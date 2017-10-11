Резидент Свободного порта взялся за бумагу

Компания «Промышленный парк Уссурийский» в статусе резидента Свободного порта Владивосток реализует инвестиционный проект по комплексной модернизации Уссурийского картонно-бумажного комбината в крае.

Соглашение об осуществлении деятельности резидента СПВ компания заключила с Корпорацией развития Дальнего Востока на площадке ВЭФ-2016. Объем частных капиталовложений в проект комплексной модернизации производств составит более 2,7 млрд рублей.

В настоящее время инвестор в рамках 1 этапа модернизации осуществил собственные инвестиции в проект более 1 млрд руб. Кроме того, Балтийским банком развития резиденту СПВ предоставлены кредитные средства в размере 600 млн руб.

По словам заместителя генерального директора компании «Промышленный парк Уссурийский» Дмитрия РАМЁНОВА: «Реализация 1 этапа проекта в статусе резидента СПВ позволила воссоздать уникальное предприятие по производству тарного картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья, спроектированное изначально для нужд рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности России. Предприятие является социально-значимым для региона. Сегодня здесь трудятся более 500 человек, а сам проект направлен на сохранение природных ресурсов, рациональное их использование и охрану окружающей среды. С учетом всех проведенных мероприятий 1 этапа сегодня проект модернизации обладает всеми параметрами высокого качества инвестиционного проекта, а в проект привлечены отраслевые эксперты с многолетними компетенциями и развитие проекта находится в активной фазе».

Евгений СИДОРОВ.