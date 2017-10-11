Был бы щебень, а статья найдется

Отмена обеспечительной меры по иску ОАО «ВБЩЗ» грозит полной остановкой предприятия и увольнением нескольких сот человек

К уголовному делу, при худшем сценарии, который грозит братьям Игорю и Андрею ПУШКАРЕВЫМ тюремными сроками и миллиардными штрафами, а также арбитражным делам о возможном ограничении конкуренции при закупке инертных стройматериалов и распределении автобусных маршрутов, добавилась еще одна неприятность. На неделе перед ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод», одним из ценнейших активов бизнес-империи семьи градоначальника, вновь замаячила перспектива остановки. 4 октября Пятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ВБЩЗ на приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, приостановивший действие лицензии предприятия на добычу камня.

Юристы, участвующие в процессе на стороне ВБЩЗ и оспаривающие едва ли не каждый документ департамента в отношении завода, за полтора года не смогла добиться существенных успехов. Не помогло и участие в процессе представителей Уполномоченного по защите предпринимателей в Приморском крае Марины ШЕМИЛИНОЙ. Символично, что болезненный для отстраненного главы Владивостока вердикт был вынесен в последний день пребывания у власти в Приморье Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Возможно, что новый глава региона Андрей ТАРАСЕНКО уделит больше внимания ситуации, сложившейся вокруг бутощебеночного завода.

Проект преткновения

История с приостановкой лицензии ВБЩЗ началась еще до ареста Игоря Пушкарева. 1 февраля 2016 года департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, который к тому времени уже возглавлял бывший сотрудник администрации Владивостока Александр КОРШЕНКО, издал приказ №19 «О приостановлении права пользования недрами по лицензии ВЛА №238 ОЩ». Этот документ фактически останавливал бутощебеночный завод, поскольку добывать камень в карьере в районе ул. Выселковой во Владивостоке предприятие больше не имело права.

Приказ о приостановке действия лицензии стал итогом состоявшейся в конце 2015 года внеплановой проверки со стороны департамента природных ресурсов. Ее официально заявленная цель - проверка «факта возникновения угрозы причинения вреда окружающей среде, изложенного в обращении жителей 87-го микрорайона Владивостока (ул. Сельская, д. 9-12, ул. Сабанеева, д. 15, 22) и в обращении граждан о неисполнении ОАО «ВБЩЗ» лицензионного соглашения на право пользования недрами».

В конце 1996 года ОАО «ВБЩЗ» была выдана лицензия на право пользования недрами серии ВЛА N 238 ОЩ с целевым назначением и видами работ: добыча порфирита на Первореченском месторождении порфирита. Срок окончания действия лицензии - 1 апреля 2014 года. В январе 2014 года приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края срок действия указанной лицензии был продлен на 20 лет, до 1 апреля 2034 года.

Как следует из судебных актов по данному делу, проверка выявила целый ряд нарушений со стороны предприятия, ключевым из которых оказалось отсутствие у ВБЩЗ согласованного технического проекта разработки Северного участка Первореченского месторождения (южный участок месторождения отработан). Отсутствие проекта в департаменте считают существенным нарушением лицензии, ссылаясь на положения статьи 23.2 Закона РФ «О недрах». 4 декабря 2015 года департамент предписал ВБЩЗ устранить это и другие выявленные нарушения в трехмесячный срок. Однако еще за месяц до часа «икс» Александр Коршенко издал тот самый приказ №19 о приостановке лицензии ВБЩЗ, который завод безуспешно пытается оспорить более полутора лет.

Согласно положениям лицензионного соглашения с ВБЩЗ, в качестве «решающего условия» указана обязанность владельца лицензии произвести вскрытие и отработку утвержденных запасов северо-восточной части северного участка месторождения способами, не влияющими на безопасность жителей микрорайона ул. Карьерной (дома №№26-28, 20-24). Это условие нарушено не было. Однако отсутствие нарушения со стороны ВБЩЗ «решающих условий» лицензии не исключало возможности нарушения ее существенных условий, к которым суды отнесли отсутствие согласованного технического проекта. Тот факт, что в основу принятия оспариваемого приказа №19 положено нарушение, связанное с отсутствием у ВБЩЗ утвержденного и согласованного технического проекта, представители краевой администрации подтвердили на одном из предшествующих судебных заседаний.

В свою очередь представители ВБЩЗ в ходе предыдущих заседаний в Арбитражном суде Приморского края пытались доказать, что в соответствии с лицензией, которую приостановил департамент, отсутствие согласованного технического проекта не является существенным нарушением. Но арбитражные суды всех инстанций по делу №А51-1505/2016 пришли к выводу о том, что требование о необходимости согласовать документацию после продления действия лицензии «является обоснованным и тем более целесообразным, поскольку лицензия, при осуществлении деятельности по которой была подготовлена спорная документация, изначально выдана обществу в 1996 году. Условия лицензии при ее продлении в 2014 году могли быть изменены, что повлекло бы за собой неизбежное изменение и условий недропользования, отраженных в документации».

