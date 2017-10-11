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Количество банкротств в Приморье выросло за год в три раза
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Количество приморских граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, по итогам первого полугодия 2017 года утроилось в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Такие выводы сделала деловая газета «Золотой Рог», проанализировав данные отчетов арбитражных управляющих, раскрытых на Федресурсе.
Так, если за первые шесть месяцев 2016 года банкротами в Приморье были признаны 68 граждан и предпринимателей, то в 2017 году в тот же период показатель достиг 200 банкротов. Для сравнения, за весь 2015 год количество банкротов в Приморье, по тем же данным, достигло всего 4 граждан.
Тенденция роста количества банкротов актуальна не только в Приморье, но и во всей России: по данным Федресурса, 13 225 граждан страны были признаны банкротами за шесть месяцев 2017 года, и этот показатель на 79% выше аналогичного показателя в прошлом году. Как отмечают эксперты Федресурса, кредиторам выгоднее признать заемщиков банкротами и реализовать их имущества, чем ожидать погашения долга в рамках реструктуризации. По их мнению, решения о банкротстве граждан будут выноситься российскими судами чаще, причем, граждане сами охотно идут на процедуру признания себя несостоятельными.
Напомним, что в Приморском крае задолженность по заработной плате составляет 644 млн рублей по данным на сентябрь этого года, озвученным на межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений в администрации Приморского края. Приморье стало лидером списка российских регионов-должников: еще бы, приморских показатель составляет 13,3% от общей суммы долга российских предприятий перед сотрудниками. В основном «портфель долга» в Приморье обеспечивают предприятия-банкроты, в том числе «Радиоприбор», «Промышленная группа «Новик», «25 центральный автомобильный ремонтный завод».
Кстати, по данным Федресурса, наибольшее количество банкротов-предпринимателей России сосредоточены в сфере сельского хозяйства (6438 фермерских хозяйств за первую половину 2017 года были признаны банкротами с последующим открытием конкурсных производств). В сфере строительства банкротами были признаны 56 застройщиков.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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