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На ивасях поставлен суточный промысловый рекорд

11 Октября 2017, 16:37 | Приморье

Российские рыбаки ставят промысловые рекорды. Впервые за много лет суточный улов среднетоннажного траулера составил 274 тонн сардины иваси. Фактически это 4 вагона рыбы. Рекордсмен суточного улова СТР «Калиновка», в данный момент продолжает облавливать косяки сардины кошельковым неводом.

Однако даже для кошелька этот улов просто фантастический. По статистике в самый разгар ивасевых путин рыбаки СССР редко выбегали за 200 тонн в сутки. Есть у рекорда и свой герой. Это начальник промысла приморской компании Сергей АНТОНОВ. Боле двух лет он и экипаж «Калиновки» шли к этому рекорду. Были произведены сотни заметов, прежде чем, российские рыбаки научились точечно и ювелирно накидывать на косяк сеть длиною больше километра. Благодаря «Калиновке» поставлен и рекорд экспедиции. Суммарный вылов за сутки сардины достиг 440 тонн.

Ударная работа на сардине уже улучшила статистику промысла. По данным ТИНРО-Центра нарастающий вылов сардины составил 13647. Это рекорд для этого промысла.

Неплохо идет промысел скумбрии. Добыто уже более 10 тысяч тонн, этот объект облавливают тралами. Что касается добычи сайры, то в этом году Россия покажет минимальный вылов. На 9 октября общий вылов сайры российскими судами на 09 октября составил 4723 т, что также ниже прошлогоднего результата (9292 т). Для российского потребителя это катастрофа. Дефицит продукции потребитель ощутит уже в ближайшее время.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: рекорд  иваси  улов  рыба 



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