Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Резидент Свободного порта взялся за бумагу
Компания «Промышленный парк Уссурийский» в статусе резидента Свободного порта Владивосток реализует инвестиционный проект по комплексной модернизации Уссурийского картонно-бумажного комбината в крае.
Соглашение об осуществлении деятельности резидента СПВ компания заключила с Корпорацией развития Дальнего Востока на площадке ВЭФ-2016. Объем частных капиталовложений в проект комплексной модернизации производств составит более 2,7 млрд рублей.
В настоящее время инвестор в рамках 1 этапа модернизации осуществил собственные инвестиции в проект более 1 млрд руб. Кроме того, Балтийским банком развития резиденту СПВ предоставлены кредитные средства в размере 600 млн руб.
По словам заместителя генерального директора компании «Промышленный парк Уссурийский» Дмитрия РАМЁНОВА: «Реализация 1 этапа проекта в статусе резидента СПВ позволила воссоздать уникальное предприятие по производству тарного картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья, спроектированное изначально для нужд рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности России. Предприятие является социально-значимым для региона. Сегодня здесь трудятся более 500 человек, а сам проект направлен на сохранение природных ресурсов, рациональное их использование и охрану окружающей среды. С учетом всех проведенных мероприятий 1 этапа сегодня проект модернизации обладает всеми параметрами высокого качества инвестиционного проекта, а в проект привлечены отраслевые эксперты с многолетними компетенциями и развитие проекта находится в активной фазе».
Евгений СИДОРОВ.
Новости тематики
- Резидент Свободного порта взялся за бумагу
- Количество банкротств в Приморье выросло за год в три раза
- Был бы щебень, а статья найдется
- Стандарты и граждане. На благо общества
- Бороться с китайскими "лизунами" сложно, но можно
- Во Владивостоке самая дорогая в России ставка посуточной аренды квартир
- Бывший губернатор Приморского края продолжает игру
- Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края
- Инновационный логистический проект в Приморье реализует инвестор Свободного порта Владивосток
- На Русском MeetUp во Владивостоке научат продавать российские ИТ-продукты в 100 странах
Новости раздела
- Резидент Свободного порта взялся за бумагу
- Количество банкротств в Приморье выросло за год в три раза
- Был бы щебень, а статья найдется
- Стандарты и граждане. На благо общества
- В Приморье транспортный коридор ставит рекорды
- Бороться с китайскими "лизунами" сложно, но можно
- Квоты не для избранных
- Росбанк провел семинар во Владивостоке на тему построения эффективного международного бизнеса
- "Приморские электрические сети" увеличат мощность
- Дальневосточные рыбаки выразили доверие главе АДМ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке прошла массовая акция протеста (фото)
- "Не тот это был человек, чтобы руководить таким регионом"
- Высокоотставленное лицо
- Мэр Владивостока Игорь Пушкарев отреагировал на отставку губернатора Приморья анекдотом
- Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
- На дороге из Владивостока в аэропорт появился необычный баннер
- Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в октябре
- "Дальневосточные гектары" в Приморье горят синим пламенем
- Новый глава Приморья: "Пушкарёв - мужик грамотный!"
- Из-за решения суда без работы во Владивостоке останутся сотни человек