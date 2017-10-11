Засланный кабачок

Свои семена на рынке Приморья предлагают канадские, американские, европейские и китайские компании

В последние годы зависимость сельскохозяйственной отрасли от импортных семян стали все чаще увязывать с продовольственной безопасностью. Министр сельского хозяйства ТКАЧЕВ даже назвал эту зависимость «сильной», преодолеть которую страна сможет только через 10 лет. По некоторым оценкам, она достигает по отдельным культурам 80%. На Дальнем Востоке, в том числе в Приморском крае, эта зависимость еще больше, например, по гибридам кукурузы она близка 100%. В этой ситуации периодически возникают разговоры о создании системы семеноводства, в чем-то аналогичной той, которая существовала в плановой экономике советского периода с ее элитхозами и прочими звеньями производственной цепи.

По мнению некоторых специалистов, назрела необходимость контролировать ситуацию с семенами со стороны государства, поскольку рынок, на который в этом отношении возлагались определенные надежды, с задачей не справился. Цивилизованного рынка, такого, как, например, в Европе, где выработаны механизмы контроля, в том числе и через соответствующие ассоциации, здесь так и не сложилось.

Сельхозпроизводители периодически терпят убытки от того, что качество приобретаемых семян зачастую оставляет желать лучшего, а экспериментальные партии семян, которые по силам крупным хозяйствам, мелкие фермеры оплачивать не в состоянии. Их выбор – дешевые семена. В итоге малые хозяйства в поисках таких семян сталкиваются с недобросовестными продавцами.

Предложение следует за спросом

А между тем рынок семян полевых культур в Приморском крае давно сложился, и все существующие ниши практически заполнены. Сами участники рынка считают, что спрос на их продукцию сформирован тремя основными группами потребителей: крупные хозяйства, холдинги, использующие практически на 100% импортные семена; средние хозяйства, в основном засевающие свои поля семенами разных производителей - и отечественных, и импортных; и самая многочисленная группа и, соответственно, самая большая по количеству обрабатываемых площадей – мелкие хозяйства, использующие в основном дешевые местные семена.

Что касается предложения, то на рынке присутствуют дилеры или торговые представители нескольких крупных компаний - мировых производителей семян и гибридов. Свои семена предлагают канадские, американские, европейские, китайские компании. Возможно, в недалеком будущем в Приморском крае появится собственное крупное производство семян импортной селекции. По крайней мере, на Восточном экономическом форуме было объявлено, что компания «Русагро» и швейцарская Syngenta ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству семян, специально приспособленных к выращиванию в Приморье. Это заявление последовало после того, как эта известнейшая швейцарская компания сменила собственников. Как сообщают источники, по состоянию на июль этого года 98% компании принадлежит китайской госкорпорации China National Chemical Corporation (ChemChina).

Стоит отметить, в других сельскохозяйственных регионах страны, например, в Краснодарском крае, частные фирмы, занимающиеся селекцией семян, созданные на основе объединения ученых, уже давно успешно работают на рынке. У них вполне эффективно организованы не только исследования, но и система распространения семенной продукции, чего не хватает государственному НИИ. Пионер частной селекции в России – компания «Соко» - предлагает в том числе ультраскороспелые сорта сои.

Урожайность пошла в рост

Впрочем, краснодарские семена здесь, в Приморье, по словам участников рынка, не находят большого спроса. Им просто сложно конкурировать с мировыми селекционными центрами, давно и прочно завоевавшими свои доли в регионе. Хорошо известна здесь канадская компания Prograin с ее ранними и ультраранними сортами сои. По словам Романа ЗАГУМЕННЫХ, специалиста компании «Агролидер» - официального представителя компании Prograin в Приморье, канадские семена для приморских сельхозпроизводителей – это еще и доступ к эффективным западным технологиям.

Стоит отметить, что рост урожайности, который зафиксирован в отчетных документах последних лет, в основном связывают с семенами иностранной селекции. Во многом благодаря им средняя урожайность сои в крае поднялась до 16 центнеров с гектара. Правда, эти технологии требуют больших затрат. По словам Романа Загуменных, затраты увеличиваются в три раза. Не каждое хозяйство идет на это. В результате урожайность по различным хозяйствам колеблется от 25 центнеров с гектара до 7,5 центнеров. По словам специалистов, если не использовать эти высокоэффективные технологии, то в естественных природных условиях можно получать урожайность сои на наших полях примерно 10 центнеров с гектара, что во многих случаях и происходит.

