой – инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы оценить перспективы российского бизнеса. И отправной точкой этого взаимодействия станет Русский MeetUp, — сказал руководитель проекта "Кибер Россия", соорганизатор Русского MeetUp Роман Поволоцкий.

Организаторами мероприятия выступают PrimaMedia, ДВФУ, дальневосточное представительство фонда "Сколково" и агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов:

— ИТ-сфера не стоит на месте и развивается семимильными шагами. Буквально в конце июля правительство РФ утвердило программу развития цифровой экономики. Сегодня цифровые технологии внедряются во все сферы нашей жизни. Чтобы идти в ногу со временем, отвечать на запросы ИТ-сообщества нашего региона, помогать ему найти партнеров и реализовывать свои интеграционные идеи, мы решили совместно с ДВФУ (крупнейшей кузницей ИТ-кадров на Дальнем Востоке России), дальневосточным представительством фонда "Сколково" и агентством по развитию человеческого капитала провести мероприятие, которое бы соединило лучшие наработки за многолетнюю историю проведения Дальинфокома и актуальные направления, без которых невозможно представить развитие ИТ-инфраструктуры нашего региона.

Таким мероприятием стал Русский MeetUp – новый формат взаимодействия представителей ИТ-сообщества друг с другом, единомышленниками, потенциальными партнерами, инвесторами и представителями власти.