Добавим, что завод регулярно обжалует в арбитражных судах неоднократные отказы департамента природных ресурсов в согласовании документации на техническое перевооружение карьера по добыче строительного камня на северном участке. Но пока эти усилия успехом не увенчались. Оснований для отмены предписаний об устранении нарушений, выданных еще в конце 2015 года и ставших впоследствии основанием для приостановки лицензии, суды не нашли.

Дробить можно, добывать нельзя

2 августа 2017 года Арбитражный суд Приморского края отказал ОАО «ВБЩЗ» в удовлетворении требования об отмене приказа департамента природных ресурсов Приморского края №19, приостанавливающего лицензию предприятия. В конце августа ОАО подало апелляционную жалобу, одновременно во Владивостоке состоялись акции протеста работников завода. Кроме того, о сложившейся ситуации работники ВБЩЗ написали открытое письмо Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ и дальневосточному полпреду Юрию ТРУТНЕВУ.

Рассмотрение жалобы ВБЩЗ на решение краевого арбитража состоялось в Пятом арбитражном апелляционном суде в минувшую среду, 4 октября. В ходе судебного разбирательства стороны озвучили доводы, большинство из которых ранее уже высказывалось при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Представители ВБЩЗ вновь сделали акцент на том, что технический проект на разработку строительного камня Северного участка разработан проектным институтом ОАО «Гипронеруд» в 2013 году и согласован уполномоченным органом - территориальной комиссией по разработке месторождений полезных ископаемых ТКР «Приморнедра» (структурное подразделение краевого управления Федерального агентства по недропользованию). Полномочия по согласованию технических проектов предоставлены департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края лишь с января 2014 года, поэтому, как считают на заводе, повторного согласования проекта с департаментом не требуется. Тем не менее представители ВБЩЗ попросили приобщить к делу заявления в департамент о согласовании технического проекта пользования недрами и письмо от института «Гипронеруд», разработавшего проект, направленное в департамент. В нем проектировщики указали на необоснованность претензий к проекту и невозможность их устранения.

Свою позицию озвучил и представитель третьей стороны - Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, который поддержал все доводы апелляционной жалобы ВБЩЗ и назвал приказ о приостановке действия лицензии чрезмерной мерой (бизнес-омбудсмен был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в марте 2016 года).

Еще одно ходатайство со стороны ВБЩЗ касалось приостановления разбирательства до вынесения решения по другому арбитражному делу, где оспаривается самый «свежий», сентябрьский отказ «природного» департамента в согласовании документации на техническое перевооружение карьера по добыче строительного камня на Северном участке Первореченского месторождения андезитов. Кстати, в рамках того дела также заявлялось ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия приказа №19. Однако 2 октября Арбитражный суд Приморского края отказал в принятии таких мер. Следующее заседание, где будет рассмотрено требование обязать департамент согласовать проект, намечено на середину ноября.

По итогам совещания судейская коллегия Пятого ААС приняла решение отказать ВБЩЗ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив в силе решение АС Приморского края от 2 августа. Отклонение апелляции означает немедленное прекращение действия обеспечительной меры: завод обязан остановить добычу камня, а сформированных запасов для переработки, как уточнили в кулуарах суда представители ВБЩЗ, хватит примерно на два месяца. В то же время решение Пятого апелляционного арбитражного суда юристы проигравшей на данном этапе стороны пообещали обжаловать в кассационной инстанции – Арбитражном суде Дальневосточного округа.

Добавим, что обеспечительные меры, введенные в самом начале рассмотрения иска по ходатайству ВБЩЗ, предполагали приостановление действия приказа департамента от 1 февраля 2016 года и, как следствие, возобновление обычной работы предприятия. Хотя полтора года назад АС Приморья учел, что в связи с приказом №19 около 60 строительных предприятий Владивостока останется без продукции завода, а сама приостановка действия лицензии делает невозможными добычу камня и изготовление из него щебня, что приведет к полной остановке ВБЩЗ, причинению значительного ущерба предприятию и в итоге - к его банкротству. Теперь же, судя по решению Пятого ААС, такими «мелочами» можно пренебречь.

Досье "Золотого Рога": Владивостокский бутощебеночный завод (до 1990 года – «Первореченский бутощебеночный завод») был введен в эксплуатацию 27 ноября 1960 года. На проектную мощность предприятие вышло уже в 1965 году, но из-за повышенного спроса на свою продукцию завод был вынужден наращивать объемы производства. К концу 1980 года уровень производства достиг 1 млн м3 щебня в год. Всего за время существования ВБЩЗ выпустил около 35 млн м3 щебня; 59 млн м3 бутового камня и вскрыши уложено в основания значимых народнохозяйственных объектов: ковш Владивостокской ТЭЦ-2, основание площадки Рыбокомбината, путевое развитие торгового порта. В порядке технического перевооружения в течение 2005-2008 годов были полностью обновлены основные фонды завода.

Александр САЛКОВ.