К тому же специалисты обращают внимание на еще один важный аспект – психологическую неготовность наших фермеров работать с ультраранними сортами сои, их нежелание преодолевать сложившиеся привычки. Как известно, ультраранние сорта сои помогают избежать одного из наиболее распространенных рисков в производстве сои в Приморье, связанного с ранним снегопадом. Традиционно этот риск хозяйства обходили, убирая сою поздно, по морозу. Насколько экономически это оправдано – вопрос открытый. Но практика показывает, что результаты высокие там, где технологию соблюдают, завершая уборку в сентябре.

Край готов вывозить семена

С семенами компании Prograin, работает и компания «Мерси Трейд», которая в течение нескольких лет проводила собственными силами эксперименты на полях, оценив их довольно высоко. И даже более того, именно эта канадская компания, будучи оригинатором, заключала договора в последние годы с приморскими сельхозпроизводителями на производство элитных семян для распространения их на российском рынке.

- Мы вывозим за пределы края, как минимум, 800 тонн семян сои в европейскую часть страны, - говорит руководитель приморского филиала Россельхозцентра Галина БУХАНИСТАЯ. - Это «прогрейновские семена», произведенные здесь. Они могли бы здесь остаться, но в них нет потребности, нет покупателя. Они дорогие, и фермеры не готовы платить большую сумму за них.

В компании «Агролидер» семена сои предлагают по цене 35-70 тыс. рублей за тонну в зависимости от репродукции. По данным Россельхозцентра, средняя стоимость на приморском рынке находится примерно на уровне 60 тыс. руб. за тонну, причем в прошлом году максимальная цена доходила до 106 тыс. рублей, но при необходимости можно найти и за 30-40 рублей. При этом себестоимость производства семян сои в условиях Приморского края находится на уровне 15-16 тыс. рублей за тонну, в некоторых случаях она доходит до 22 тыс. рублей. При таком раскладе наш край вполне привлекателен для создания семеноводческого центра сои не только для Дальнего Востока, но и страны. Ведь не случайно канадская компания выбрала именно наш регион для этого производства. Тем более в крае уже несколько лет идет сертификация семхозов. На данный момент 9 приморских хозяйств являются официально семхозами, из них два по картофелю – «Пуциловка» и «Суражевка», остальные - по оставшимся культурам.

Впрочем, специалисты обращают внимание на важный фактор, снижающий эту привлекательность. В крае уже давно действует карантин по амброзии - одному из самых тяжелых сорняков. В прошлом году той же канадской компании пришлось четыре раза прогонять свою продукцию через механизмы очистки, чтобы получить сертификат. Это, конечно, дополнительные затраты, которые влияют на стоимость.

Кукуруза попала в тренд

Особые надежды сейчас возлагают еще на одну культуру – кукурузу. Американская компания DuPont Pioneer уже больше 10 лет поставляет в Россию, в том числе в Приморье, гибриды кукурузы. При этом региональный менеджер компании по Дальнему Востоку Дмитрий ЦОЙ считает этот рынок здесь высоко конкурентным. В последние годы рынок в сегменте гибридов кукурузы активно рос и развивался во многом благодаря росту площадей кукурузных полей. В Приморском крае общая площадь уже достигла 35 тыс. га, что позволяет считать регион абсолютным лидером по Дальнему Востоку. Соответственно расширялось и предложение на рынке. В Приморье помимо гибридов иностранной селекции предлагают и продукцию российских селекционеров, привезенную сюда из западных регионов страны. Выигрывают российские гибриды, прежде всего, в цене. Если американские гибриды компании DuPont Pioneer сейчас предлагают на рынке по цене от 7 до 10 тыс. рублей за мешочек (на 1 гектар), то российские дешевле почти в два раза.

Неоднократно пытался на приморский рынок зайти другой американский производитель гибридов – транснациональная компания Monsanto, известная на весь мир своими разработками ГМО продуктов. Впрочем, репутация мирового лидера производства ГМО семян сыграла здесь свою негативную роль – особого интереса ее семена и гибриды даже традиционной селекции здесь не вызвали. Впрочем, к российскому рынку у этого мирового поставщика, по всей видимости, интерес не утрачен. По крайней мере, посетившую Monsanto в США группу российских журналистов, в составе которой был и корреспондент «Золотого Рога», знакомили исследователи компании со своими достижениями традиционной селекции именно гибридов кукурузы.

Досье "Золотого Рога": В Приморье основной поставщик семян полевых культур местной селекции, той же сои, - ПримНИИ сельского хозяйства. Именно это государственное научное учреждение формирует предложение в сегменте так называемых районированных семян и по сути является в нем монополистом, поскольку частных селекционных компаний нет ни в Приморском крае, ни на Дальнем Востоке. Конкуренцию ему в какой-то степени составляет разве что другое дальневосточное государственное научное заведение – НИИ сои, расположенное в г. Благовещенске. Но туда приморские сельхозпроизводители обращаются не так часто.

Елена АБАШЕВА.